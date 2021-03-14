Сейчас работают над созданием приквела "Игры престолов" – "Дом дракона". Одна из актрис проекта рассказала, что в новом сериале не будут следовать идеи оригинальной франшизы о сценах насилия.

Речь идет об экранизации книги "Пламя и кровь" Джорджа Мартина. "Дом Дракона" будет рассказывать о династии Таргариенов.

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Действие нового сериала будет разворачиваться за 300 лет до оригинальной картины и расскажет, как династия Таргариенов завоевала Вестерос.

Британская актриса Оливия Кук дала комментарий изданию The Telegraph, в котором рассказала некоторые детали относительно ее участия в новом сериале и выразила четкую позицию относительно темы насилия над женщинами. По ее словам, создатели "Дом Дракона" не ставят цель экранизировать бессмысленное насилие.

Мне было бы неудобно быть частью того, где присутствует столь вопиющее насилие над женщинами без всяких на то причин, просто потому, что это дразнит и привлекает внимание зрителей. Мне повезло прочитать сценарий раньше и он сильно отличается от нескольких первых сезонов ("Игры престолов" – 24 канал). Я не думаю, что они были настолько глупы, чтобы снимать что-то похожее дальше,

– заявила Оливия Кук.

Критика "Игры престолов" за насилие: что известно?

Первые обсуждения зрителей на тему чрезмерного и бессмысленного насилия над женщинами можно было увидеть в течении выхода сериала "Игра престолов". А именно после одного из эпизодов первого сезона, где Дейнерис Таргариен изнасиловали.

Переломным моментом терпения фанатов стал поворот сюжета с Сансой Старк.

Впоследствии создатели сериала пошли навстречу фанатам и пообещали, что в новых сезонах будут экранизированы только те сексуальные сцены, которые были в книгах Джорджа Мартина. Но к этому моменту насилие и жестокие убийства уже успели стать визитной карточкой "Игры престолов".