Считанные дни остаются до церемонии награждения Оскар-2021. А пока организаторы завершают подготовку к знаковому кинособытию года, букмекеры уже делают прогнозы на победителей.

В ночь на 26 апреля в Калифорнии объявят имена лауреатов премии Оскар-2021. В списках номинантов можно увидеть одни из лучших лент года, которые не оставят зрителей равнодушными.

Важно Номинанты премии Оскар-2021: какие ленты поборются за золотую награду

Главным претендентом на золотые статуэтки остается драма Хлои Чжоу "Земля кочевников". Лента уже получила такие престижные премии как BAFTA , премию Гильдии продюсеров США и др.

Кому же еще пророчат победу на Оскар-2021 – узнавайте в прогнозах букмекеров Oddschecker по данн ым 19 апреля.

Оскар-2021: проегнозы букмекеров по главным номинациям

Лучший фильм

"Земля кочевников" – 1/4

"Суд над чикагской семеркой" – 6/1

"Минари" – 16/1

"Перспективная девушка" – 20/1

"Иуда и Черный мессия" – 40/1

"Манк" – 40/1

"Звук металла" – 80/1

"Отец" – 100/1

Лучший режиссер

Хлои Чжао ("Земля кочевников") – 14/1

Дэвид Финчер ("Манк") – 10/1

Ли Исаак Чун ("Минари") – 20/1

Эмиральды Феннел ("Перспективная девушка") – 20/1

Томас Винтерберг ("Еще по одной") – 40/1

"Земля кочевников": смотрите трейлер

Не пропустите Фильмы-номинанты на Оскар-2021, которые можно просмотреть онлайн

Лучший актер

Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза") – 1/12

Энтони Хопкинс ("Отец") – 7/1

Риз Ахмед ("Звук металла") – 14/1

Стивен Юн («Минари») - 40/1

Гэри Олдмен ("Манк") – 50/1

Лучшая актриса

Кэри Маллиган ("Перспективная девушка") – 13/8

Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза") – 9/4

Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников") – 4/1

Андра Дэй ("США против Билли Холидей") – 13/2

Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины") – 20/1

Лучшая женская роль второго плана

Юн Ю Джун ("Минари") – 4/11

Мария Бакалова ("Борат 2") – 11/2

Гленн Клоуз ("Сельская элегия") – 10/1

Оливия Колман ("Отец") – 22/1

Аманда Сейфред ("Манк") – 33/1

Лучшая мужская роль второго плана