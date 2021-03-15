15 марта представители Оскара объявили номинантов 2021 года. Украинцы, к сожалению, в список претендентов на золотую статуэтку не попадут. Однако это не уменьшает внимания к предстоящей церемонии, поэтому журналисты 24 канала решили подобрать ленты, которые совершенно неожиданно получили Оскар.

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"Лунный свет" (2016)

В 2017 году церемония Оскар отметилась громким конфузом. Во время торжественной церемонии объявили, что победу в номинации "Лучший фильм" получил "Ла-Ла Ленд". Это совершенно никого не удивило, ведь лента была фаворитом и получила множество положительных отзывов среди киноманов. Но оказалось, что из-за какой-то технической ошибки организаторы премии объявили не тот фильм. Заслуженную победу отдали драме "Лунный свет", что стало неожиданностью для всех зрителей.

Видео этого конфуза решили не монтировать. Поэтому на кадрах в сети можно увидеть, как создатели "Ла-Ла Ленда" благодарят родственников и коллег за поддержку, после чего объявляют, что на самом деле проиграли эту статуэтку, а настоящим лауреатом является фильм "Лунный свет".

"Лунный свет" выиграл Оскар: смотрите видео

"В центре внимания" (2015)

Без сомнения, 88-ая церемония награждения Оскар запомнится всем киноманам. Именно в этот год Леонардо Ди Каприо получил золотую статуэтку после десятков лет работы в Голливуде. Талантливый актер уже давно заслуживал премию Оскар, однако каждый раз коллеги этого красавца опережали его и занимали место лауреатов.

Но не в этом была самая большая неожиданность в тот вечер. За победу в номинации "Лучший фильм" боролись такие мощные ленты, как "Выживший" и "Безумный Макс: Дорога гнева". Однако забрала себе золотую статуэтку детективная драма "В центре внимания". Кажется, никто тогда не делал ставку на этот фильм, поэтому такие результаты Оскара шокировали весь мир.

"В центре внимания" победил: смотрите видео

"Бердмен" (2014)

Обычно, представители Американской киноакадемии отдают золотые статуэтки сильным социальным драмам, которые заставляют людей задуматься над важными вопросами современности. Поэтому и победа мрачной драмы с элементами черной комедии "Бердмэн", которая была нетипичной в списке лауреатов Оскара, удивила журналистов.

В центре событий фильма – актер, который когда-то был безумно популярным, но потерял славу. Он пытается восстановить свою карьеру достаточно нетипичным способом, а также наладить отношения с родственниками и коллегами. В ленте "Бердмэн" сыграли типичные актеры Майкл Китон, Эдвард Нортон, Эмма Стоун, Линдси Дункан, Наоми Уоттс, что и сделало фильм необычайно популярным, а сюжет – убедительным.

"Бердмен": смотрите трейлер

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"Артист" (2011)

Можете себе представить черно-белое немое кино в 2010-х годах? А французский режиссер Мишель Хазанавичус реализовал это в фильме "Артист", несмотря на то, что такой тип кино уже несколько устарел.

Лента, будучи больше артхаусом, сумела завоевать Оскар в нескольких номинациях. Главную победу в категории "Лучший фильм" получила драма "Король говорит", ставшая тоже неожиданностью, ведь на золотую статуэтку тогда претендовали такие знаменитые картины как "Начало", "Черный лебедь" и "Социальная сеть".

"Артист": смотрите трейлер

"Столкновение" (2004)

Большим сюрпризом была победа фильма "Столкновение" режиссера Пола Хаггиса. А все потому, что в списке номинантов была культовая и шедевральная лента "Горбатая гора". Этот фильм стал образцом классики Голливуда и все же завоевал Оскар, однако в других номинациях.

"Столкновение": смотрите трейлер

"Малышка на миллион" (2005)

Привлек внимание и лучший фильм 2005 года по версии Американской академии. Победу в главной номинации Оскара завоевала спортивная драма "Малышка на миллион". Уверены, что все зрители при мысли об этом фильме всхлипнули, ведь душещипательный сюжет не мог оставить киноманов равнодушными.

В то же время кинокритики USA Today обратили внимание на то, что в этот год за Оскар боролась драма Мартина Скорсезе "Авиатор". Эта история, по их мнению, является многослойной и показывает путь главного героя к эксцентричному безумию, что требовало как от Леонардо Ди Каприо фантастической актерской игры так и от Скорсезе творческого видения каждого кадра. И хотя авторы ленты реализовали все цели, получили Оскар им не удалось.

Уже в 2007 году Мартин Скорсезе завоевал золотую статуэтку с фильмом "Отступники", а вот Леонардо Ди Каприо еще 10 лет не мог получить желаемый Оскар.



Кадр из фильма "Авиатор" / Фото Warner Bros.

"Красота по-американски" (1999)

Многим киноманам известна лента о Лестере Бернеме, который типично переживает кризис среднего возраста с изменами и ненавистью к своей работе. Большой успех фильму "Красота по-американски" принесла и его неожиданная победа на Оскаре.

Едва ли не все западные СМИ тогда пророчили победу трогательной драме "Правила виноделов". Кроме этого, в списке номинантов были шедевральные фильмы "Зеленая миля" и "Шестое чувство". Поэтому никто не ожидал, что именно "Красота по-американски" окажется в списке лауреатов Оскара.

"Красота по-американски": смотрите трейлер

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"Форрест Гамп" (1995)

Том Хэнкс с молниеносной скоростью ворвался в историю мирового кинематографа с фильмом "Форрест Гамп". Эта драма, несомненно, стоит внимания каждого.

"Форрест Гамп": смотрите трейлер

Так в чем же неожиданность победы этого фильма на Оскаре? В 1995 году на престижную премию претендовала и культовая лента Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". Фильм стал по-настоящему переломной точкой в Голливуде, ведь режиссеры увидели, насколько интересными могут быть нелинейные сюжеты.



"Криминальное чтиво" / Фото IMDb

"Молчание ягнят" (1991)

А закрывает нашу тематическую подборку лента "Молчание ягнят". Даже нелюбители хоррора непременно слышали об этой шедевральной кинокартине, поэтому Оскар фильм получил более, чем заслуженно. Однако именно "Молчание ягнят" несколько изменило представление о лауреатах премии. Лента – единственный фильм ужасов, который получал победу в 5 номинациях, среди которых – "Лучший фильм".

"Молчание ягнят": смотрите трейлер