Романтичний настрій не завжди з'являється від запалених свічок чи душевних бесід. Тому якщо ви плануєте повести вікенд зі своєю другою половинкою, пропонуємо підібрати ідеальний ромком, який точно додасть атмосферності вечору.

Источник: 24 канал

В подборке есть как комедии, от которых сложно удержать смех, так и драмы, которые заставят задуматься над текучестью жизни. Поэтому не медлите и выбирайте особенный фильм для выходных.

Не забудьте подготовиться к вечеру 5 снеков, которые идеально подойдут для просмотра фильмов

К слову, посмотреть все эти фильмы вы можете в романтической киноподборке Lay's на MEGOGO.

"Замерзшая в Майами"

Год выхода – 2008

Рейтинг IMDb – 5,6

Актеры: Рене Зеллвегер, Гарри Конник-мл., Шиван Фэллон, Джоннатан Симмонс, Фрэнсис Конрой, Феррон Гуирейро, Барбара Джеймс Смит

Сильная и независимая женщина сейчас никого не удивит. Однако именно такая карьеристка иногда забывает, что помимо работы есть жизнь. И в фильме "Замерзшая в Майами" показывают трансформацию такой самодостаточной красавицы.

По сюжету, Люси Хилл – одна из лучших работниц в большой компании, которая не боится различных вызовов и готова справиться с любыми трудностями. Поэтому когда предлагают поехать в командировку в глушь в штате Миннесота, женщина с легкостью соглашается. Еще при выходе из аэропорта Люси понимает, что просто не будет, ведь везде – холод и сильный ветер. Такой же неприветливый, как и погода – прием местных жителей. Поэтому у Люси мало времени, чтобы наладить производство, найти новых друзей и любовь. А еще не замерзнуть.

"Замерзшая в Майами": смотрите трейлер

Комедий много не бывает! Поэтому пригласите любимого человека и выберите лучший фильм на вечер. А чтобы не тратить время на приготовление сладостей, заказывайте кинобокс Lay's. 4 любимых вкуса чипсов, а так же максимальная подписка MEGOGO на 3 дня – это идеальный выбор для выходных!

"Экзамен для двоих"

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 5,7

Актеры: Тина Фей, Пол Радд, Майкл Шин, Уоллес Шоун, Лили Томлин

На что мы готовы ради любви? Пожалуй, у каждого есть свой ответ на этот вопрос. Так и у главной героини комедии "Экзамен для двоих" Полли Нельсон, которая работает в приемной комиссии университета. Идеальный мужчина в ее жизни разрушает всю гармонию, добавляя немало курьезных ситуаций. Да еще и сын, которого Полли считала без вести пропавшим. Поэтому главной героине нужно будет спешно решить: сначала спасать свою карьеру, потомка или наладить личную жизнь?

"Экзамен для двоих": смотрите трейлер

"Страсти Дон Жуана"

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 6,5

Актеры: Джозеф Гордон-Левитт, Скарлетт Йоханссон, Джулианна Мур, Бри Ларсон, Тони Данза

А вот добавить страсти вечеру поможет романтический фильм со Скарлетт Йоханссон и Джозефом Гордоном-Левиттом. Лента расскажет о типичном Дон Жуане нашего времени, которого беспокоит только азарт завоевания женщин. И как только фантастическая ночь подходит к концу, мужчина как можно быстрее покидает избранницу.

По классике Голливуда, Дон Жуан так развлекается, пока не встречает девушку, с которой отнюдь не хочет прощаться. Но как забыть о развратном прошлом и завоевать красавицу – главному герою будет нелегко.

"Страсти Дон Жуана": смотрите трейлер

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"Любовь случается"

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 5,7

Актеры: Аарон Экхарт, Дженнифер Энистон, Дэн Фоглер, Джон Кэрролл Линч, Мартин Шин

Каждый человек хоть раз в жизни переживал несчастную любовь. Но эта боль не так велика, как от потери близкого человека. Поэтому главный герой фильма "Любовь случается" пытается по-своему прийти в себя после смерти жены и пишет книгу, которая становится настоящим хитом продаж. Поэтому впереди у Берка Райана – встречи с поклонниками, открытые чтения и внимание женщин, которые хотели бы утешить вдовца. Но в этом всем хаосе популярности он встретит женщину, которая вернет ему радость жизни. Однако примет ли он эти чувства или в дальнейшем будет страдать в одиночестве – зрители узнают в ленте.

