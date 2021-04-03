Сериал "Бриджертоны" стал одним из самых популярных на стриминговой платформе Netflix. Сейчас авторы проекту готовятся к съемкам 2 сезона и уже заявили об изменениях в актерском составе. В частности, Реге Пейдж, сыгравший графа Гастингса, покинул проект.

Реге Пейдж не появиться в "Бриджертонах 2"

Официальное заявление авторы сериала презентовали в стиле сплетницы леди Вислдоун. В блоге появился буклет, украшенный в ретро-стиле, где было указано, что Реге Пейдж больше не будет играть в сериале "Бриджертон".

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"Дорогие читатели, в то время, когда все внимание приковано к поискам виконтессы лорда Энтони Бриджертон, мы прощаемся с Реге Пейджем, который так триумфально сыграл герцога Гастингса. Нам будет не хватать Саймона на экране, но он всегда будет частью семьи Бриджертонов", – объявили авторы сериала.

В то же время жена Гастингса Дафна, которую сыграла Фиби Дайневор, заявленная в актерском составе сериала. Однако насколько большой будет эта роль, пока неизвестно. Также не рассекречивают информацию, как в сюжете объяснят исчезновения графа Гастингса.

Причина, почему Реге Пейдж покинул сериал

Пока сторонники не сдерживают эмоций от новости, Реге Пейдж прокомментировал ситуацию. Актер признался журналистам Variety , что с начала знал, что его роль ограничится 1 сезоном "Бриджертонов". Это было замыслом авторов сериала.

Это было интересно, тогда все выглядело как ограниченная серия. Я могу прийти, сделать свой вклад, и тогда семья Бриджертонов продолжит свою работу,

– прокомментировал Реге Пейдж.

Также актер отметил, что сериал является по сути серией антологий, поэтому можно предположить, что каждый персонаж из семьи Бриджертонов может раскрыть свою историю в отдельных сезонах. Во 2 части ленты ключевым будет любовная линия старшего брата Дафны – виконта Энтони Бриджертон.

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Коротко о сериале "Бриджертон ы "

Премьера "Бриджертонов" состоялась 25 декабря 2020 года на Netflix. Меньше месяца ленте понадобилось, чтобы установить рекорд по просмотрам на стриминговой платформе. Известно, что за первые 28 дней проект пересмотрели 83 миллиона человек .

В центре сюжета оказалась образцовая семья Бриджертонов. Когда в Лондоне происходит сезон балов, главное внимание социума приковывает Дафна Бриджертон. Девушка стремится выйти замуж первой, а потому от нее зависит не только репутация семьи, но и популярность в последующие сезоны. Но если сначала все идет без проблем, то впоследствии ни один влиятельный жених не борется за руку Дафны.

Ситуация меняется, когда в город приезжает граф Гастингс, который заключает с девушкой договор: он прикид ывается ее кавалером, а она взамен поддерживает эту легенду и помогает ему избавиться от надоедливых мам, мечтающих о таком зяте. По классике романтических лент, пара влюбляется. А за всеми событиями тщательно следит таинственная сплетница леди Вислдоун, которая распространяет в своей газете все последние новости.