В ночь на 26 апреля весь мир узнает лауреатов одной из самых престижных кинопремий – Оскар-2021. А пока до церемонии остается чуть больше недели, готовьтесь к этому событию вместе с 24 каналом.

Проведите выходные не скучно, просматривая успешные фильмы, претендующие на золотую статуэтку Оскара-2021. Мы подобрали 8 главных номинантов премии, котор ые точно достойны вашего внимания. Ленты презентовали в 2020 году, а поэтому они доступны для просмотра онлайн.

Важно Номинанты премии Оскар-2021: какие ленты поборются за золотую награду

"Земля кочевников"

Режиссер – Хлои Чжао

Актеры – Фрэнсис МакДорманд, Дэвид Стрэтэйрн

Количество номинаций – 6

Фильм "Земля кочевников" – один из главных претендентов на Оскар-2021. И это неудивительно, ведь роуд-муви Хлои Чжао заставит каждого задуматься над жизненными ценностями и вопросам свободы.

По сюжету, в городе Эмпайр закрывают завод. Без работы остаются многие американцы, которые вынуждены покинуть родные дома и искать какие-то сезонные работы, чтобы выжить. Среди таких кочевников – вдова Фрэн, которой не было смысла оставаться в городе. Дом она променяла на трейлер, а в путешествии штатами нашла настоящую семью из таких же кочевников.

"Земля кочевников" по своей сути – это паломничество через горе и исцеления. Мы посвящаем ленту всем, кто прошел через эту тяжелую и красивую путешествие в определенный момент своей жизни,

– отметила режиссер Хлои Чжао.

"Земля кочевников": смотрите трейлер

"Отец"

Режиссер – Флориан Зеллер

Актеры – Энтони Хопкинс, Оливия Колман, Марк Гейтисс, Руфус Сьюэлл

Количество номинаций – 6

Непревзойденная драма "Отец" стала настолько чувствительной благодаря игре 83-летнего Энтони Хопкинса и его звездных коллег. Каждый момент фильма вызывает все больше вопросов о том, что же происходит в доме пенсионера.

Главный герой – пожилой мужчина Энтони. Он страдает от прогрессирующей деменции, а потому его дочь Энн с мужем решают переехать в квартиру отца, чтобы за ним ухаживать. Однако обычные домашние работы даются сложно, ведь Энтони убежден: все это родственники делают только для того, чтобы отобрать у него жилье. И в конце человек задумывается, а кем же он есть.

"Отец": смотрите трейлер

"Иуда и Черный мессия"

Режиссер – Шака Кинг

Актеры – Дэниэл Калуя, Лейкит Стэнфилд, Джесси Племонс, Мартин Шин, Эштон Сандерс, Лил Рэл Гавре, Доминик Фишбах

Количество номинаций – 6

Бандит Уильям О'Нил длительное время нарушал законы, не имея никакого наказания за это. Но после очередного дела преступник таки попал в тюрьму, понимая, что ему светит немалый срок. Уильям получает предложение от ФБР сделать доброе дело и стать шпионом в радикальной организации "Черные пантеры", действующий в Чикаго. Для О'Нила это шанс забыть прошлое и помочь полиции. Он втирается в доверие к лидеру группировки и начинает сеять раздор изнутри.

Фильм ставит вопрос расовой дискриминации, что приобрело немалой актуальности благодаря движению #BlackLiveMatter. Однако стоит отметить, что Шака Кинг довольно односторонне показал суть "Черной пантеры" и привлек к фильму клише о белокожих и чернокожих людей.

"Иуда и Черный мессия": смотрите трейлер

"Манк"

Режиссер – Дэвид Финчер

Актеры – Гэри Олдман, Аманда Сейфрид, Лили Коллинз, Чарльз Дэнс

Количество номинаций – 10

Смотреть современные черно-белые фильмы немного необычно. Однако если речь идет о "Манк", никто и представлять не хотел цветных красок в этой ленте.