"Любовь случается": смотрите трейлер

"Экс-любовник"

Год выхода – 2006

Рейтинг IMDb – 5,5

Актеры: Зак Брафф, Аманда Пит, Джейсон Бейтман, Чарльз Гродин

Женщины привыкли очень много совмещать в один день – уход за детьми, работу и еще и будничные дела по дому. И София Рейли, героиня фильма "Экс-любовник", также забывала о своих потребностях и отдавала все время бизнесу. И появление ребенка заставляет карьеристку изменить свой ритм жизни, а ее мужа Тома – пойти на работу к тестю. И все бы ничего, если бы в офисе не работал бывший бойфренд Софии. Поэтому зрителей ожидают курьезные стычки двух мужчин.

"Экс-любовник": смотрите трейлер

"Миддлтон"

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 6,5

Актеры: Энди Гарсия, Вера Фармига, Таисса Фармига, Питер Ригерт, Том Скеррит

Название ленты сразу наталкивает на мысль, что нас ждет история о герцогине Кейт Миддлтон. Однако поспешим вас огорчить: этот фильм не про королевскую семью.

Лента расскажет о Эдит Мартин – женщине, которая отчаянно ищет лучшее учебное заведение для своей дочери Одри. Кажется, выбор остановился на университете Миддлтон, поэтому мама с дочкой отправляются туда, чтобы перед подачей документов убедиться, что их выбор правильный. И оказывается, что они не одни такие, с такой же ответственностью действует Джордж Гартман. Душевные беседы родителей быстро перерастают в чувство.

Если вы еще сомневаетесь, выбрать ли этот фильм, тогда замечательным аргументом станет то, что главную ленту сыграла актриса украинского происхождения Вера Фармига.

"Миддлтон": смотрите трейлер

"Твоя рука в моей руке"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 6,1

Актеры: Валери Лемерсье, Жереми Элькайм, Беатрис Де Стаель, Валери Донзелли, Серж Бозон

Атмосферности вечеру может добавить лента "Твоя рука в моей руке". А все потому, что кинопроизводители переносят нас в уютные улочки Парижа, где происходят все события.

Главный герой Йоахим живет в элитном доме своей замужней сестры и подрабатывает в мастерской, выполняя заказ для Оперы Гарнье. Всего одна ночь способна изменить жизнь парня: он целует немного напыщенную красавицу Элен. В этот момент происходит что-то непонятное, а пара не может надолго отдаляться и повторяет движения друг друга.

Лента не заставит вас задумываться над важными вопросами, однако точно заставит обнять любимого человека.

"Твоя рука в моей руке": смотрите трейлер

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"Дождливый день в Нью-Йорке"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,5

Актеры: Эль Фаннинг, Тимоти Шаламе, Селена Гомес, Джуд Лоу, Диего Луна, Лив Шрайбер

Если вы скучаете по милыми фильмами Вуди Аллена, тогда "Дождливый день в Нью-Йорке" станет отличным выбором. Богатый парень и его девушка могут провести время на Манхэттене. Однако пара не подозревает, что обычный дождливый день может кардинально изменить их жизни. Девушка окажется в центре звездных вечеринок, а парень, которого сыграл Тимоти Шаламе, встретит свою давнюю знакомую.

"Дождливый день в Нью-Йорке": смотрите трейлер

"Верю в любовь"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 6,5

Актеры: Кей Джей Апа, Бритт Робертсон, Мелисса Роксбур, Гэри Синиз, Эбигейл Ф. Коуэн, Нейтан Парсонс

В то же время фильм "Верю в любовь" существенно отличается в романтической подборке. Лента расскажет непростую историю любви Джереми Кемпа, который женился на Мелиссе, зная, что она больна раком. Пара борется за свою любовь, которая точно тронет каждого зрителя.

Отметим, что сюжет фильма взят из реальной жизни, а потому эта история получила большую популярность среди любителей романтических лент.

"Верю в любовь": смотрите трейлер