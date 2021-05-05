Ранее пресс-служба Netflix сообщала, что актеры и съемочная группа вернутся к съемкам 2 сезона "Бриджертонов" в апреле 2021 года. И вот 1 мая главный актер 2 сезона сериала обнародовал фото со съемочной площадки. Поклонники увидели Энтони Бриджертона (Джонатана Бейли), рядом с новой звездой и любовью Энтони – Кейт Шарма (Симона Эшли). Совместная сцена очевидно переносит нас в будущие события сериала – на скачки, развлечение высшего британского мира.
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Кто будет играть во 2 сезоне "Бриджертонов"
На фото можно заметить также других звезд "Бриджертонов", включая Люка Ньютона в роли Колина Бриджертона, Люка Томпсона в роли Бенедикта Бриджертона, Клаудии Джесси в роли Элоизы Бриджертон, Рут Геммелл в роли леди Вайолет Бриджертон и Аджой Андо в роли Леди Дэнбери.
Фото со съемочной площадки 2 сезона сериала "Бриджертонов" / People
Будущее Бриджертонов: откуда авторы черпают вдохновение
Как уже было известно, второй сезон "Бриджертонов" сместит фокус от истории любви между Дафни (Фиби Дайневор) и Саймоном (Реге-Жан Пейдж) к роману Энтони с Кейт. Он будет основан на романе Джулии Квин "Виконт, который меня любил".
Что интересно?
Неожиданно сериал с стримингового сервиса Netflix о британской семье побил "Ведьмака", и за первые 28 дней набрал 82 миллиона просмотров. Одни описывают сериал, как "феминистический, но размерный", другие радуются тем, что он сочетает в себе все лучшие моменты романов Джейн Остин и сливки из сериала "Сплетница".
Сюжет второго сезона "Бриджертонов"
К счастью для фанатов сериала, есть много других сведений о семье Бриджертон, которые можно найти в серии любовных романов Джулии Куинн, на которых как раз и базируется шоу. В основе книжной серии – восемь романов, каждый из которых сосредоточен на одном из потомков семьи Бриджертон.
Кроме этих восьми историй, Куинн также опубликовала два дополнительных сборника сплетен леди Вислдаун и ряд коротких повестей, которые служат "вторыми эпилогами" для каждой из книг. Кроме того, Куинн недавно показала, что сейчас она работает над приквелом к сериалу, который будет освещать историю Бриджертонов в детстве.
Книга Джулии Куинн "Герцог и я" / Фото Amazon
В первом сезоне происходят события из первой книги из серии Куинн "Герцог и я", поэтому логично, что второй сезон вдохновится второй книгой "Виконт, который меня любил". Эта история рассказывает о старшем Бриджертоне, Энтони, о его собственных поисках любви в классическом романтично-омедийном сюжете.
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Новые персонажи во втором сезоне
Кроме Симоны Эшли в роли Кейт Шарма, Hollywood Reporter 5 апреля объявил, что к основному касту добавили еще четырех новых персонажей. Чаритра Чандран ("Алекс Райдер") сыграет Эдвину Шарма, младшую сестру Кейт, дебютантку, которая ищет настоящую любовь. Шелли Конн ("Лжец") сыграет мать Кейт и Эдвины, леди Мэри Шарма. Калам Линч ("Благословение") сыграет Тео Шарпа, трудолюбивого помощника печатника, а Руперт Янг ( "Дорогой Эван Хансен") – Джека, нового персонажа, который не из книг.