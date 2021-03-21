Телеканал HBO запускає ще 3 спін-оффи за всесвітом "Гри престолів". Раніше HBO анонсували початок створення приквелів "Дім дракона" та "Повість про Дунка та Егге", але на цьому вирішили не зупинятись.

Інформація про нові проєкти почала з'являтись після того, як у лютому головний директор по контенту HBO та HBO Max заявив, що компанія обговорює з Джорджем Мартіном різноманітні напрямки, які необхідно розвивати.

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Ми обговорюємо інші напрямки, які теж важливі. Світ Джорджа Мартіна настільки великий, в ньому цікаве не тільки те, що він великий, але в нього є ще багато дорожніх карт з точки зору історії,

– повідомив Кейсі Блус виданню.

Тому сьогодні, як підтвердження словам Кейсі, видання опублікувало інформацію про ще 3 нових серіали за всесвітом "Гри престолів".

Що відомо про майбутні проєкти

"9 подорожей" або "Морський змій" . Серіал розповість про один з періодів життя Корліса Веларіона, також відомого як Морський змій. Це знаменитий мореходець, який ще в юності здійснив низку феноменальних подорожей до земель, де не бував ні один вестеросець. Ці подорожі зробили його та його дім знаменитим і і на деякий час найбагатшим у всьому Вестеросі. Згодом Корліс отримав прізвисько Морський змій – на честь свого вірного судна.

або . Серіал розповість про один з періодів життя Корліса Веларіона, також відомого як Морський змій. Це знаменитий мореходець, який ще в юності здійснив низку феноменальних подорожей до земель, де не бував ні один вестеросець. Ці подорожі зробили його та його дім знаменитим і і на деякий час найбагатшим у всьому Вестеросі. Згодом Корліс отримав прізвисько Морський змій – на честь свого вірного судна. "Блошине дно" . Проєкт зосередиться на житті у відомому районі в Королівській Гавані – найбіднішому районі-лабіринті з вузьких вуличок та темних провулків. В цих нетрях борделі, жахливі харчівні, свинарники та конюшні. Саме цей район можна було побачити в перших чотирьох сезонах "Гри престолів", де героїня Ар'я Старк ховалась від арешту. Взагалі багато персонажів "Гри престолів" були вихідцями з цього району. Найвідоміші з них: Дункан Високий, Давос Сіворт, Клейтон Саггс.

. Проєкт зосередиться на житті у відомому районі в Королівській Гавані – найбіднішому районі-лабіринті з вузьких вуличок та темних провулків. В цих нетрях борделі, жахливі харчівні, свинарники та конюшні. Саме цей район можна було побачити в перших чотирьох сезонах "Гри престолів", де героїня Ар'я Старк ховалась від арешту. Взагалі багато персонажів "Гри престолів" були вихідцями з цього району. Найвідоміші з них: Дункан Високий, Давос Сіворт, Клейтон Саггс. "1000 кораблів". Серіал буде присвячений Німерії – королеві ройнарів, яка разом зі своїм народом перейшла Вузьке Море, а саме з Ессоса у Вестерос. Причиною стала поразка у Другій Пряній Війні. Відомо, що саме на її честь Ар'я Старк назвала свого лютововка. Події в цьому серіалі розгортатимуться приблизно за 1000 років до "Гри престолів".

Стадія розробки анонсованих серіалів

Серед цих 3 проєктів тільки у "9 подорожей" вже є сформована творча команда. Разом із Джорджем Мартіном працює Бруно Хеллер, який був сценаристом "Риму" та "Ґотема".

Цікаво, що головний герой "9 подорожей" Корліс Веларіон з'явиться й у раніше анонсованому серіалі "Дім дракона", де його зіграє актор Стів Туссен.

Детальнішої інформації щодо розробки нових проєктів телеканал HBO поки не розголошує.