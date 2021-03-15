В ніч на 15 березня у США оголосили номінантів престижної премії Оскар-2021. Які фільми претендують на перемогу – дивіться у матеріалі.

Хоч у світі вирує пандемія коронавірусу, церемонія вручення премій Оскар-2021 залишається найгучнішою подією року. Організатори премії посилено готуються до світського заходу та, як і їхні колеги з Еммі чи Золотого глобуса, врахують всі поради ВООЗ, щоб не наражати нікого на небезпеку інфікування під час шоу. Наразі всіх деталей представники Американської кіноакадемії не розголошують. Однак 15 березня під час онлайн-трансляції оголосили номінантів у всіх категоріях.

Цікаво Україна на Оскарі: які фільми держава висувала на премію та за що отримала дискваліфікацію

Претендентів на Оскар-2021 представили Пріянка Чопра і Нік Джонас. Подружжя не оминуло увагою жодну з 23 категорій та оприлюднило всі списки. Хто ж став номінантом Оскара-2021 – дивіться у матеріалі.

Оскар-2021: список номінантів премії

Найкращий фільм

"Батько"

"Юда і Чорний месія"

"Манк"

"Мінарі"

"Земля кочівників"

"Перспективна дівчина"

"Звук металу"

"Суд над чиказькою сімкою"

Найкращий актор

Різ Ахмед ("Звук металу")

Чедвік Боузман ("Ма Рейні: Мати блюзу")

Ентоні Гопкінс ("Батько")

Гері Олдмен ("Манк")

Стівен Юн ("Мінарі")

Найкраща актриса

Віола Девіс ("Ма Рейні: Мати блюзу")

Кері Маллінган ("Перспективна дівчина")

Андра Дей ("США проти Біллі Голідей")

Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки")

Френсіс МакДорманд ("Земля кочівників")

Найкраща жіноча роль другого плану

Марія Бакалова ("Борат 2")

Гленн Клоуз ("Сільська елегія")

Олівія Колман ("Батько")

Аманда Сайфред ("Манк")

Юн Ю Джун ("Мінарі")

Найкраща чоловіча роль другого плану

Саша Барон Коен ("Суд над чиказькою сімкою")

Деніел Калуя ("Юда і Чорний месія")

Леслі Одом-молодший ("Одна ніч в Маямі")

Пол Рачі ("Звуки металу")

Лейкіт Стенфілд ("Юда і Чорний месія")

Найкращий режисер

Томас Вінтерберг ("Ще по одній")

Девід Фінчер ("Манк")

Лі Ісаак Чун ("Мінарі")

Хлої Чжао ("Земля кочівників")

Еміральд Феннел ("Перспективна дівчина")

Найкращий адаптований сценарій

"Борат 2"

"Батько"

"Земля кочівників"

"Одна ніч в Маямі"

"Білий тигр"

Найкращий оригінальний сценарій

"Юда і Чорний месія"

"Мінарі"

"Перспективна дівчина"

"Звук металу"

"Суд над чиказькою сімкою"

Найкращий костюм

"Емма"

"Манк"

"Мулан"

"Піноккіо"

"Ма Рейна: Мати блюзу"

Найкраща музика до фільму

"П'ятеро однієї крові"

"Манк"

"Мінарі"

"Новини з усього світу"

"Душа"

Найкращий документальний фільм (повнометражний)

"Колектив"

"Кроп Кемп"

"Агент кротів"

"Мій учитель-восьминіг"

"Час"

Найкращий анімаційний фільм

"Уперед"

"Душа"

"Подорож на Місяць"

"Вовча ватага"

"Баранчик Шон"

Найкращий міжнародний фільм