Netflix продовжив один із найуспішніших серіалів на 3 і 4 сезони
Не встигли автори серіалу "Бріджертони" підготуватись до зйомок 2 сезону, як Netflix оголосив, що проєкт продовжать ще на 3 і 4 частини. Оприлюднили заяву у стилі однієї з героїнь стрічки.
У твітері "Бріджертонів" з'явився лист від леді Вістлдоун, в якому йшлось про те, що стрічка не завершиться 2 сезоном. Деталі нових проєктів поки вирішили тримати у секреті.
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Цій авторці доведеться більше купити чорнил, – додали гумору в офіційну заяву автори "Бріджертонів".
Прокоментували продовження стрічки і в компанії Netflix. Віцепрезидентка по глобальному телебаченню Бела Баджарія розповіла, що від початку знала про успіх серіалу. Через мільйонні перегляди на стрімінговій платформі цю історію вирішили продовжити не на 1 сезон.
"Бріджертони" збили нас із ніг. Творча команда, яку очолила продюсерка Шонда Раймс, знала матеріал і поставила красиву, емоційну, романтичну драму. У них є захопливі плани на майбутнє, і ми думаємо, що глядачі будуть продовжувати мліти від цього шоу. Ми плануємо працювати в "Бріджертонами" надовго", – наголосила представниця Netflix.
"Бріджертони": коротко про серіал
- Дебютні епізоди "Бріджертонів" презентували 25 грудня 2020 року. Не минуло й місяця, як стрічка очолила рейтинг Netflix за переглядами.
- За сюжетом, Дафна Бріджертон укладає угоду з графом Гастінгсом. Чоловік має вдавати із себе її кавалера, щоб у дівчини було більше шансів знайти собі перспективного нареченого. Водночас граф уникне уваги матерів, які мріють про такого зятя. Парі вдається обхитрувати головну пліткарку леді Вістлдоун та по-справжньому закохатись.
- У 2 частині "Бріджертонів" увагу зосередять на житті брата Дафни Ентоні. Сюжет автори проєкту напишуть за мотивами книги Джулії Квінн "Віконт, який мене любив".
- У 3 і 4 сезонах планують показати події із книг "Пропозиція від джентльмена" і "Роман з містером Бріджертоном".
- Відомо, що у 2 сезоні "Бріджертонів" до своєї ролі не повернеться Реге Пейдж, який зіграв графа Гастінгса. У спілкуванні з журналістами він зазначив,. що його робота в проєкті завершилась, а серіал стане наче антологією, де в кожному сезоні розкриватимуть особисте життя одного з персонажів "Бріджертонів".
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