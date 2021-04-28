Телеканал HBO оголосив у твітері, що виробництво серіалу "Дім дракона" – приквела "Гри престолів" – офіційно почалося.

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Жоден із акторів "Гри престолів" не зіграє у цьому серіалі. Тому що дія нового серіалу відбуватиметься за 300 років до оригінальної картини та розповість, як династія Таргарієнів завоювала Вестерос.

Отож кастинг пройшли:

Емма Д'Арсі – принцеса Рейніра Таргарієн,

Саме вона мала стати першою жінкою-королевою Вестероса. Ця героїня добре відома глядачам, адже вона з Алісентою були головними особами у знаменитій війні, яку назвали "Танець дракона".

Стів Туссен – Морський змій;

Педді Консідайн – король Візеріс Таргарієн;

Про його роль представники HBO оголосили ще у жовтні 2020 року.

Метт Сміт – принц Деймон Таргарієн;

Відомо, що актор вже зумів прославитись завдяки гучним проєктам, серед яких – серіали "Корона", "Доктор Хто", а також проєкт "Морбіус",

Олівія Кук – Алісента Хайтауер;

У книзі ця героїня відіграє особливу роль у сюжеті. Алісента зростала поряд з королем, а тому володіє аристократичними манерами та політичним баченням.