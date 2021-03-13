Выходные – прекрасная возможность встретиться с друзьями и посмотреть курьезную комедию. Предлагаем выбрать фильм об авантюрных приключениях, который не только развеселит, но и вызовет оживленное обсуждение.

Если речь идет об авантюрных выходках, то первое, что приходит на ум – это "Мальчишник в Вегасе". Эта комедийная трилогия, без сомнения, стоит вашего внимания. Однако мы предлагаем посмотреть не менее курьезные фильмы, которые сумеют вас развеселить.

Смотрите также Комедии для веселого вечера с друзьями: 12 фильмов, которые рассмешат каждого

Выходные можно сделать незабываемыми, если в арсенале иметь хорошие комедии. Устройте себе домашнюю киновечеринку с друзьями и дополните веселый фильм кинобоксом Lay'S и Pepsi.

"Афера по-голливудски"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 5,8

Начать подборку мы решили курьезной комедией с невероятным актерским составом. В "Афере по-голливудски" снялись Роберт Де Ниро, Морган Фриман, Зак Брафф и Томми Ли Джонс. Такой тандем уже вызывает восхищение не меньше, чем сюжет авантюрной комедии.

В центре событий окажется продюсер Макс Барбер, который становится свидетелем несчастного случая на съемочной площадке. Страховая компания должна выплатить создателям ленты огромную сумму, что становится вдохновением для замечательной авантюры. Поскольку Барбер имеет немалый долг у криминального авторитета, он решает устроить на съемках смерть актера и ликвидировать таким образом свои проигрыши в азартных играх. Но вот жертву продюсер выбирает неправильно, ведь престарелый актер Дюк Монтана, как кошка, имеет несколько жизней.

"Афера по-голливудски": смотрите трейлер

"Убийство на яхте"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,0

Супружеские пары, как правило, имеют тихие будни и не попадают в курьезные ситуации. Однако это вовсе не об американцах Одри и Нике. Полицейский наконец выполняет свое обещание и покупает тур в Европу. В самолете Одри случайно встречает загадочного богача Чарльза, который приглашает пару на свою элитную яхту. Вот только миллионер не рассказал, что туристов ждет знакомство с его безумной семьей и убийство, которое захотят сбросить на плечи американцам.

Курьезные приключения Одри и Ника соединены с детективной историей, поэтому наблюдать за выходками главных героев будет вдвое интереснее. Кроме этого, убедительной причиной посмотреть "Убийство на яхте" является тандем актеров Дженнифер Энистон и Адама Сэндлера.

"Убийство на яхте": смотрите трейлер

"Плюс один"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,6

Для тех, кто стремится найти авантюрную комедию с романтическим сюжетом, предлагаем посмотреть "Плюс один". Главные герои Бен и Элис – друзья из колледжа, которые встречаются на свадьбах своих общих друзей. Из-за того, что у них нет пары, невесты сажают их за худшие столы для одиноких. И здесь компания не для веселых бесед: либо дети, либо старшие люды. Поэтому Бен и Элис решают устроить своеобразную авантюру и изображать пару на всех свадьбах.

Похожей к этой комедии является знаменитая лента Netflix "Пара на праздники".

"Плюс один": смотрите трейлер

"Ночные игры"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 6,9

У каждого есть свои увлечения. Так, Макс и Энни обожают разные игры. Именно поэтому они приглашают своих друзей и устраивают интересные вечера с настольными развлечениями. Однако приезд к ним родственника превращает уже привычную встречу в курьезные приключения. Во время игры Брукса похищают, а мелкие подсказки должны вывести игроков на его след. Является ли это частью развлечения, или опасным преступлением – зрители узнают во время просмотра фильма "Ночные игры".

"Ночные игры": смотрите трейлер

"Телохранитель киллера"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 6,9

Если же вы ищете фильм, который соединит и экшн, и комедию, тогда предлагаем выбрать "Телохранитель киллера". Эта лента точно сможет довести до слез своим юмором.

По сюжету, киллер Дариус Кинкейд – главный свидетель по важному судебному делу, рассматриваемому в Гааге. Поэтому на него устраивают охоту едва ли не все наемники, а за защиту убийцы берутся спецагенты. Но, оказывается, и среди правоохранителей есть немало тех, кто не прочь обогатиться, поэтому главной героине Амелии ничего не остается, как обратиться за помощью к бывшему парню Майклу Брайсу, который работает телохранителем. "И что тут забавного?" – спросите вы. А то, что Дариус – извечный враг Майкла, поэтому их авантюрное путешествие будет полно курьезами.

"Телохранитель киллера": смотрите трейлер

Посмотрите также Легкие весенние комедии к 8 Марта, которые развеселят женскими выходками

"Семь психопатов"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 7,2

Главные герои комедии "Семь психопатов" наживаются на том, что похищают домашних животных и возвращают их владельцам за вознаграждение. Их афера обходилась без курьезов, пока воры не похитили собаку криминального авторитета. Теперь за ними охотятся вооруженные наемники мафиози, что сулит для зрителей немало забавных эпизодов.

"Семь психопатов": смотрите трейлер

"Поймай меня, если сможешь"

Год выхода – 2003

Рейтинг IMDb – 8,1

Но если речь идет о криминальных комедиях, тогда равных фильму "Поймай меня, если сможешь" сложно найти. Уже из названия зрителям дают понять, что за главным мошенником устроят увлекательные погони. Однако убеждены, что название не раскрывает всех тонкостей этой шедевральной комедии.

По сюжету, Фрэнк с легкостью подделывал различные документы или подписи. Поэтому в подростковом возрасте он решил превратить это хобби в часть дохода. Вся его жизнь – увлекательная игра, которой подыгрывают все. Все, кроме агента ФБР Карла Хэнрэтти, для которого поиски афериста становятся делом чести.

"Поймай меня, если сможешь": смотрите трейлер

"Сердцеедки"

Год выхода – 2001

Рейтинг IMDb – 6,2

А завершить тематическую подборку для выходных мы решили замечательной комедией об аферистках. Макс и Пейдж – две красавицы, которые на самом деле являются мамой и дочкой. Они за считанные недели обдирают до последнего доллара своих жертв, обогащаясь на миллионы.

Суть их замысла проста: красавицы влюбляют в себя богатых мужчин, а после свадьбы ловят своего избранника на измене. Быстрый развод – быстрые деньги. Но не все пойдет по плану, а потому сердцеедкам придется менять ход игры.

"Сердцеедки": смотрите трейлер