Вихідні – чудова нагода зустрітись з друзями та переглянути курйозну комедію. Пропонуємо обрати фільм про авантюрні пригоди, який не тільки розвеселить, але й викличе жваве обговорення.

Якщо мова йде про авантюрні витівки, то перше, що спадає на думку – це "Похмілля у Вегасі". Ця комедійна трилогія, без сумніву, вартує вашої уваги. Однак ми пропонуємо переглянути не менш курйозні фільми, які зуміють вас розвеселити.

Дивіться також Комедії для веселого вечора з друзями: 12 фільмів, які розсмішать кожного

Вихідні можна зробити незабутніми, якщо в арсеналі мати хороші комедії. Влаштуйте собі домашню кіновечірку з друзями та доповніть веселий фільм кінобоксом Lay’s та Pepsi.

"Афера по-голлівудськи"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 5,8

Розпочати добірки ми вирішили курйозною комедією з неперевершеним акторським складом. В "Афері по-голлівудськи" знялись Роберт Де Ніро, Морган Фріман, Зак Брафф і Томмі Лі Джонс. Такий тандем вже викликає захоплення не менше, аніж сюжет авантюрної комедії.

У центрі подій опиниться продюсер Макс Барбер, який стає свідком нещасного випадку на знімальному майданчику. Страхова компанія повинна виплатити творцям стрічки шалену суму, що стає натхненням для чудової авантюри. Оскільки Барбер має чималий борг в кримінального авторитета, він вирішує влаштувати на зйомках смерть актора і ліквідувати таким чином свої програші в азартних іграх. Та от жертву продюсер обирає неправильно, адже підстаркуватий актор Дюк Монтана, наче кішка, має кілька життів.

"Афера по-голлівудськи": дивіться трейлер

"Загадкове вбивство"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,0

Подружні пари, зазвичай, мають тихі будні та не потрапляють у курйозні ситуації. Однак це зовсім не про американців Одрі та Ніка. Поліцейський нарешті виконує свою обіцянку та купує тур в Європу. В літаку Одрі випадково зустрічає загадкового багатія Чарльза, який запрошує пару на свою елітну яхту. От тільки мільйонер не розповів, що на туристів чекає знайомство з його шаленою родиною та вбивство, яке захочуть скинути на плечі американцям.

Курйозні пригоди Одрі та Ніка поєднані з детективною історією, тому спостерігати за витівками головних героїв буде вдвічі цікавіше. Окрім цього, переконливою причиною переглянути "Загадкове вбивство" є тандем акторів Дженніфер Еністон і Адама Сендлера.

"Загадкове вбивство": дивіться трейлер

"Плюс один"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,6

Для тих, хто прагне знайти авантюрну комедію з романтичним сюжетом, пропонуємо переглянути "Плюс один". Головні герої Бен і Еліс – друзі з коледжу, які зустрічаються на весіллях своїх спільних друзів. Через те, що вони не мають пари, наречені садять їх за найгірші столи для одиноких. І тут компанія не для веселих бесід: або діти, або старці. Тому Бен і Еліс вирішують влаштувати своєрідну авантюру і вдавати пару на всіх весіллях.

Подібною до цієї комедії є знаменита стрічка Netflix "Пара на свята".

"Плюс один": дивіться трейлер

"Нічні ігри"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 6,9

У кожного є свої захоплення. Так, Макс і Енні обожнюють різні ігри. Саме тому вони запрошують своїх друзів та влаштовують цікаві вечори з настільними розвагами. Однак приїзд до них родича перетворює вже звичну зустріч на курйозні пригоди. Під час гри Брукса викрадають, а дрібні підказки мають вивести гравців на його слід. Та чи це частина розваги, чи небезпечний злочин – глядачі дізнаються під час перегляду фільму "Нічні ігри".

"Нічні ігри": дивіться трейлер

"Тілоохоронець кілера"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 6,9

Якщо ж ви шукаєте фільм, який поєднає і екшн, і комедію, тоді пропонуємо обрати "Тілоохоронець кілера". Ця стрічка точно зможе довести до сліз своїм гумором.

За сюжетом, кілер Даріус Кінкейд – головний свідок у важливій судовій справі, що розглядається в Гаазі. Тому на нього влаштовують полювання чи не всі найманці, а за захист вбивці беруться спецагенти. Та, виявляється, і серед правоохоронців є чимало тих, хто не проти збагатитись, відтак головній героїні Амелії не залишається нічого, як звернутись за допомогою до колишнього хлопця Майкла Брайса, який працює тілоохоронцем. "І що тут кумедного?" – запитаєте ви. А те, що Даріус – одвічний ворог Майкла, тому їхня авантюрна мандрівка буде сповнена курйозами.

"Тілоохоронець кілера": дивіться трейлер

Перегляньте також Легкі весняні комедії до 8 Березня, які розвеселять жіночими витівками

"Сім психопатів"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 7,2

Головні герої комедії "Сім психопатів" наживаються на тому, що викрадають домашніх тварин і повертають їх власникам за винагороду. Їхня афера обходилась без курйозів, поки злодії не викрали собаку кримінального авторитета. Тепер за ними полюють озброєні найманці мафіозі, що обіцяє для глядачів чимало кумедних епізодів.

"Сім психопатів": дивіться трейлер

"Спіймай мене, якщо зможеш"

Рік виходу – 2003

Рейтинг IMDb – 8,1

Та якщо мова йде про кримінальні комедії, тоді рівних фільму "Спіймай мене, якщо зможеш" складно знайти. Вже з назви глядачам дають зрозуміти, що за головним шахраєм влаштують захопливі погоні. Однак переконані, що назва не розкриває всіх тонкощів цієї шедевральної комедії.

За сюжетом, Френк змалку з легкістю підробляв різні документи чи підписи. Тому у підлітковому віці він вирішив перетворити це хобі на частину доходу. Все його життя – захоплива гра, якій підігрують всі. Всі, окрім агента ФБР Карла Генреті, для якого пошуки афериста стають справою честі.

"Спіймай мене, якщо зможеш": дивіться трейлер

"Серцеїдки"

Рік виходу – 2001

Рейтинг IMDb – 6,2

А завершити тематичну добірку для вихідних ми вирішили чудовою комедією про аферисток. Макс і Пейдж – дві красуні, які насправді є мамою і донькою. Вони за лічені тижні обдирають до останнього долара своїх жертв, збагачуючись на мільйони.

Суть їхнього задуму проста: красуні закохують в себе багатих чоловіків, а після весілля ловлять свого обранця на зраді. Швидке розлучення – швидкі гроші. Та не все піде за планом, а тому серцеїдкам доведеться змінювати хід гри.

"Серцеїдки": дивіться трейлер