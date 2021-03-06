Перед Міжнародним жіночим днем пропонуємо переглянути легкі комедії з весняним настроєм. Впевнені, ці стрічки точно змусять вас усміхнутись та створять особливу атмосферу на 8 Березня.

Героїні курйозних стрічок доводять: жінки здатні на різні витівки. Новинками кіно ми не обмежились, щоб і поціновувачі культових фільмів змогли знайти у цьому огляді комедію на свій смак. Ці та інші фільми кіномани зможуть подивитись у кінодобірці Lay's на MEGOGO.

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"Наречена-втікачка"

Рік виходу – 1999

Рейтинг IMDb – 5,6

Головні актори: Джулія Робертс, Річард Гір, Крістофер Мелоні, Джоан К'юсак, Гектор Елізондо, Ріта Вілсон

Якщо ви ще не маєте весняного настрою, тоді перегляньте "Наречена-втікачка". Окрім кумедного сюжету, автори проєкту показали красу і затишок маленького американського міста.

В центрі уваги опиниться історія красуні Меггі у виконанні Джулії Робертс. Вона – приваблива мешканка провінції, яка привернула увагу журналіста Айка Грема. Меггі була заручена 4 рази та покидала обранців біля вівтаря, так і не обмінявшись з ними обітницями. Після розгромної статті газеті грозить гучний позов, тому журналіст сам вирушає на пошуки горе-нареченої, аби розібратись, чому ж вона так і не може вступити у шлюб. Та, сам того не чекаючи, ловелас Айк закохується у красуню.

"Наречена-втікачка": дивіться трейлер

"Майже заміжня"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 5,7

Головні актори: Даніель Панабейкер, Джессіка Паркер Кеннеді, Брітні Ірвін, Стів Бачіч, Тревіс Мілн, Раян Кеннеді

Плануєте провести 8 Березня з подругами? Тоді оберіть комедію "Майже заміжня", яка чудово покаже проблеми трьох жінок. Ерін, Кейсі і Стелла в один момент дізнаються, що через бюрократичну помилку їхні шлюби не є зареєстрованими. І тут жінки починають задумуватись, чи варто їм вдруге йти до вівтаря, чи почати пошуки нового обранця. На це в кожної є свої причини: Ерін бореться за увагу чоловіка зі свекрухою, Кейсі вагається, що її коханий ставиться серйозно до стосунків, а Стелла могла б бути кар'єристкою, якби не була заміжньою.

"Майже заміжня": дивіться трейлер

"Фатальна красуня"

Рік виходу – 2006

Рейтинг IMDb – 7,8

Головні актори: Одрі Тоту, Гад Ельмалех, Марі-Крістін Адам, Жак Спіссер

Протилежності притягуються. Та у фільмі "Фатальна красуня" двоє аферистів закохуються один в одного. Ірен вже давно живе за кошт інших, а тому випадкова зустріч з Жаном мала подарувати їй черговий прибуток. Однак виявилось, що він тільки вдавав багатія, а насправді ж працює звичайним барменом. Після зустрічі з Ірен хлопець захотів також стати жигалом, відтак красуня починає навчати його тонкощів своєї справи. І, як можна зрозуміти, з цього вийде авантюрна комедія, яка змусить сміятись.

"Фатальна красуня": дивіться трейлер

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"Білявка в ефірі"

Рік виходу – 2014

Рейтинг IMDb – 6,0

Головні актори: Елізабет Бенкс, Джеймс Марсден, Сара Райт

А от комедія "Білявка в ефірі" змусить кожного пригадати свої провальні співбесіди та посиденьки в барі. За сюжетом, Меган дуже близька до того, щоб реалізувати свою мрію та стати репортеркою на одному з американських телеканалів. Вона проходить співбесіду та впевнена, що з тріском провалила її. У розпачі білявка вирушає у бар, не відмовляючи собі в алкоголю та розвагах. А вже зранку Меган дізнається, що отримала роботу-мрію та після шаленої ночі має вийти в ефір. Без курйозів тут не обійдеться.

"Білявка в ефірі": дивіться трейлер

"Нестерпні леді"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 5,7

Головні актори: Дженніфер Еністон, Джулія Робертс, Кейт Гадсон, Джейсон Судейкіс

За сюжетом, всі події розгортаються перед Днем матері, коли самотні жінки намагаються навести гармонію у своєму житті. Однак це так складно зробити, коли все геть йде не за планом.

Так, Сенді повинна змиритись з тим, що її колишній чоловік Генрі одружений з моделлю. І якщо на його увагу вона вже давно не претендує, то за своїх дітей ще й як побореться. Водночас її подруга Джесс не спілкується з батьками, які й гадки не мають, що та лесбіянка і вже живе зі своєю дівчиною. Їхній несподіваний візит до доньки може змінити це. Не тільки жінки мають у цій комедії проблеми: Бредлі сам виховує доньку-підлітка, а тому йому курйозних пригод хоч відбавляй. Що ж, ця легка комедія, в якій кожен зможе впізнати у головних героях себе, чудово підійде для безтурботних вихідних.

"Нестерпні леді": дивіться трейлер

"Міс Конгеніальність"

Рік виходу – 2000

Рейтинг IMDb – 6,3

Головні актори: Сандра Буллок, Майкл Кейн, Бенджамін Бретт, Кендіс Берген

Фільм "Міс Конгеніальність" – це вже комедія, перевірена часом. І з роками ця стрічка аж ніяк не втрачає своєї популярності, адже за пригодами спецагентки під прикриттям можна дивитись вічно.

За сюжетом, під час конкурсу краси Міс Америка орудує вбивця. Знайти зловмисника просто нереально, адже маніяк не просто спостерігає за красунями, а працює з ними. Тому ФБР вирішує видати красуню Грейс за одну з учасниць. А для цього дівчина проходить перевтілення у стилі Попелюшки та намагається розібратись у всіх лайфхаках, якими живуть красуні.

"Міс Конгеніальність": дивіться трейлер

"Однієї чарівної ночі"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 8,0

Головні актори: Бенджамін Біолей, Венсан Лакост, К'яра Мастроянні, Камілль Коттін, Кароль Буке

Головна героїня Марія – вже давно заміжня жінка. Та перстень на пальці не змушує її відмовитись від флірту чи зустрічей з іншими чоловіками. Про це одного разу дізнається її обранець, а тому Марія збирає свої речі та проводить ніч в готелі. Що ж, тут є над чим задуматись і що обміркувати, а головна героїня не тільки пригадає. з чого все починалось, але й зустрінеться з усіма своїми коханцями.

"Однієї чарівної ночі": дивіться трейлер

"Майже одружені"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 5,0

Головні актори: Джен Ліллей, Ренді Вейн, Метт Даллас, Кассі Томпсон

Завершити легку весняну добірку ми вирішили комедією "Майже одружені". Стрічка розкаже про Медді Брукс, яка приїжджає до свого рідного містечка, бо розуміє, що у шкільні роки втратила кохання свого життя. Тому дівчина готова боротись за своє щастя та повернути місцевого красеня Боббі Браунінга. Однак хлопець вже має стосунки, а тому Медді у паніці вигадує, що готується до заміжжя. За короткий час їй потрібно знайти чоловіка, який погодиться зіграти її нареченого, або розповісти правду всім.

"Майже одружені": дивіться трейлер