Серіал "Бріджертони" став одним з найпопулярніших на стрімінговій платформі Netflix. Наразі автори проєкту готуються до зйомок 2 сезону та вже заявили про зміни в акторському складі. Зокрема, Реге Пейдж, який зіграв графа Гастінгса, покинув проєкт.

Реге Пейдж не з'явиться у "Бріджертонах 2"

Офіційну заяву автори серіалу презентували у стилі пліткарки леді Віслдоун. У блозі з'явився буклет, прикрашений у ретро-стилі, де було вказано, що Реге Пейдж більше не гратиме у серіалі "Бріджертони".

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"Дорогі читачі, в той час, коли вся увага прикута до пошуків віконтеси лорда Ентоні Бріджертона, ми прощаємось з Реге Пейджем, який так тріумфально зіграв герцога Гастінгса. Нам бракуватиме Саймона на екрані, але він завжди буде частиною сім'ї Бріджертонів", – оголосили автори серіалу.

Водночас дружина Гастінгса Дафна, яку зіграла Фібі Дайневор, заявлена в акторському складі серіалу. Однак наскільки великою буде ця роль, поки невідомо. Також не розсекречують інформацію, як у сюжеті пояснять зникнення графа Гастінгса.

Причина, чому Реге Пейдж покинув серіал

Поки прихильники не стримують емоцій від новини, Реге Пейдж прокоментував ситуацію. Актор зізнався журналістам Variety, що від початку знав, що його роль обмежиться 1 сезоном "Бріджертонів". Це було задумом авторів серіалу.

Це було цікаво, тоді все виглядало як обмежена серія. Я можу прийти, зробити свій внесок, і тоді сім'я Бріджертонів продовжить свою роботу,

– прокоментував Реге Пейдж.

Також актор зазначив, що серіал є по суті серією антологій, тому можна припустити, що кожний персонаж із родини Бріджертонів може розкрити власну історію в окремих сезонах. У 2 частині стрічки ключовим буде любовна лінія старшого брата Дафни – віконта Ентоні Бріджертона.

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Коротко про серіал "Бріджертони"

Прем'єра "Бріджертонів" відбулась 25 грудня 2020 року на Netflix. Менше місяця стрічці знадобилось, щоб встановити рекорд за переглядами на стрімінговій платформі. Відомо, що за перші 28 днів проєкт переглянули 83 мільйони людей.

У центрі сюжету опинилась взірцева родина Бріджертонів. Коли у Лондоні відбувається сезон балів, головну увагу соціуму приковує Дафна Бріджертон. Дівчина прагне вийти заміж першою, а тому від неї залежить не тільки репутація родини, але й популярність у наступні сезони. Та якщо спершу все йде без проблем, то згодом жоден впливовий наречений не бореться за руку Дафни.

Ситуація змінюється, коли у місто приїжджає граф Гастінгс, який укладає з дівчиною договір: він вдає її кавалера, а вона натомість підтримує цю легенду та допомагає йому позбутись надокучливих матусь, які мріють про такого зятя. За класикою романтичних стрічок, пара закохується. А за всіма подіями ретельно стежить таємнича пліткарка леді Віслдоун, яка поширює у своїй газеті всі останні новини.

"Бріджертони": дивіться трейлер