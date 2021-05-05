Понедельник 3 мая стал для поклонников Marvel действительно праздничным. Студия не просто подтвердила даты выхода новых фильмов на несколько лет вперед, – но также обнародовала новые заголовки для двух будущих продолжений историй героев киновселенной.

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Первые кадры из киновселенной Marvel: что показали в новом трейлере

Несмотря на то, что промо не показывает много, зрителей все же порадовали самыми первыми кадрами новых фильмов Четвертой Фазы.

Что интересно? Четвертая фаза киновселенной Marvel (Marvel Cinematic Universe: Phase Four) – фильмы и сериалы, выпущенные студией Marvel по мотивам персонажей, которые появляются в публикациях Marvel Comics. Четвертый этап объединяют все постановки Marvel Studios, которые должны выйти с 2021 по 2023 год.

Какими будут "Вечные"

Наконец мы увидели титульных "Вечных", расу сверхмощных и бессмертных существ, которые защищали Землю тысячелетиями, вплоть до того, что некоторых из них даже приняли за богов. Кадры сосредоточиваются на роли Анджелины Джоли, которая умело владеет чрезвычайно крутым золотым мечом. И только несколько секунд мы можем уловить героев остальной команды, которая, видимо, собирается снова, чтобы столкнуться с неизвестными силами. Закадровый голос сообщает нам миссию "Вечных": "Когда ты любишь что-то, ты борешься за это".



Скриншот трейлера Marvel / Youtube

Известно также, что режиссером фильма "Вечные" стала Хлоя Чжао, – режиссер фильма "Земля кочевников" (Nomadland), которая на Оскаре 2021 года одержала победу в номинации за лучшую режиссерскую работу.

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Нового много не бывает: новые названия и логотипы Marvel

Из трейлера нам также стало известно, что фильм о Черной Пантере будет иметь интригующее название "Черная Пантера: Ваканда навсегда" (Black Panther: Wakanda Forever), а следующий фильм о Капитане Marvel будет называться "Марвел" (The Marvels). Особое внимание поклонников привлекли новые логотипы фильмов:



Логотипы фильмов Marvel / Фейсбук Geek Journal

Когда ждать премьеры новых фильмов Marvel

Студия Marvel напомнила даты выхода всех фильмов:

"Черная вдова" (Black Widow) – июль 2021 ;

; "Шан-Чи и легенда десяти колец" (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) – сентябрь 2021 ;

; "Вечные" (Eternals) – ноябрь 2021 ;

; "Человек-паук: Нет пути домой" (Spider-Man: No Way Home) – декабрь 2021 ;

; "Доктор Стрэндж и Мультивселенная безумия" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) – март 2022 ;

; "Тор: Любовь и гром" (Thor: Love and Thunder) – май 2022 ;

; "Черная Пантера: Ваканда навсегда" (Black Panther: Wakanda Forever) – июль 2022 ;

; "Марвел" (The Marvels) – ноябрь 2022 ;

; "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – февраль 2023-го ;

; "Стражи Галактики. Часть 3" (Guardians of the Galaxy. Part 3) – май 2023-го.

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Посмотреть трейлер-анонс новых фильмов Marvel можно ниже.