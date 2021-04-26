Главной интригой церемонии Оскар-2021 оставалось: какой фильм получит главную награду вечера. С золотой статуэткой зал покинули создатели "Земли кочевников".

В номинации "Лучший фильм года" были представлены 8 лент. За главную награду Оскара-2021 поборолись: "Девушка, подающая надежды", "Манк", "Звук металла", "Суд над чикагской семеркой", "Отец", "Иуда и чёрный мессия" и "Минари". Все эти непревзойденные ленты с легкостью сумел обойти фильм "Земля кочевников".

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Такие результаты не стали для киноманов сюрпризом, ведь "Земля кочевников" изначально лидировала в рейтингах букмекеров. Кроме этого, лента Хлои Чжао одержала победу на таких престижных премиях, как Золотой глобус и BAFTA, а также на Венецианском кинофестивале, Critics' Choice Awards, на премии Гильдии кинопродюсеров США. В то же время сама Хлоя стала лауреатом Оскара в категории "Лучший режиссер".

Сюжет фильма "Земля кочевников"

В центре сюжета ленты Хлои Чжао – история 60-летней женщины Ферн, которую великолепно сыграла оскароносная актриса Фрэнсис МакДорманд. По сюжету, единственная фабрика в небольшом американском городе закрывается, а потому десятки людей остаются без работы и крыши над головой. Вдова Ферн поселяется в трейлере и становится одной из кочевников, которые путешествуют из штата в штат, чтобы найти сезонные подработки.

"Земля кочевников": смотрите трейлер

Чем особенна "Земля кочевников"

Благодаря роуд-муви "Земля кочевников" на экранах показала истинную Америку с красивыми пейзажами, а главное – простыми людьми, которые в, казалось бы, неприглядной, кочевой жизни обрели смысл.

Особое внимание в фильме Хлоя Чжао акцентировала на эмоциональном состоянии Ферн. Благодаря путешествиям женщина по-своему преодолевала боль утраты, в каждом городе находя людей, которые давали ей своеобразный уют.



"Земля кочевников" победила на Оскаре-2021 / Фото IMDb

Но если от других лент в жанре роуд-муви зрители охотно бы оставили свои дома и убежали в странствия, то после просмотра "Земли кочевников" такого желания точно не возникнет. Режиссер Хлоя Чжао без украшений показала кочевую жизнь со всеми ее трудностями: нехваткой денег, холодными ночами, отсутствием комфорта, а также сомнительными подработками. Но при всем главная героиня Ферн отнюдь не хотела бы вернуться к тихим будням.

"Земля кочевников" по своей сути – это паломничество через горе и исцеление. Мы посвящаем ленту всем, кто прошел через это трудное и красивое путешествие в определенный момент своей жизни,

– отметила режиссер Хлоя Чжао.

Все критики были удивлены от просмотра ленты, ведь в ней показано, что нематериальные блага иногда нужны человеку. Ферн, в отличие от других, умела смотреть на мир шире, не сковывая себя рамками или какими-то клише. Поэтому смело можно сказать, что "Земля кочевников" – это фильм о свободе.

Главная актриса "Земли кочевников"

Стоит отметить, что интересной "Земля кочевников" является и благодаря главной актрисе ленты – Фрэнсис МакДорманд. Перед съемками актриса действительно работала там, где и ее героиня фильма. Видимо, поэтому она настолько убедительно предстала в ленте.

"Ферн действительно живет своим искусством. Она, наверное, сейчас в пустыне. Мы не знаем, где она. Просто в ней столько любопытства и столько энергии к жизни. Для меня было большой честью увидеть мир ее глазами и вместе с ней раскрыть этот персонаж. Я думаю, что быть одной из лучших актрис нашего времени – это не только ее ремесло, но и ее личность", – добавила Хлоя Чжао во время выступления на Золотом глобусе.