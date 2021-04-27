Хлои Чжао получила награду как Лучший режиссер года за фильм "Земля кочевников". Однако сейчас в Китае в соцсетях и поисковиках цензурируют всевозможные сообщения о ее победе. Объясняют это ее "предыдущими публичными высказываниями" про Китай.

Известная американо-китайская режиссер и сценарист Хлои Чжао получила награду, как лучший режиссер года за фильм "Земля кочевников". Она стала второй женщиной-режиссером, получившей Оскар, а также первой "цветной" женщиной, которая была номинирована и победила в этой категории.

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Как отреагировали СМИ Китая на победу Хлои Чжао

Сперва в китайских соцсетях появилось множество лестных сообщений о победе Хлои Чжао. Однако через несколько часов эти посты исчезли. Пользователи в соцсетях начали жаловаться на цензуру. Впоследствии стало понятно, что отдел рекламы Центрального комитета КПК запретил медиа сообщать, что режиссер Хлои Чжао выиграла премию Оскар-2021.

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https://www.wsj.com/video/oscars-2021-nomadland-director-chloe-zhao-makes-history/D7C3F606-6FED-449E-8A85-BB3E80C0C4B4.html

Китайское агентство новостей Xinhua и ежедневная газета People's Daily о триумфе режиссера совсем не упоминали. Журналисты этих государственных медиа Китая сообщили WSJ, что таки получили приказ от Департамента пропаганды не сообщать о победе Хлои Чжао из-за ее "предыдущих публичных высказываний".

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Лишь одно крупное англоязычное издание Китая писало о победе Хлои Чжао на Оскаре-2021 – Global Times. В статье режиссера призвали стать "более зрелой".

Хлои Чжоу на Оскаре-2021 / Insider

Сейчас в соцсетях и поисковиках Китая можно найти информацию о предыдущей победе Хлои Чжао, но не на Оскар-2021. Также игнорируют всевозможные комментарии режиссера по поводу публикаций.

Похожая ситуация в китайском инфопространстве была, когда Хлои Чжао победила на Золотом глобусе. Тогда в соцсетях распространили интервью режиссера для издания Filmmaker за 2013 год, в котором Хлои Чжао назвала Китай местом, где она выросла и где повсюду ложь".

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