Кто станет победителем Оскара-2021: прогнозы букмекеров
Считанные дни остаются до церемонии награждения Оскар-2021. А пока организаторы завершают подготовку к знаковому кинособытию года, букмекеры уже делают прогнозы на победителей.
Источник:Independent
В ночь на 26 апреля в Калифорнии объявят имена лауреатов премии Оскар-2021. В списках номинантов можно увидеть одни из лучших лент года, которые не оставят зрителей равнодушными.
Важно Номинанты премии Оскар-2021: какие ленты поборются за золотую награду
Главным претендентом на золотые статуэтки остается драма Хлои Чжоу "Земля кочевников". Лента уже получила такие престижные премии как BAFTA, премию Гильдии продюсеров США и др.
Кому же еще пророчат победу на Оскар-2021 – узнавайте в прогнозах букмекеров Oddschecker по данным 19 апреля.
Оскар-2021: проегнозы букмекеров по главным номинациям
Лучший фильм
- "Земля кочевников" – 1/4
- "Суд над чикагской семеркой" – 6/1
- "Минари" – 16/1
- "Перспективная девушка" – 20/1
- "Иуда и Черный мессия" – 40/1
- "Манк" – 40/1
- "Звук металла" – 80/1
- "Отец" – 100/1
Лучший режиссер
- Хлои Чжао ("Земля кочевников") – 14/1
- Дэвид Финчер ("Манк") – 10/1
- Ли Исаак Чун ("Минари") – 20/1
- Эмиральды Феннел ("Перспективная девушка") – 20/1
- Томас Винтерберг ("Еще по одной") – 40/1
"Земля кочевников": смотрите трейлер
Не пропустите Фильмы-номинанты на Оскар-2021, которые можно просмотреть онлайн
Лучший актер
- Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза") – 1/12
- Энтони Хопкинс ("Отец") – 7/1
- Риз Ахмед ("Звук металла") – 14/1
- Стивен Юн («Минари») - 40/1
- Гэри Олдмен ("Манк") – 50/1
Лучшая актриса
- Кэри Маллиган ("Перспективная девушка") – 13/8
- Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза") – 9/4
- Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников") – 4/1
- Андра Дэй ("США против Билли Холидей") – 13/2
- Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины") – 20/1
Лучшая женская роль второго плана
- Юн Ю Джун ("Минари") – 4/11
- Мария Бакалова ("Борат 2") – 11/2
- Гленн Клоуз ("Сельская элегия") – 10/1
- Оливия Колман ("Отец") – 22/1
- Аманда Сейфред ("Манк") – 33/1
Лучшая мужская роль второго плана
- Дэниел Калуя ("Иуда и Черный мессия") – 1/16
- Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой") – 17/1
- Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами") – 18/1
- Пол Рачи ("Звук металла") – 25/1
- Лейкит Стэнфилд ("Иуда и Черный мессия") – 40/1
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