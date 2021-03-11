Американська кіноакадемія готується до оголошення номінантів Оскар-2021. І для цього вони запросили одну з найпопулярніших пар Голлівуду – Пріянку Чопру та Ніка Джонаса.

Оголошення номінантів Оскара-2021 запланована на понеділок, 15 березня. У прямому ефірі Пріянка Чопра і Нік Джонас оголосять кандидатів на золоту статуетку у 23 категоріях. Трансляція триватиме 2 години і буде поширена у всіх соціальних мережах Американської кіноакадемії.

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З цієї нагоди Пріянка Чопра і Нік Джонас записали ролик, в якому оголосили, що будуть ведучими на оголошенні номінантів Оскара-2021. Актриса пожартувала, що могла б і сама це зробити, однак з чоловіком у чудовому тандемі постане на цьому віртуальному заході.

Ще 10 лютого Американська кіноакадемія оголосила шорт-лист премії у 9 номінаціях. Українські фільми "Земля блакитна, ніби апельсин" і "Атлантида", на жаль, не потрапили у цей список, тому не будуть претендувати на престижну кінонагороду.

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Оскар-2021: як пройде церемонія

Пандемія коронавірусу внесла корективи у плани Голлівуду. Так, церемонію Оскар вирішили перенести на 25 квітня 2021 року. А от відкладена зимова дата не залишилась без урочистої події: в останній день лютого в США провели оголошення переможців Золотого глобуса.

Американська академія вирішила не нехтувати карантинними правилами, а тому не варто очікувати, що Оскар пройде у звичному форматі. Ймовірно, церемонія буде частково віртуальною, однак зіркові гості все ж завітають до Dolby Theater, де щороку вручають золоті статуетки. Поки організатори не коментують цих припущень, а тому невідомо, в якому саме форматі пройде кіноподія.

Продюсером премія виступить автор фільму "Зараза" Стівен Содерберг, про що повідомив Deadline. Відтак шоу буде видовищним у стилі Голлівуду.