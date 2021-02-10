Представники Американської кіноакадемії посилено готуються до церемонії нагородження Оскар-2021. 9 лютого оголосили, які стрічки потрапили до шорт-листа премії.

Щороку десятки кінорежисерів відправляють на розгляд Американської кіноакадемії свої нові роботи. Упродовж кількох місяців експерти переглядають всі стрічки та обирають з них всього 15, які і формують шорт-лист премії. Цьогорічний список стрічок, які можуть претендувати на Оскар, оголосили 9 лютого 2021 року.

Варто знати Оскар-2021: чого очікувати від однієї з найгучніших кіноподій року

Які ж фільми увійшли у шорт-лист Оскара-2021, дізнавайтесь у матеріалі.

Шорт-лист Оскара-2021: список

Найкращий документальний фільм

"Все: Боротьба за демократію" (All In: The Fight for Democracy)

"Молоді політики" (Boys State)

"Колектив" (Collective)

Crip Camp

"Дік Джонсон мертвий" (Dick Johnson Is Dead)

"Гунда" (Gunda)

MLK/FBI

"Агент кротів" (The Mole Agent)

"Мій учитель – восьминіг" (My Octopus Teacher)

"Ноктюрн" (Notturno)

"Художник і злодій" (The Painter and the Thief)

"76 днів" (76 Days)

"Час" (Time)

"Мисливці за трюфелями" (The Truffle Hunters)

"Ласкаво просимо до Чечні" (Welcome to Chechnya)

Найкращий міжнародний художній фільм

"Куди ти йдеш, Аїдо" (Quo Vadis, Aida) – Боснія і Герцеґовина

"Агент кротів" (The Mole Agent) – Чилі

"Шарлатан" (Charlatan) – Чехія

"Ще по одній" (Another Round) – Данія

"Двоє з нас" (Two of Us) – Франція

"Прокляття Ла Йорони" (La Llorona) – Гватемала

"Краща пора" (Better Days) – Гонконг

"Діти сонця" (Sun Children) – Іран

"Ніч королів" (Night of the Kings) – Кот-д'Івуар

"Я більше не тут" (I’m No Longer Here) – Мексика

"Надія" (Hope) – Норвегія

"Колектив" (Collective) – Румунія

"Дорогі товариші" (Dear Comrades) – Росія

"Сонце" (A Sun) – Тайвань

"Людина, яка продала свою шкіру" (The Man Who Sold His Skin) – Туніс

Найкращий грим та зачіски

"Хижі пташки (Та фантастична Харлі Квінн" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

"Емма" (Emma)

"Глорія" (The Glorias)

"Елегія Гіллбіллі" (Hillbilly Elegy)

"Містер Джангл і різдвяна пожорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey)

"Дрібниці" (The Little Things)

"Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey’s Black Bottom)

"Манк" (Mank)

"Одна ніч в Маямі..." (One Night in Miami...)

"Піноккіо" (Pinocchio)

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Як пройде 93-а церемонія Оскара

Через панемію коронавірусу церемонію Оскар вирішили перенести на весну. Кіноакадемія вже назвала дату урочистої події – 25 квітня 2021 року. За традицією, захід транслюватимуть на американському телебаченні та у мережі, тому кожен зможе переглянути відео Оскара-2021.

За даними Deadline, Стівен Содерберг спродюсує церемонію, тому глядачам варто очікувати відео у стилі видовищного Голлівуду. Захід пройде у Каліфорнії в приміщенні Dolby Theater. А от чи буде церемонія віртуальною, або ж пройде із зірковими глядачами – наразі невідомо.

Цікаво, що одразу 2 українські фільми увійшли у лонглист престижної кінонагороди. "Земля блакитна, ніби апельсин" та "Атлантида" фігурували у різних номінаціях – Найкращий документальний повнометражний фільм та Найкращий міжнародний фільм.