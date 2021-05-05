Ранее пресс-служба Netflix сообщала, что актеры и съемочная группа вернутся к съемкам 2 сезона "Бриджертонов" в апреле 2021 года. И вот 1 мая главный актер 2 сезона сериала обнародовал фото со съемочной площадки. Поклонники увидели Энтони Бриджертона (Джонатана Бейли), рядом с новой звездой и любовью Энтони – Кейт Шарма (Симона Эшли). Совместная сцена очевидно переносит нас в будущие события сериала – на скачки, развлечение высшего британского мира.

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Кто будет играть во 2 сезоне "Бриджертонов"

На фото можно заметить также других звезд "Бриджертонов", включая Люка Ньютона в роли Колина Бриджертона, Люка Томпсона в роли Бенедикта Бриджертона, Клаудии Джесси в роли Элоизы Бриджертон, Рут Геммелл в роли леди Вайолет Бриджертон и Аджой Андо в роли Леди Дэнбери.



Фото со съемочной площадки 2 сезона сериала "Бриджертонов" / People

Будущее Бриджертонов: откуда авторы черпают вдохновение

Как уже было известно, второй сезон "Бриджертонов" сместит фокус от истории любви между Дафни (Фиби Дайневор) и Саймоном (Реге-Жан Пейдж) к роману Энтони с Кейт. Он будет основан на романе Джулии Квин "Виконт, который меня любил".

Что интересно?

Неожиданно сериал с стримингового сервиса Netflix о британской семье побил "Ведьмака", и за первые 28 дней набрал 82 миллиона просмотров. Одни описывают сериал, как "феминистический, но размерный", другие радуются тем, что он сочетает в себе все лучшие моменты романов Джейн Остин и сливки из сериала "Сплетница".

Информация о продлении сериала "Бриджертоны" появилась еще в январе 2021 года. Новость была обнародована посредством публикации Society Papers леди Вислдаун (газета героини в сериале), где подтверждено, что съемки второго сезона начнутся весной 2021 года.

Сюжет второго сезона "Бриджертонов"

К счастью для фанатов сериала, есть много других сведений о семье Бриджертон, которые можно найти в серии любовных романов Джулии Куинн, на которых как раз и базируется шоу. В основе книжной серии – восемь романов, каждый из которых сосредоточен на одном из потомков семьи Бриджертон.

Кроме этих восьми историй, Куинн также опубликовала два дополнительных сборника сплетен леди Вислдаун и ряд коротких повестей, которые служат "вторыми эпилогами" для каждой из книг. Кроме того, Куинн недавно показала, что сейчас она работает над приквелом к ​​сериалу, который будет освещать историю Бриджертонов в детстве.