В центре сюжета фильма – сценарист Герман Манкевич, который пишет рукопись к будущему оскароносного проекту "Гражданин Кейн". Но все хорошо знали Манка как любителя алкоголя, азартного игрока и остроумного оратора, который создал десятки успешных фильмов. Процесс написания сценария будет даваться нелегко, что и покажут в фильме "Манк".

"Манк": смотрите трейлер

Интересно Невероятно, но факт: режиссеры, чьи первые фильмы попали в номинации Оскара

"Минари"

Режиссер – Ли Айзек Чунг

Актеры – Стивен Йон, Е-ре Хан, Алан С. Ким, Ноэль Чо, Бен Холл

Количество номинаций – 6

Благозвучное название фильма "Минари" происходит от корейской растения, которое часто высаживают на кухне. Считается, что минари может расти везде, подстраиваясь к различным условиям. Эту идею спроектировали на людей.

Корейская семья переезжает в США в поисках лучшей жизни. Сначала Джейкоб и Моника с 2 детьми поселяются в Калифорнии. Но потом человек покупает землю для фермерства и привозит семью в Арканзас. Поселяется в их трейлере и бабушка Сунджа, которая, по мнению 6-летнего Дэвида, совсем не настоящая бабушка, ведь не печет им печенье, а учит играть в карты. Семья сталкивается со многими трудностями, от которых бы каждый сдался. Однако Джейкоб.

"Минари": смотрите трейлер

"Перспективная девушка"

Режиссер – Эмиральды Феннел

Актеры – Кэри Маллиган, Лаверн Кокс, Адам Броди, Потому Бернем, Дженнифер Кулидж

Количество номинаций – 5

Когда Кэсси была одной из самых успешных студенток медуниверситета, которая могла бы с легкостью работать в лучших клиниках после завершения обучения. Перспективы были большими, но все перечеркнула всего одно событие в ее жизни – потеря подруги. С тех пор Кэсси ходит по клубам, представляя из себя пьяную, после чего проучивает "хорошего парня", который стремится воспользоваться этим.

Фильм "Перспективная девушка" имеет глубокую идею, которая актуальна, как никогда. Авторы ленты раскрыли последствия сексуального насилия над женщинами.

"Перспективная девушка": смотрите трейлер

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"Звук металла"

Режиссер – Дариус Мардер

Актеры – Риз Ахмед, Оливия Кук, Пол Раджи, Матье Амальрик, Лорен Ридлофф, Крис Перфетто

Количество номинаций – 6

В фильме "Звук металла" показали историю барабанщика Рубена и его подруги Лу. Мужчина отказался от наркотиков и посвятил свое время музыке. Но на очередном концерте он слышит вместо ударных гул. Оказалось, что Рубен постепенно теряет слух, а врачи советуют ему проводить время в абсолютной тишине, чтобы не усугублять ситуацию. Музыкант поселяется в пансионате людей с недостатками слуха, где начинает привыкать к своим новым реалиям.

Иногда то, что кажется катастрофой, оборачивается для человека поисками собственного "я" и смысла жизни. Это ожидает и главного героя "Звука металла".

"Звук металла": смотрите трейлер

"Суд над чикагской семеркой"

Режиссер – Аарон Соркин

Актеры – Саша Барон Коэн, Джозеф Гордон-Левитт, Майкл Китон, Фрэнк Ланджелла, Джон Кэрролл Линч, Эдди Редмэйн

Количество номинаций – 6

Все события ленты Аарона Соркина базируются на скандальном судебном деле, которое имело место в истории США. В 1968 году сотни людей вышли на улицы Чикаго, чтобы выразить свой протест против войны во Вьетнаме. Американцам надоело терять близких в войне, а поэтому они выступили против этого. Очередная акция протеста обернулась стычками с правоохранителями, а 7 активистов оказались на скамье подсудимых по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам и государственной измене.