Телеканал HBO запускает еще 3 спин-оффа по вселенной "Игры престолов". Ранее HBO анонсировали начало создания приквелов "Дом дракона" и "Повесть о Дунке и Эгге", но на этом решили не останавливаться.

Информация о новых проектах начала появляться после того, как в феврале главный директор по контенту HBO и HBO Max заявил, что компания обсуждает с Джорджем Мартином различные направления, которые необходимо развивать.

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Мы обсуждаем другие направления, которые тоже важны. Мир Джорджа Мартина настолько большой, в нем интересно не только то, что он большой, но у него есть еще много дорожных карт с точки зрения истории,

– сообщил Кейси Блус изданию.

Поэтому сегодня, как подтверждение словам Кейси, издание опубликовало информацию о еще 3 новых сериалах по вселенной "Игры престолов".

Что известно о предстоящих проектах

"9 путешествий" или "Морской змей" . Сериал расскажет об одном из периодов жизни Корлиса Велариона, также известного как Морской змей. Это знаменитый мореходец, который еще в юности совершил ряд феноменальных путешествий к землям, где не бывал ни один вестеросец. Эти путешествия сделали его и его дом знаменитым и на некоторое время самым богатым во всем Вестеросе. Впоследствии Корлис получил прозвище Морской змей – в честь своего верного судна.

"Блошиное дно" . Проект сосредоточится на жизни в известном районе в Королевской Гавани – бедном районе-лабиринте из узких улочек и темных переулков. В этих трущобах бордели, ужасные харчевни, свинарники и конюшни. Именно этот район можно было увидеть в первых четырех сезонах "Игры престолов", где героиня Арья Старк пряталась от ареста. Вообще много персонажей "Игры престолов" были выходцами из этого района. Самые известные из них: Дункан Высокий, Давос Сиворт, Клейтон Саггс.

"1000 кораблей" . Сериал будет посвящен Нимерии – королеве ройнаров, которая вместе со своим народом перешла Узкое Море, а именно с Ессоса в Вестерос. Причиной стало поражение во Второй пряной Войне. Известно, что именно в ее честь Арья Старк назвала своего лютоволка. События в этом сериале будут разворачиваться примерно за 1000 лет до "Игры престолов".

Стадия разработки анонсированных сериалов

Среди этих трех проектов только в "9 путешествий" уже есть сложившаяся творческая команда. Вместе с Джорджем Мартином работает Бруно Хеллер, который был сценаристом "Рим" и "Готэма".

Интересно, что главный герой "9 путешествий" Корлис Веларион появится и в ранее анонсированном сериале "Дом дракона , где его сыграет актер Стив Туссен.