Представники HBO готові продовжити один з найуспішніших серіалів "Гра престолів". Однак на повернення Матері драконів чи Джона Сноу очікувати не варто: наразі ведуться перемовини про створення мультсеріалу для дорослих глядачів.

Джерело: The Hollywood Reporter

Наразі офіційної заяви кіновиробників немає, а першою інформацією про продовження "Гри престолів" поділились інсайдери видання The Hollywood Reporter. За їхніми словами, в HBO почали перемовини зі сценаристами, які б могли створити цікаву сюжетну лінію за мотивами серіалу.

Цікаво Один з безжальних монологів Дейнеріс Таргарієн був імпровізацією: цікаві деталі

Відомо, що кіновиробники мають намір розширити кіновсесвіт "Гри престолів" і цей анімаційний серіал може стати частиною втілення цієї стратегії. До розробки мультфільму має долучитись письменник Джордж Мартін.

А от щодо ймовірного сюжету, поки жодних деталей не розсекречують. Окрім цього, в HBO не коментують чутки про створення мультсеріалу по "Грі престолів".

Проєкти по всесвіту "Гри престолів"

Анімаційний проєкт стане не першим проєктом, який автори "Гри престолів" запустили після шаленого успіху знаменитого серіалу. Наразі до зйомок готується приквел, який вийде із назвою "Будинок дракона".

Серіал розкриє більше таємниць про родину Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Події "Будинку дракона" відбуватимуться за 300 років до подій у "Грі престолів".

Актори приквелу:

Олівія Кук

Емма Д'Арсі

Метт Сміт

Педді Консідайн

Водночас жоден актор з "Гри престолів" не з'явиться у серіалі, що підтвердили інсайдери західних ЗМІ.