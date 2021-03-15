В ночь на 15 марта в США объявили номинантов престижной премии Оскар-2021. Какие фильмы претендуют на победу – смотрите в материале.

Хотя в мире бушует пандемия коронавируса, церемония вручения премий Оскар-2021 остается самым громким событием года. Организаторы премии усиленно готовятся к светскому мероприятию, коорое состроится 25 апреля, и, как и их коллеги из Эмми или Золотого глобуса, учтут все советы ВОЗ, чтобы не подвергать никого опасности инфицирования во время шоу. Сейчас всех деталей представители Американской киноакадемии не разглашают. Однако 15 марта во время онлайн-трансляции объявили номинантов во всех категориях.

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Претендентов на Оскар-2021 представили Приянка Чопра и Ник Джонас. Супруги не обошли вниманием ни одну из 23 категорий и в течение 2 часов обнародовали все списки. Кто же стал номинантом Оскара-2021 – смотрите в материале.

Оскар-2021: список номинантов премии

Лучший фильм

"Отец"

"Иуда и Черный мессия"

"Манк"

"Минари"

"Земля кочевников"

"Перспективная девушка"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

Лучший актер

Риз Ахмед ("Звук металла")

Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза")

Энтони Хопкинс ("Отец")

Гэри Олдмен ("Манк")

Стивен Юн ("Минари")

Лучшая актриса

Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")

Кэри Маллинган ("Перспективная девушка")

Андра Дэй ("США против Билли Холидей")

Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")

Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников")

Лучшая женская роль второго плана

Мария Бакалова ("Борат 2")

Гленн Клоуз ("Сельская элегия")

Оливия Колман ("Отец")

Аманда Сейфред ("Манк")

Юн Ю Джун ("Минари")

Лучшая мужская роль второго плана

Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой")

Дэниел Калуя ("Иуда и Черный мессия»)

Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами")

Пол Рачи ("Звуки металла")

Лейкит Стэнфилд ("Иуда и Черный мессия")

Лучший режиссер

Томас Винтерберг ("Еще по одной")

Дэвид Финчер ("Манк")

Ли Исаак Чун ("Минари")

Хлои Чжао ("Земля кочевников")

Эмиральды Феннел ("Перспективная девушка")

Лучший адаптированный сценарий

"Борат 2"

"Отец"

"Земля кочевников"

"Одна ночь в Майами"

"Белый тигр"

Лучший оригинальный сценарий

"Иуда и Черный мессия"

"Минар"

"Перспективная девушка"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

Лучший костюм

"Эмма"

"Манк"

"Мулан"

"Пиноккио"

"Ма Рейна: Мать блюза"

Лучшая музыка к фильму

"Пятеро одной крови"

"Манк"

"Минар"

"Новости из всего мира"

"Душа"

Лучший документальный фильм (полнометражный)

"Коллектив"

"Кроп Кемп"

"Агент кротов"

"Мой учитель-осьминог"

"Время"

Лучший анимационный фильм

"Вперед"

"Душа"

"Путешествие на Луну"

"Волчья стая"

"Барашек Шон"

Лучший международный фильм

"Еще по одной" (Дания)

"Лучшее время" (Гонконг)

"Коллектив" (Румыния)

"Человек, который продал свою кожу" (Тунис)

"Куда ты идешь, Аида?" (Босния и Герцеговина)