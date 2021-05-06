Несмотря на успешную кинокарьеру, харизматичный и талантливый Джордж Клуни стал, действительно, секс-символом среди звезд Голливуда. Звезда сыграл в более 60-ти фильмах и более чем в 20-ти сериалах. Получил две премии Оскар, две премии Золотой глобус и ряд других наград.
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Джордж Клуни начинал свою карьеру с телешоу "Скорая помощь" как Дуг Росс и завоевал любовь публики благодаря фильму "От заката до рассвета". Также преуспел как режиссер, продюсер и сценарист с такими работами как "Доброй ночи и удачи", "Мартовские иды".
Лучшие фильмы с Джорджем Клуни
1. "Одиннадцать друзей Оушена"
Джордж Клуни в роли Дэнни Оушена
Жанр: триллер
Год: 2001
Страна: США
Рейтинг IMDb: 7,9
Оригинальное название: Ocean's Eleven
Знаменитая трилогия фильмов о друзьях Оушена, пожалуй, первое, с чем ассоциируется имя Джорджа Клуни. В увлекательных кинолентах он сыграл одну из главных ролей, представ перед зрителями с Джулией Робертс, Брэдом Питтом, Мэттом Деймоном, Кейси Аффлеком и другими топовыми актерами.
Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена" / Фото Kinorium
По сюжету, Дэнни Оушен досрочно выходит из тюрьмы, где отбывал наказание за кражу. Но не проходит и суток, как мужчина придумывает новую аферу, которая принесет миллионы. Его бывшая жена Тесс начала встречаться с владельцем сети казино. Именно их и стремится ограбить Дэнни Оушен, заручившись поддержкой лучших воров США.
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В 2001 году лента получила награду National Board of Review Award в категории "Лучшие десять фильмов".
"Одиннадцать друзей Оушена" 2001: смотрите видео
2. "Сириана"
Джордж Клуни в роли Роберта Барнса
Жанр: драма, триллер
Год: 2005
Страна: США
Рейтинг IMDb: 7
Оригинальное название: Syriana
Название фильма "Сириана" – это термин, который ввели сотрудники ЦРУ, чтобы обозначать вражеские войска на Ближнем Востоке. Главный герой – разведчик с более чем 20-летним стажем Роберт Байер, который борется с терроризмом. Но когда правительство больше не финансирует спецоперации, Баер начинает понимать страшную правду о своей работе. Его борьба становится ожесточеннее, ведь глава нефтяной компании хочет заключить договор с шейхом, что может иметь непоправимые последствия.
Кадр из фильма "Сириана" / Фото Kinorium
В 2006 году за эту киноленту Джордж Клуни получил награды Оскар и Золотой глобус в категории «Лучшая мужская роль второго плана».
"Сириана" 2005: смотрите видео
3. Выше неба
Джордж Клуни в роли Райана Бингема
Жанр: комедия
Год: 2009
Страна: США
Рейтинг IMDb: 7,4
Оригинальное название: Up in the Air
По сюжету, США накрыл финансовый кризис. В крупных компаниях происходят массовые сокращения штата. И, чтобы самим не увольнять людей, они приглашают специальных наемников. Один из них – Райан Бингем. Из-за работы вся его жизнь проходит в аэропортах и самолетах, однако именно это и нравится главному герою. Но наступает момент, когда он хочет остановиться и создать семью.
Кадр из фильма "Выше неба" / Фото Kinorium
Фильм получил 6 номинаций на премию Оскар в 2010 году в категориях "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшее исполнение мужской роли" и 2 номинации в категории "Лучшая актриса второго плана", однако не получил ни одного Оскара.
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"Выше неба" 2009: смотрите трейлер
4. Один прекрасный день
Джордж Клуни в роли Джека Тейлора
Жанр: Комедия, мелодрама
Год: 1996
Страна: США
Рейтинг IMDb: 6,5
Оригинальное название: One Fine Day
Это романтическая и забавная история о двух озабоченных родителях, которые не успевают отправить своих детей в школьную поездку. Теперь им приходится как-то совместить отцовство с работой. Поэтому они разделили время ухода за детьми между собой. Да, именно это и разожгло чувства героев друг к другу.
Кадр из фильма "Один прекрасный день" / Фото Kinorium
Фильм номинировался на премию Оскар в категории "Лучшая песня к фильму".
"Один прекрасный день" 1996: смотрите трейлер
5. Полночное небо
Джордж Клуни в роли Августина Лофтхауса
Жанр: нон-фикшн
Год: 2020
Страна: США
Рейтинг IMDb: 5,6
Оригинальное название: The Midnight Sky
Научно-фантастический фильм режиссера Джорджа Клуни, снятый по роману "Доброе утро, полночь" писательницы Лили Брукс-Долтон.
Кадр из фильма "Полночное небо" / Фото Kinorium
Пожилой астроном Августин всю жизнь изучает звезды. Когда он узнает о какой-то катастрофе, он остается совершенно один на арктической станции. Именно там, он встречает загадочную девочку Айрис. Также, с длительной миссии с Юпитера возвращается экипаж корабля "Эфир" во главе с капитаном Салливан. Как связаны их судьбы – узнавайте в ленте.
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"Полночное небо" 2020: смотрите трейлер