Телеканал HBO объявил в твиттере, что производство сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов" – официально началась.

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Ни один из актеров "Игры престолов" не сыграет в этом сериале.

Потому что действие нового сериала будет происходить за 300 лет до оригинальной картины и расскажет, как династия Таргариенов завоевала Вестерос.

Итак кастинг прошли:

Эмма Д'Арси – принцесса Рейнира Таргариен,

Именно она должна была стать первой женщиной-королевой Вестероса. Эта героиня хорошо известна зрителям, ведь она с Алисентой были главными лицами в знаменитой войне, которую назвали "Танец дракона".

Стив Туссэн – Морской змей;

Пэдди Консидайн – король Визерис Таргариен;

О его роли представители HBO объявили еще в октябре 2020 года.

Мэтт Смит – принц Деймон Таргариен;

Известно, что актер уже сумел прославиться благодаря громким проектам, среди которых – сериалы "Корона", "Доктор Кто", а также проект "Морбиус",

Оливия Кук – Алисента Хайтауэр;

В книге эта героиня играет особую роль в сюжете. Алисента росла рядом с королем, а потому обладает аристократическими манерами и политическим видением.