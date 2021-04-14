Не успели авторы сериала "Бриджертоны" подготовиться к съемкам 2 сезона, как Netflix объявил, что проект продолжат еще на 3 и 4 части. Обнародовали заявление в стиле одной из героинь ленты.

В твиттере "Бриджертон ы " появилось письмо от леди Вистлдоун, в котором говорилось о том, что лента не завершится 2 сезона. Детали новых проектов пока решили держать в секрете.

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Этому автору придется больше купить чернил, – добавили юмора в официальное заявление авторы "Бриджертонов".

Прокомментировали продолжение ленты и в компании Netflix. Вицепрезидент по глобальному телевидению Бела Баджария рассказала, что с начала знала об успехе сериала. Через миллионные просмотры на стриминговий платформе эту историю решили продолжить не на 1 сезон.

"Бриджертон ы " сбили нас с ног. Творческая команда, которую возглавила продюсер Шонда Раймс, знала материал и поставила красивую, эмоциональную, романтическую драму. У них есть захватывающие планы на будущее, и мы думаем, что зрители будут продолжать томиться от этого шоу. Мы планируем работать с "Бриджертонами" долго", – отметила представительница Netflix.

"Бриджертон ы ": коротко о сериале