В Китае запретили писать о победе Хлои Чжао на Оскаре-2021
Хлои Чжао получила награду как Лучший режиссер года за фильм "Земля кочевников". Однако сейчас в Китае в соцсетях и поисковиках цензурируют всевозможные сообщения о ее победе. Объясняют это ее "предыдущими публичными высказываниями" про Китай.
Источник:The Wall Street Journal
Известная американо-китайская режиссер и сценарист Хлои Чжао получила награду, как лучший режиссер года за фильм "Земля кочевников". Она стала второй женщиной-режиссером, получившей Оскар, а также первой "цветной" женщиной, которая была номинирована и победила в этой категории.
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Как отреагировали СМИ Китая на победу Хлои Чжао
Сперва в китайских соцсетях появилось множество лестных сообщений о победе Хлои Чжао. Однако через несколько часов эти посты исчезли. Пользователи в соцсетях начали жаловаться на цензуру. Впоследствии стало понятно, что отдел рекламы Центрального комитета КПК запретил медиа сообщать, что режиссер Хлои Чжао выиграла премию Оскар-2021.
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Китайское агентство новостей Xinhua и ежедневная газета People's Daily о триумфе режиссера совсем не упоминали. Журналисты этих государственных медиа Китая сообщили WSJ, что таки получили приказ от Департамента пропаганды не сообщать о победе Хлои Чжао из-за ее "предыдущих публичных высказываний".
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Лишь одно крупное англоязычное издание Китая писало о победе Хлои Чжао на Оскаре-2021 – Global Times. В статье режиссера призвали стать "более зрелой".
Хлои Чжоу на Оскаре-2021 / Insider
Сейчас в соцсетях и поисковиках Китая можно найти информацию о предыдущей победе Хлои Чжао, но не на Оскар-2021. Также игнорируют всевозможные комментарии режиссера по поводу публикаций.
Что известно про лучшего режиссера Оскара-2021
- Хлои Чжао родилась в Пекине, но училась в Великобритании на специальности "политология" в колледже Маунт Голиок. Она успела поработать промоутером, в сфере недвижимости, а также барменом. Сейчас она живет в США, где смогла реализовать свой талант;
- Все изменилось в жизни Хлои, когда она начала изучать кинопроизводство в Школе искусств Тиша Нью-Йоркского университета;
- В 2015 году Чжао выпустила фильм "Песни, которым меня научили братья", в 2017 – "Наездник", в 2020 – победную ленту "Земля кочевников", а в 2021 – фильм "Вечные";
- В 2020 году режиссер получила главный приз Венецианского кинофестиваля. В этом же году ее номинировали на "Золотой глобус" за фильм "Земля кочевников".
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