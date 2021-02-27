Создатель серии боевиков "Обитель зла" Пол В.С. Андерсон анонсировал следующий режиссерский проект. И за одно определился с ролью для жены Милы Йовович.

Пол В.С. Андерсон планирует экранизировать рассказ под названием "В Потерянных землях", которое написал создатель цикла романов «Песнь льда и пламени" Джордж Р.Р. Мартин.

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"В Потерянных землях": сюжет

В центре сюжета фильма будет королева, одержимая желанием обрести дар менять внешность. Она нанимает мощную колдунью Элис и отправляет ее со спутником в Потерянные земли, где они должны одержать победу над демоном.

Что известно об актерском составе и когда ожидать фильм

Мила Йовович сыграет роль колдуньи Элис, а ее партнером станет Дэйв Батиста.

Проект представят на предстоящем европейском кинорынке, который состоится в начале марта.

Сценарий готовить сам Андерсон.