Как работают над созданием приквела "Игры престолов": НВО показал фото
Представители НВО подогревают еще больший интерес к приквелу "Игры престолов", у которого название "Дом дракона". Канал опубликовал первые фотографии, где изображены актеры сериала "Дом дракона", которые вместе читают сценарий.
Источник:24 канал
Телеканал HBO объявил в твиттере, что производство сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов" – официально началась.
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Ни один из актеров "Игры престолов" не сыграет в этом сериале.
Потому что действие нового сериала будет происходить за 300 лет до оригинальной картины и расскажет, как династия Таргариенов завоевала Вестерос.
Итак кастинг прошли:
- Эмма Д'Арси – принцесса Рейнира Таргариен,
Именно она должна была стать первой женщиной-королевой Вестероса. Эта героиня хорошо известна зрителям, ведь она с Алисентой были главными лицами в знаменитой войне, которую назвали "Танец дракона".
- Стив Туссэн – Морской змей;
- Пэдди Консидайн – король Визерис Таргариен;
О его роли представители HBO объявили еще в октябре 2020 года.
- Мэтт Смит – принц Деймон Таргариен;
Известно, что актер уже сумел прославиться благодаря громким проектам, среди которых – сериалы "Корона", "Доктор Кто", а также проект "Морбиус",
- Оливия Кук – Алисента Хайтауэр;
В книге эта героиня играет особую роль в сюжете. Алисента росла рядом с королем, а потому обладает аристократическими манерами и политическим видением.
- Рис Иванс – Отто Хайтауэр.
Что известно о сериале "Дом дракона"
- "Дом дракона" – один из шести проектов-приквелов "Игры престолов", над которыми работает HBO.
- Сценарий написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь", в котором рассказывается о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца.
- Запланированное количество серий – 10.
- Шоураннерами будут Райан Кондал и Мигель Сапочник, а исполнительным продюсером – Джордж Мартин.
- Впервые о съемках приквела к "Игре престолов" заговорили в 2019 году. Однако слухи в прессе не получали официальных подтверждений до 2020-го, когда компания HBO объявила о будущих съемках "Дома Дракона".
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Дата выхода
Новый сериала "Дом Дракона" выйдет в 2022 году на стриминговом сервисе HBO Max.
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