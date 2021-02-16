Після шаленого успіху дебютних серій "Бріджертонів" автори серіалу готуються до зйомок 2 сезону. І, щоб підігріти цікавість публіки до цієї новинки Netflix, у ЗМІ оголосили ім'я актриси, яка стане головною зіркою наступних епізодів.

Раніше автори проєкту натякали, що після того, як Дафна і Саймон нарешті стали щасливими батьками, вони не будуть головними героями серіалу. Їхня історія відійде на другий план. А от романтичні пригоди віконта Ентоні Бріджертона, який переживає нещасливе кохання, – ось головна тема 2 сезону популярного серіалу.

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На роль його пасії вже запросили харизматичну актрису Симон Ешлі, яка добре відома глядачам за серіалом "Статеве виховання". Саме вона перевтілиться у Кейт Шарму, інтелігентну красуню, яка зачарує Ентоні.

Що відомо про 2 сезон "Бріджертонів"

Оголошення про зйомки 2 сезону "Бріджертонів" з'явилось 22 січня разом з першим тизером. На кадрах глядачі змогли побачити всі головні моменти попередніх серій, які закінчились роликом з Ентоні Бріджертоном, що вмостився сам на ліжку. Таким чином автори натякнули: саме цей герой стане головним у наступних епізодах.

Те, що 2 сезон "Бріджертонів" акцентуватиме увагу на старшому брату родини було відомо також із книг Джулії Квінн, які стали основою для стрічки. Бестселер вийшов на прилавки із назвою "Віконт, який мене любив".

"Бріджертони" 2 сезон: дивіться трейлер

Головні ролі у серіалі виконають: