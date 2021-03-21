3 нових проєкти за всесвітом "Гри престолів", на які чекає кожен фанат
Телеканал HBO запускає ще 3 спін-оффи за всесвітом "Гри престолів". Раніше HBO анонсували початок створення приквелів "Дім дракона" та "Повість про Дунка та Егге", але на цьому вирішили не зупинятись.
Джерело:Deadline
Інформація про нові проєкти почала з'являтись після того, як у лютому головний директор по контенту HBO та HBO Max заявив, що компанія обговорює з Джорджем Мартіном різноманітні напрямки, які необхідно розвивати.
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Ми обговорюємо інші напрямки, які теж важливі. Світ Джорджа Мартіна настільки великий, в ньому цікаве не тільки те, що він великий, але в нього є ще багато дорожніх карт з точки зору історії,
– повідомив Кейсі Блус виданню.
Тому сьогодні, як підтвердження словам Кейсі, видання опублікувало інформацію про ще 3 нових серіали за всесвітом "Гри престолів".
Що відомо про майбутні проєкти
- "9 подорожей" або "Морський змій". Серіал розповість про один з періодів життя Корліса Веларіона, також відомого як Морський змій. Це знаменитий мореходець, який ще в юності здійснив низку феноменальних подорожей до земель, де не бував ні один вестеросець. Ці подорожі зробили його та його дім знаменитим і і на деякий час найбагатшим у всьому Вестеросі. Згодом Корліс отримав прізвисько Морський змій – на честь свого вірного судна.
- "Блошине дно". Проєкт зосередиться на житті у відомому районі в Королівській Гавані – найбіднішому районі-лабіринті з вузьких вуличок та темних провулків. В цих нетрях борделі, жахливі харчівні, свинарники та конюшні. Саме цей район можна було побачити в перших чотирьох сезонах "Гри престолів", де героїня Ар'я Старк ховалась від арешту. Взагалі багато персонажів "Гри престолів" були вихідцями з цього району. Найвідоміші з них: Дункан Високий, Давос Сіворт, Клейтон Саггс.
- "1000 кораблів". Серіал буде присвячений Німерії – королеві ройнарів, яка разом зі своїм народом перейшла Вузьке Море, а саме з Ессоса у Вестерос. Причиною стала поразка у Другій Пряній Війні. Відомо, що саме на її честь Ар'я Старк назвала свого лютововка. Події в цьому серіалі розгортатимуться приблизно за 1000 років до "Гри престолів".
Стадія розробки анонсованих серіалів
Серед цих 3 проєктів тільки у "9 подорожей" вже є сформована творча команда. Разом із Джорджем Мартіном працює Бруно Хеллер, який був сценаристом "Риму" та "Ґотема".
Цікаво, що головний герой "9 подорожей" Корліс Веларіон з'явиться й у раніше анонсованому серіалі "Дім дракона", де його зіграє актор Стів Туссен.
Детальнішої інформації щодо розробки нових проєктів телеканал HBO поки не розголошує.
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