После огромного успеха дебютных серий "Бриджертонов" авторы сериала готовятся к съемкам 2 сезона. И, чтобы подогреть интерес публики к этой новинке Netflix, в СМИ объявили имя актрисы, которая станет главной звездой следующих эпизодов.

Ранее авторы проекту намекали, что после того, как Дафна и Саймон наконец стали счастливыми родителями, они не будут главными героями сериала. Их история отойдет на второй план. А вот романтические приключения виконта Энтони Бриджертона, который переживает несчастную любовь – вот главная тема 2 сезона популярного сериала.

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На роль его пассии уже пригласили харизматическую актрису Симон Эшли, которая хорошо известна зрителям по сериалу "Половое воспитание". Именно она превратится в Кейт Шарму, интеллигентную красавицу, которая очарует Энтони.

Что известно о 2 сезон "Бриджертоны"

Объявление о съемках 2 сезона "Бриджертонов" появилось 22 января вместе с первым тизером. На кадрах зрители смогли увидеть все основные моменты предыдущих серий, которые закончились роликом с Энтони Бриджертоном, что сел сам на кровати. Таким образом авторы намекнули: именно этот герой станет главным в следующих эпизодах.

То, что 2 сезон "Бриджертонов" будет акцентировать внимание на старшем брате семьи было известно также из книг Джулии Куинн, которые стали основой для ленты. Бестселлер вышел на прилавки под названием "Виконт, который меня любил".

"Бриджертон" 2 сезон: смотрите трейлер

Главные роли в сериале исполнят: