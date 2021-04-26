Головною інтригою церемонії Оскар-2021 залишалось: який фільм виборе головну нагороду вечора. Із золотою статуеткою зал покинули творці "Землі кочівників".

У номінації "Найкращий фільм року" було представлено 8 стрічок. За головну нагороду Оскара-2021 поборолись: "Перспективна дівчина". "Манк", "Звук металу", "Суд над чиказькою сімкою", "Батько", "Юда і Чорний месія" та "Мінарі". Всі ці неперевершені стрічки з легкістю зумів обійти "Земля кочівників".

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Такі результати не стали для кіноманів сюрпризом, адже "Земля кочівників" від початку лідирувала у рейтингах букмекерів. Окрім цього, стрічка Хлої Чжао виборола перемогу на таких престижних преміях, як Золотий глобус та BAFTA, а також Венеційського кінофестивалю, Critics' Choice Awards, премії Гільдії кінопродюсерів США. Водночас сама Хлої стала лауреаткою Оскара в категорії "Найкращий режисер".

Сюжет фільму "Земля кочівників"

У центрі сюжету стрічки Хлої Чжао – історія 60-річної жінки Ферн, яку неперевершено зіграла оскароносна актриса Френсіс Мак-Дорманд. За сюжетом, єдина фабрика в невеликому американському місті закривається, а тому десятки людей залишаються без роботи і даху над головою. Вдова Ферн оселяється у трейлері та стає однією з кочівників, які мандрують зі штату в штат, щоб знайти сезонні підробітки.

"Земля кочівників": дивіться трейлер

Чим особлива "Земля кочівників"

Завдяки роуді-муві "Земля кочівників" на екранах показали істинну Америку з красивими пейзажами, а головне – простими людьми, які у, здавалось би, непривабливому, кочівному житті знайшли сенс.

Особливу увагу у фільмі Хлої Чжао акцентувала на емоційному стані Ферн. Завдяки мандрівкам жінка по-своєму долала біль втрати, в кожному місті знаходячи людей, які давали їй своєрідний затишок.



"Земля кочівників" перемогла на Оскарі-2021 / Фото IMDb

Та якщо від інших стрічок в жанрі роуд-муві глядачі залюбки б залишили свої помешкання та втекли у мандри, то після перегляду "Землі кочівників" такого бажання точно не виникне. Режисерка Хлої Чжао без прикрас показала кочівне життя з усіма його труднощами: браком грошей, холодними ночами, відсутністю комфорту, а також сумнівними підробітками. Та при всьому головна героїня Ферн аж ніяк не хотіла б повернутись до тихих буднів.

"Земля кочівників" за своєю суттю – це паломництво через горе і зцілення. Ми присвячуємо стрічку всім, хто пройшов через цю важку і красиву мандрівку у певний момент свого життя, – зазначила режисерка Хлої Чжао.

Всі критики були вражені від перегляду стрічки, адже в ній показано, що не матеріальні блага інколи потрібні людині. Ферн, на відміну від інших, вміла дивитись на світ ширше, не сковуючи себе рамками чи якимись кліше. Тому сміливо можна сказати, що "Земля кочівників" – це фільм про свободу.

Головна актриса "Землі кочівників"

Варто зазначити, що цікавою "Земля кочівників" є і завдяки головній актрисі стрічки – Френсіс Мак-Дорманд. Перед зйомками актриса справді працювала там, де і її героїня фільму. Мабуть, тому вона настільки переконливо постала у стрічці.

"Френ дійсно живе своїм мистецтвом. Вона, напевно, зараз в пустелі. Ми не знаємо, де вона. Просто в ній стільки цікавості й стільки енергії до життя. Для мене було великою честю побачити світ її очима і разом з нею розкрити цей персонаж. Я думаю, що бути однією з найкращих актрис нашого часу – це не тільки її ремесло, але і її особистість", – додала Хлої Чжао під час виступу на Золотому глобусі.