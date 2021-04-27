Хлої Чжао отримала нагороду як найкраща режисерка року за фільм "Земля кочівників". Проте зараз у Китаї в соцмережах і пошуковиках цензурують всілякі повідомлення про її перемогу. Пояснюють це її "попередніми публічними висловлюваннями" про Китай.

Відома американо-китайська режисерка та сценаристка Хлої Чжао отримала нагороду – найкраща режисерка року за фільм "Земля кочівників". Вона стала другою жінкою-режисеркою, що отримала Оскар, а також першою "кольоровою" жінкою, яка була номінована й перемогла в цій категорії.

До теми Друга жінка-режисерка в історії Оскару: що сказала Хлої Чжао у переможній промові

Як відреагували ЗМІ Китаю на перемогу Хлої Чжао

Спершу в китайських соцмережах з'явилося безліч схвальних повідомлень про перемогу Хлої Чжао. Проте через декілька годин ці пости зникли. Користувачі в соцмережах почали скаржитися на цензуру. Згодом стало зрозуміло, що відділ реклами Центрального комітету КПК заборонив медіа повідомляти, що режисерка Хлої Чжао виграла премію Оскар-2021.

Хлої Чжао завоювала омріяну статуетку Оскара-2021: дивіться відео

Китайська агенція новин Xinhua та щоденна газета People's Daily про тріумф режисерки зовсім не згадували. Журналісти цих державних медіа Китаю повідомили WSJ, що отримали наказ від Департаменту пропаганди не повідомляти про перемогу Хлої Чжао через її "попередні публічні висловлювання".

До теми Хлої Чжао стала найкращим режисером року: за який фільм вона отримала Оскар

Лише одне велике англомовне видання Китаю писало про перемогу Хлої Чжао на Оскарі-2021 – Global Times. У статті режисерку закликали стати "більш зрілою".



Хлої Чжоу на Оскарі-2021 / Фото Getty Images

Наразі в соцмережах та пошуковиках Китаю можна знайти інформацію про попередні перемоги Хлої Чжао, проте не про Оскар-2021. Також ігнорують всілякі коментарі режисерки щодо публікацій.

Схожа ситуація в китайському інфопросторі була, коли Хлої Чжао перемогла на Золотому глобусі. Тоді у соцмережах поширили інтерв’ю режисерки для видання Filmmaker за 2013 рік, у якому Хлої Чжао назвала Китай місцем, де вона виросла і "де всюди брехня".

Що відомо про найкращу режисерку Оскару-2021