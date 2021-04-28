Як працюють над створенням приквела "Гри престолів": НВО показав фото
Представники НВО підігрівають ще більшу цікавість до приквела "Гри престолів" , що має назву "Дім дракона". Канал опублікував перші фотографії, на яких зображені актори серіалу "Дім дракона", які разом читають сценарій.
Джерело:24 канал
Телеканал HBO оголосив у твітері, що виробництво серіалу "Дім дракона" – приквела "Гри престолів" – офіційно почалося.
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Жоден із акторів "Гри престолів" не зіграє у цьому серіалі. Тому що дія нового серіалу відбуватиметься за 300 років до оригінальної картини та розповість, як династія Таргарієнів завоювала Вестерос.
Отож кастинг пройшли:
- Емма Д'Арсі – принцеса Рейніра Таргарієн,
Саме вона мала стати першою жінкою-королевою Вестероса. Ця героїня добре відома глядачам, адже вона з Алісентою були головними особами у знаменитій війні, яку назвали "Танець дракона".
- Стів Туссен – Морський змій;
- Педді Консідайн – король Візеріс Таргарієн;
Про його роль представники HBO оголосили ще у жовтні 2020 року.
- Метт Сміт – принц Деймон Таргарієн;
Відомо, що актор вже зумів прославитись завдяки гучним проєктам, серед яких – серіали "Корона", "Доктор Хто", а також проєкт "Морбіус",
- Олівія Кук – Алісента Хайтауер;
У книзі ця героїня відіграє особливу роль у сюжеті. Алісента зростала поряд з королем, а тому володіє аристократичними манерами та політичним баченням.
- Ріс Іфанс – Отто Хайтауер.
Що відомо про серіал "Дім дракона"
- "Дім дракона" – один з шести проєктів-приквелів "Гри престолів", над якими працює HBO.
- Сценарій написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров", в якому розповідається про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу.
- Запланована кількість серій – 10.
- Шоураннерами будуть Райан Кондал і Мігель Сапочник, а виконавчим продюсером – Джордж Мартін.
- Вперше про зйомки приквела до "Гри престолів" заговорили у 2019 році. Однак чутки в пресі не отримували офіційних підтверджень до 2020-го, коли компанія HBO оголосила про майбутні зйомки "Дому Дракона".
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Дата виходу
Новий серіалу "Дім Дракона" вийде 2022 року на стрімінговому сервісі HBO Max.
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