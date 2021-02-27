Мила Йовович сыграет в фильме по рассказу Джорджа Мартина, автора "Игры престолов"
Создатель серии боевиков "Обитель зла" Пол В.С. Андерсон анонсировал следующий режиссерский проект. И за одно определился с ролью для жены Милы Йовович.
Источник:Deadline
Пол В.С. Андерсон планирует экранизировать рассказ под названием "В Потерянных землях", которое написал создатель цикла романов «Песнь льда и пламени" Джордж Р.Р. Мартин.
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"В Потерянных землях": сюжет
В центре сюжета фильма будет королева, одержимая желанием обрести дар менять внешность. Она нанимает мощную колдунью Элис и отправляет ее со спутником в Потерянные земли, где они должны одержать победу над демоном.
Что известно об актерском составе и когда ожидать фильм
- Мила Йовович сыграет роль колдуньи Элис, а ее партнером станет Дэйв Батиста.
- Проект представят на предстоящем европейском кинорынке, который состоится в начале марта.
- Сценарий готовить сам Андерсон.
К слову, другая команда кинематографистов пыталась экранизировать это произведение еще 6 лет назад. Но тогда этот проект так и не был реализован.
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