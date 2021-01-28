Представители HBO готовы продлить один из самых успешных сериалов "Игра престолов". Однако на возвращение Матери драконов или Джона Сноу ожидать не стоит: сейчас ведутся переговоры о создании мультсериала для взрослых зрителей.

Источник: The Hollywood Reporter

Сейчас официального заявления кинопроизводителей нет, а первой информацией о продолжении "Игры престолов" поделились инсайдеры издание The Hollywood Reporter. По их словам, в HBO начали переговоры со сценаристами, которые могли бы создать интересную сюжетную линию по мотивам сериала.

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Известно, что кинопроизводители намерены расширить киновселенную "Игры престолов" и этот анимационный сериал может стать частью воплощения этой стратегии. К разработке мультфильма должен приобщиться писатель Джордж Мартин.

А вот относительно вероятного сюжета, пока никаких деталей не рассекречивают. Кроме этого, в HBO не комментируют слухи о создании мультсериала по "Игре престолов".

Проекты по вселенной "Игры престолов"

Анимационный проект станет не первым проектом, который авторы "Игры престолов" запустили после огромного успеха знаменитого сериала. Сейчас к съемкам готовится приквел, который выйдет под названием "Дом дракона".

Сериал раскроет больше тайн о семье Таргариен и междоусобную борьбу в пределах дворца. События "Дома дракона" пройдут за 300 лет до событий в "Игре престолов".

Актеры приквела:

Оливия Кук

Эмма Д'Арси

Мэтт Смит

Пэдди Консидайн

В то же время ни один актер из "Игры престолов" не появится в сериале, подтвердили инсайдеры западных СМИ.