Перед Международным женским днем предлагаем посмотреть легкие комедии с весенним настроением. Уверены, эти ленты точно заставят вас улыбнуться и создадут особую атмосферу на 8 Марта.

Героини курьезных лент доказывают: женщины способны на разные выходки. Новинками кино мы не ограничились, чтобы и ценители культовых фильмов смогли найти в этом обзоре комедию на свой вкус. Эти и другие фильмы киноманы смогут посмотреть в киноподборке Lay's на MEGOGO.

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"Сбежавшая невеста"

Год выхода – 1999

Рейтинг IMDb – 5,6

Главные актеры: Джулия Робертс, Ричард Гир, Кристофер Мелони, Джоан Кьюсак, Гектор Элизондо, Рита Уилсон

Если у вас еще нет весеннего настроения, тогда посмотрите "Сбежавшую невеста". Кроме забавного сюжета, авторы проекта показали красоту и уют маленького американского города.

В центре внимания окажется история красавицы Мэгги в исполнении Джулии Робертс. Она – привлекательная жительница провинции, которая привлекла внимание журналиста Айка Грэма. Мэгги была помолвлена 4 раза и покидала избранников у алтаря, так и не обменявшись с ними обетами. После разгромной статьи газете грозит громкий иск, поэтому журналист сам отправляется на поиски горе-невесты, чтобы разобраться, почему же она так и не может вступить в брак. Но, сам того не ожидая, ловелас Айк влюбляется в красавицу.

"Сбежавшая невеста": смотрите трейлер

"Почти замужем"

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 5,7

Главные актеры: Даниэль Панабейкер, Джессика Паркер Кеннеди, Бритни Ирвин, Стив Бачич, Трэвис Милн, Райан Кеннеди

Планируете провести 8 Марта с подругами? Тогда выберите комедию "Почти замужем", которая прекрасно покажет проблемы трех женщин. Эрин, Кейси и Стелла в один момент узнают, что из-за бюрократической ошибки их браки не зарегистрированы. И тут женщины начинают задумываться, стоит ли им второй раз идти к алтарю, или начать поиски нового избранника. На это у каждой есть свои причины: Эрин борется за внимание мужа со свекровью, Кейси колеблется, серьезно ли ее любимый относится к отношениям, а Стелла могла бы быть карьеристкой, если бы не была замужем.

"Почти замужем": смотрите трейлер

"Роковая красотка"

Год выхода – 2006

Рейтинг IMDb – 7,8

Главные актеры: Одри Тоту, Гад Эльмалех, Мари-Кристин Адам, Жак Списсер

Противоположности притягиваются. Но в фильме "Роковая красавица" двое аферистов влюбляются друг в друга. Ирен уже давно живет за счет других, а потому случайная встреча с Жаном должна была подарить ей очередную прибыль. Однако, оказалось, что он только создавал вид богача, а на самом же деле работает обычным барменом. После встречи с Ирен парень тоже захотел стать жигало, поэтому красавица начинает обучать его тонкостям своего дела. И, как можно понять, из этого получится авантюрная комедия, которая заставит смеяться.

"Роковая красавица": смотрите трейлер

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"Блондинка в эфире"

Год выхода – 2014

Рейтинг IMDb – 6,0

Главные актеры: Элизабет Бэнкс, Джеймс Марсден, Сара Райт

А вот комедия "Блондинка в эфире" заставит каждого вспомнить свои провальные собеседования и посиделки в баре. По сюжету, Меган очень близка к тому, чтобы реализовать свою мечту и стать репортером на одном из американских телеканалов. Она проходит собеседование и уверена, что с треском провалила его. В отчаянии блондинка отправляется в бар, не отказывая себе в алкоголе и развлечениях. А уже утром Меган узнает, что получила работу-мечту и после безумной ночи должна выйти в эфир. Без курьезов здесь не обойдется.

"Блондинка в эфире": смотрите трейлер

"Несносные леди"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 5,7

Главные актеры: Дженнифер Энистон, Джулия Робертс, Кейт Хадсон, Джейсон Судейкис

По сюжету, все события разворачиваются перед Днем матери, когда одинокие женщины пытаются навести гармонию в своей жизни. Однако это так сложно сделать, когда все идет совсем не по плану.

Так, Сэнди должна смириться с тем, что ее бывший муж Генри женат на модели. И если на его внимание она уже давно не претендует, то за своих детей еще как поборется. В то же время ее подруга Джесс не общается с родителями, которые понятия не имеют, что та лесбиянка и уже живет со своей девушкой. Их неожиданный визит к дочери может изменить это. Не только женщины имеют в этой комедии проблемы: Брэдли сам воспитывает дочь-подростка, а потому у него курьезных приключений хоть отбавляй. Эта легкая комедия, в которой каждый сможет узнать в главных героях себя, прекрасно подойдет для беззаботных выходных.

"Несносные леди": смотрите трейлер

"Мисс Конгениальность"

Год выхода – 2000

Рейтинг IMDb – 6,3

Главные актеры: Сандра Буллок, Майкл Кейн, Бенджамин Бретт, Кэндис Берген

Фильм "Мисс Конгениальность" – это уже комедия, проверенная временем. И с годами эта картина отнюдь не теряет своей популярности, так как за приключениями спецагента под прикрытием можно наблюдать вечно.

По сюжету, во время конкурса красоты Мисс Америка орудует убийца. Найти злоумышленника просто нереально, так как маньяк не просто следит за красавицами, а работает с ними. Поэтому ФБР решает выдать красавицу Грейс за одну из участниц. А для этого девушка проходит перевоплощение в стиле Золушки и пытается разобраться во всех лайфхаках, которыми живут красавицы.

"Мисс Конгениальность": смотрите трейлер

"Одной волшебной ночью"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 8,0

Главные актеры: Бенджамин Биолей, Венсан Лакост, Кьяра Мастроянни, Камилль Коттин, Кароль Буке

Главная героиня Мария – уже давно замужняя женщина. Но перстень на пальце не заставляет ее отказаться от флирта или встреч с другими мужчинами. Об этом однажды узнает ее избранник, а потому Мария собирает свои вещи и проводит ночь в отеле. Что ж, тут есть над чем задуматься и что обдумать, а главная героиня не только припомнит, с чего все начиналось, но и встретится со всеми своими любовниками.

"Одной волшебной ночи": смотрите трейлер

"Почти женаты"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 5,0

Главные актеры: Джен Лиллей, Рэнди Уэйн, Мэтт Даллас, Касси Томпсон

Завершить легкую весеннюю подборку мы решили комедией "Почти женаты". Лента расскажет о Мэдди Брукс, которая приезжает в свой родной городок, потому что понимает, что в школьные годы потеряла любовь своей жизни. Поэтому девушка готова бороться за свое счастье и вернуть местного красавца Бобби Браунинга. Однако парень уже имеет отношения, а потому Мэдди в панике придумывает, что готовится к замужеству. За короткое время ей нужно найти мужчину, который согласится сыграть ее жениха, или рассказать правду всем.

"Почти женаты": смотрите трейлер