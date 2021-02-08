Все менше часу залишається до церемонії вручення Оскар-2021. І поки весь світ в очікуванні на трансляцію грандіозного шоу, ми вирішили розповісти, що ж відомо про захід та правила премії.

Коли відбудеться Оскар-2021

Пандемія коронавірусу нещадно вдарила по Голлівуду. Чимало стрічок вийшли у прокат із чималим запізненням, а деякі й досі не презентували в кінотеатрах, або перебувають на стадії виробництва. Однак і знамениті кінопремії мусили внести корективи у заплановані події, зважаючи на епідеміологічну ситуацію у світі. Оскар не став винятком.

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Американська кіноакадемія вирішила змінити заплановану дату вручення премій. Зазвичай захід проходив у Каліфорнії у перші місяці року. Та через пандемію замість лютого 2021-го Оскар проведуть 25 квітня.

Це втретє в історії премії представники Американської кіноакадемії змінили дату проведення шоу. Як і тепер, в організаторів були вагомі причини, щоб внести правки. Зокрема, у 1938 році кіноподію перенесли через повені в Каліфорнії, у 1968 – через вбивство Мартіна Лютера Кінга, а у 1981 – через замах на президента Рейгана.

Водночас попередня дата не залишилась без грандіозної події. Як відомо, 28 лютого 2021 року пройде церемонія Золотого глобусу.

Оскар-2021: номінанти

А от щодо визначення переможця Оскара, представники Кіноакадемії вирішили не експериментувати. Всі стрічки проходять ретельний відбір та формують шорт-лист, який представлять 9 лютого. У кожній номінації опиняться по 15 стрічок, що відповідають всім правилам Оскара. Вже з них оберуть тільки 5, які й позмагаються за престижну статуетку.

Графік проведення заходів Оскара 2021:

9 лютого – оголошення шорт-листа Оскара

– оголошення шорт-листа Оскара 15 березня – оприлюднення списків номінантів премії

– оприлюднення списків номінантів премії 15 квітня – традиційний обід номінантів

– традиційний обід номінантів 20 квітня – завершення голосування в Кіноакадемії та визначення переможців

– завершення голосування в Кіноакадемії та визначення переможців 25 квітня – церемонія вручення Оскара-2021

– церемонія вручення Оскара-2021 30 квітня – відкриття музею

Наразі відомо, що Україна фігурує у двох номінаціях Оскара. Зокрема, стрічка "Земля блакитна, ніби апельсин" представлена у категорії Найкращий документальний повнометражний фільм, а "Атлантида" – Найкращий міжнародний фільм. Та чи отримають українці вперше престижну нагороду – поки невідомо.

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Які зміни запровадили в церемонії Оскар

Сама ж церемонія пройде традиційно у каліфорнійському Dolby Theater. Щороку цей зал об'єднує всіх голлівудських кінозірок, які не тільки змагаються за статуетки, але й приходять просто підтримати своїх колег.



Церемонія вручення Оскара-2021 пройде у Лос-Анджелесі / Фото LA Times

Наразі невідомо, чи будуть Оскар переводити у віртуальний формат, як це робили представники Еммі. Однак деякі зміни вже оприлюднили на сайті Оскара. Так, у 2021 році організатори вирішили об'єднати дві номінації по звукомонтажу, а в категорії "Найкраща музика до фільму" будуть представлені стрічки, в яких звучать не менше 60% оригінальних пісень.

Внесли правки і у вимогах до прем'єр фільмів-номінантів. Якщо раніше всі стрічки повинні були транслюватись у кінозалах Лос-Анджелеса, то тепер на нагороду можуть претендувати і ті новинки кіно, реліз яких пройшов на стрімінгових платформах. Але, звісно, ці стрічки мають мати запланований театральний показ у визначених кінотеатрах Нью-Йорку, Чикаго, Маямі, Атланті та Лос-Анджелесі.

Академія переконана, що немає кращого способу побачити магію фільмів, ніж у кінотеатрі. Наша думка щодо цього є незмінною і непохитною. Втім, пандемія COVID-19 змушує тимчасового виключити це з наших правил, – наголосив президент Кіноакадемії Девід Рубін у коментарі Variety.

А вже з 2024 року для кіновиробників будуть діяти нові правила Оскара, які заохотять Голлівуд до співпраці з ЛГБТ- спільнотою, расовими або етнічними групами та людьми з інвалідністю.

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Стівен Содерберг – продюсер Оскара-2021

І хоч є велика ймовірність того, що церемонія Оскар-2021 таки перейде у віртуальний формат, ні в кого не виникає і сумніву, що захід стане одним з найграндіозніших у році. А все тому, що за продюсування премії візьметься Стівен Содерберг, добре відомий за фільмом "Зараза".



Стівен Содерберг став продюсером Оскара-2021 / Фото New Orleans Magazine

Організувати захід кіномитцю допоможуть його колеги – Стейсі Шер і Джессі Коллінз. Тож на глядачів, які зможуть безперешкодно дивитись трансляцію вдома, чекає справді захопливе шоу у стилі Голлівуду.