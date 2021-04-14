Netflix продолжил один из самых успешных сериалов на 3 и 4 сезоны
Не успели авторы сериала "Бриджертоны" подготовиться к съемкам 2 сезона, как Netflix объявил, что проект продолжат еще на 3 и 4 части. Обнародовали заявление в стиле одной из героинь ленты.
В твиттере "Бриджертоны" появилось письмо от леди Вистлдоун, в котором говорилось о том, что лента не завершится 2 сезона. Детали новых проектов пока решили держать в секрете.
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Этому автору придется больше купить чернил, – добавили юмора в официальное заявление авторы "Бриджертонов".
Прокомментировали продолжение ленты и в компании Netflix. Вицепрезидент по глобальному телевидению Бела Баджария рассказала, что с начала знала об успехе сериала. Через миллионные просмотры на стриминговий платформе эту историю решили продолжить не на 1 сезон.
"Бриджертоны" сбили нас с ног. Творческая команда, которую возглавила продюсер Шонда Раймс, знала материал и поставила красивую, эмоциональную, романтическую драму. У них есть захватывающие планы на будущее, и мы думаем, что зрители будут продолжать томиться от этого шоу. Мы планируем работать с "Бриджертонами" долго", – отметила представительница Netflix.
"Бриджертоны": коротко о сериале
- Дебютные эпизоды "Бриджертонов" презентовали 25 декабря 2020 года. Не прошло и месяца, как лента возглавила рейтинг Netflix по просмотрам.
- По сюжету, Дафна Бриджертон заключает соглашение с графом Гастингсом. Мужчина должен делать из себя ее кавалера, чтобы у девушки было больше шансов найти себе перспективного жениха. В то же время граф избежит внимания матерей, которые мечтают о таком зятя. Паре удается не только обхитрить главную сплетницу леди Вистлдоун, но и по-настоящему влюбиться.
- Во 2 части "Бриджертонов" внимание сосредоточат на жизни брата Дафны Энтони. Сюжет авторы проекту напишут по мотивам книги Джулии Квин "Виконт, который меня любил".
- В 3 и 4 сезонах планируют показать события из книг "Предложение от джентльмена" и "Роман с мистером Бриджертоном".
- Известно, что во 2 сезоне "Бриджертонов" к своей роли не вернется Реге Пейдж, сыгравший графа Гастингса. В общении с журналистами он отметил, что его работа в проект завершился, а сериал станет как антологией, где в каждом сезоне раскрывать личную жизнь одного из персонажей "Бриджертон".
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