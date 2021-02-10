Кіноакадемія оголосила шорт-лист Оскара-2021
Представники Американської кіноакадемії посилено готуються до церемонії нагородження Оскар-2021. 9 лютого оголосили, які стрічки потрапили до шорт-листа премії.
Джерело:Oscars
Щороку десятки кінорежисерів відправляють на розгляд Американської кіноакадемії свої нові роботи. Упродовж кількох місяців експерти переглядають всі стрічки та обирають з них всього 15, які і формують шорт-лист премії. Цьогорічний список стрічок, які можуть претендувати на Оскар, оголосили 9 лютого 2021 року.
Варто знати Оскар-2021: чого очікувати від однієї з найгучніших кіноподій року
Які ж фільми увійшли у шорт-лист Оскара-2021, дізнавайтесь у матеріалі.
Шорт-лист Оскара-2021: список
Найкращий документальний фільм
- "Все: Боротьба за демократію" (All In: The Fight for Democracy)
- "Молоді політики" (Boys State)
- "Колектив" (Collective)
- Crip Camp
- "Дік Джонсон мертвий" (Dick Johnson Is Dead)
- "Гунда" (Gunda)
- MLK/FBI
- "Агент кротів" (The Mole Agent)
- "Мій учитель – восьминіг" (My Octopus Teacher)
- "Ноктюрн" (Notturno)
- "Художник і злодій" (The Painter and the Thief)
- "76 днів" (76 Days)
- "Час" (Time)
- "Мисливці за трюфелями" (The Truffle Hunters)
- "Ласкаво просимо до Чечні" (Welcome to Chechnya)
Найкращий міжнародний художній фільм
- "Куди ти йдеш, Аїдо" (Quo Vadis, Aida) – Боснія і Герцеґовина
- "Агент кротів" (The Mole Agent) – Чилі
- "Шарлатан" (Charlatan) – Чехія
- "Ще по одній" (Another Round) – Данія
- "Двоє з нас" (Two of Us) – Франція
- "Прокляття Ла Йорони" (La Llorona) – Гватемала
- "Краща пора" (Better Days) – Гонконг
- "Діти сонця" (Sun Children) – Іран
- "Ніч королів" (Night of the Kings) – Кот-д'Івуар
- "Я більше не тут" (I’m No Longer Here) – Мексика
- "Надія" (Hope) – Норвегія
- "Колектив" (Collective) – Румунія
- "Дорогі товариші" (Dear Comrades) – Росія
- "Сонце" (A Sun) – Тайвань
- "Людина, яка продала свою шкіру" (The Man Who Sold His Skin) – Туніс
Найкращий грим та зачіски
- "Хижі пташки (Та фантастична Харлі Квінн" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)
- "Емма" (Emma)
- "Глорія" (The Glorias)
- "Елегія Гіллбіллі" (Hillbilly Elegy)
- "Містер Джангл і різдвяна пожорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey)
- "Дрібниці" (The Little Things)
- "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey’s Black Bottom)
- "Манк" (Mank)
- "Одна ніч в Маямі..." (One Night in Miami...)
- "Піноккіо" (Pinocchio)
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Як пройде 93-а церемонія Оскара
Через панемію коронавірусу церемонію Оскар вирішили перенести на весну. Кіноакадемія вже назвала дату урочистої події – 25 квітня 2021 року. За традицією, захід транслюватимуть на американському телебаченні та у мережі, тому кожен зможе переглянути відео Оскара-2021.
За даними Deadline, Стівен Содерберг спродюсує церемонію, тому глядачам варто очікувати відео у стилі видовищного Голлівуду. Захід пройде у Каліфорнії в приміщенні Dolby Theater. А от чи буде церемонія віртуальною, або ж пройде із зірковими глядачами – наразі невідомо.
Цікаво, що одразу 2 українські фільми увійшли у лонглист престижної кінонагороди. "Земля блакитна, ніби апельсин" та "Атлантида" фігурували у різних номінаціях – Найкращий документальний повнометражний фільм та Найкращий міжнародний фільм.
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