Видимо, настоящие киноманы и представить не могут просмотр фильмов без вкусных снеков. Ведь ленты значительно комфортнее смотреть, когда все события разворачиваются под легкий хруст вкусностей.

Источник: 24 канал

Вы никогда не задумывались, как когда-то создавали наши любимые чипсы, или газированные напитки? Часто это были кулинарные катастрофы, которые превратились в гениальные изобретения, без которых сложно представить жизнь киномана.

Подберите комедию на вечер Самые популярные комедии 2020 года, которые можно смотреть онлайн

Что же стоит приобрести для уютного киновечера, а от каких продуктов лучше отказаться, и какие истории скрываются за нашими любимыми наборами киноманов – узнавайте в интересном материале.

Чипсы

Особым выбором для киноманов являются чипсы. И это не удивительно, ведь именно этот снек приобрел огромную популярность из-за хрустящей текстуры. И здесь производители не ограничились одним вкусом, ведь киноманы могут насладиться как с Солью, так и со вкусами Сметаны и зелени, Паприки, Бекона, Краба, Сыра и тому подобное. Поэтому любимые чипсы можно подбирать прямо под сегодняшнее настроение или под напиток, который их дополнит.

Интересно, что производители имеют специальные предложения для киноманов. Да, украинцы могут всего в один клик заказать кинобокс Lay's , получив не только 3 разных вкуса чипсов, но и 3-дневную подписку на онлайн-платформу MEGOGO. Поэтому не стоит медлить – воспользуйтесь этим выгодным предложением!



Чипсы – идеальный выбор к фильму / Фото rozetka

Не меньший вызывает восторг и история происхождения чипсов. Сложно поверить, но этого вкусного снека могло бы и не быть, если бы не раздраженный шеф-повар. Джордж Крам в 1853 году снова и снова переделывал заказ гурманов, которые жаловались, что его гарнир слишком густой или сырой. Тогда кулинар решил измельчить овощ и зажарить его до корочки, учитывая замечания людей. Хрустящие ломтики вызвали только восторг, а шеф-повар после этого захотел открыть ресторан.

С годами чипсы не потеряли своей популярности. Часто в фильмах показывают громкие вечеринки, которые не обходятся без этого снека. Кроме этого, благодаря хрусту именно чипсы в кадре выглядят весьма соблазнительно. Поэтому этот снек подойдет, как для шумной компании друзей, так и для романтической киновстречи. А в сочетании с соусами он будет иметь особый вкус.



Наслаждение чипсами под фильм / Фото IHearRadio

А еще Фильмы на выходные: зрелищные боевики, которые понравятся любителям экшена

Хлебные палочки

Часто киноманы выбирают для вечера хлебные палочки. Их также можно совместить с соусами, которые сделают вкус этого снека оригинальным. Однако стоит помнить, что хлебные продукты могут отразиться на фигуре, поэтому не рекомендуем ими злоупотреблять



Хлебные палочки / Фото UnSplash

В Италии этот снек называют грисини. Хлебные палочки у них чуть ли не национальное блюдо, а на каждом застолье можно увидеть упаковку грисини. Появились они еще в XIV веке. По одной из легенд, их создали специально для принца, который имел ожирение. Врач приписал представителю монархии малые порции для питания, так и кулинары создали вместо хлеба тоненькие сдобные палочки. По другой версии, грисини создали в время хлебного дефицита. Чтобы все могли приобрести буханку хлеба, ее решили уменьшать в весе. Дошло до того, что пекари изготовили первые палочки, хорошо известные современным гурманам.

Не пропустите Самые ожидаемые сериалы февраля, о которых уже говорит весь мир

Маршмеллоу

Но если вы сладкоежки и даже просмотр фильмов не представляете без сладостей, тогда не стоит отказываться от маршмеллоу. Этот воздушный снек является одним из самых популярных в США, ведь во время каждого пикника американцы охотно поджаривают его на огне, создавая темную корочку. Однако и в обычном виде он подходит отлично.



Маршмеллоу к фильму – выбор для любителей сладостей / Фото UnSplash

Интересно, что первые упоминания о маршмеллоу были в Древнем Египте. Тогда люди вываривали кусочки корня с медом до затвердения. Их использовали исключительно в лечебных целях. И уже в XIX веке рецепт снека модернизировали, сделав маршмеллоу рыхлым и сладким.

Идеальным дополнением к маршмеллоу является горячее и ароматное какао. В таком сочетании любая зимняя лента подойдет очень атмосферно.

Сэндвичи

Но если фильм длится около 3 часов, тогда рекомендуем сделать вкусные сэндвичи с любимой начинкой. Сыр, колбаса или овощи, или же любимый джем с сухофруктами – здесь киноманы могут превратиться в гурманов и смешать немало ингредиентов.



Сэндвич к фильму / Фото UnSplash

Сэндвичи назвали в честь графа Сандвичского, который, по легенде, изобрел этот снек. Во время игры в крибедж мужчина не мог полноценно поесть, а потому попросил слугу, чтобы тот подал ему два ломтика хлеба с начинкой.

На все случаи жизни Лучшие фильмы по версии IMDb: 250 лент, которые стоит посмотреть каждому

Овощной набор

Не стоит отказываться в любое время киновечера и от здоровой пищи. В частности, киноманы могут приготовить себе собственный набор любимых овощей или фруктов. Идеально сочетаются во вкусах морковь, перец и сельдерей, или же виды цитрусовых с яблоками. Такие снеки будут выглядеть ярко и еще и обогатят вас витаминами.



Набор овоще-ягодный к фильму / Фото UnSplash

А если вы имеете настроение подготовиться к киновечеру более основательно, тогда можно самостоятельно сделать:

пиццу

суши

бургеры

начос

сыр во фритюре

куриные крылышки и тому подобное.

Однако не рекомендуем тратить много времени на приготовление пищи, ведь вполне вероятно, что после часов, проведенных на кухне, у вас не будет желания смотреть фильм. Поэтому посвятите вечер отдыху, забудьте о различных заботах и смотрите ленты с легкими и вкусными снеками.