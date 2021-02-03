Організатори премії Золотий глобус посилено готуються до урочистої церемонії нагородження лауреатів, яка пройде 28 лютого 2021 року. Чого чекати від кіноподії та які зміни вже запровадили у Голлівуді – дізнавайтесь у матеріалі.

Джерело: Deadline

Пандемія коронавірусу кардинально змінила плани Голлівуду. Частину запланованих подій скасували, а інші церемонії пройшли у віртуальному форматі, щоб не наражати зіркових гостей на небезпеку інфікування. Торкнулись зміни і знаменитої премії Золотий глобус.

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Скасування урочистої вечері

Чи не вперше організатори заходу відмовились від традиційної вечері в готелі Beverly Hilton, що розташований в Каліфорнії. Раніше всі топові актори та кінороби Голлівуду, серед яких були і номінанти премії, вмощувались за розкішними столами, очікуючи на результати Золотого глобусу, а вже після офіційної частини йшли на вечірку. Цього ж разу зібрання гостей скасували.



Церемонія вручення Золотого глобуса / Фото Instagram / @goldenglobes

Ведучі Золотого глобуса 2021

Трансляцію церемонію буде вести американський телеканал NBC. Захід відбудеться 28 лютого 2021 року та пройде дистанційно. Цікаво, що саме цю дату спершу обрала Американська кіноакадемія, яка згодом перенесла Оскар на 25 квітня.

Вести шоу буде комедійна актриса Тіна Фей, яка проведе трансляцію з Rainbow Room в Нью-Йорку. Допомагатиме їй зірка серіалу "Парки і зони відпочинку" Емі Полер. Актриса буде вести церемонію з готелю Beverly Hilton.

High fives for everyone! Amy Poehler and Tina Fey are hosting the @goldenglobes 2021. #TCA20



A THREAD - pic.twitter.com/3g9nEK05lL — NBC Entertainment (@nbc) January 11, 2020

За даними видання, таким чином організатори можуть залучити до трансляції більше гостей. Ймовірно, Золотий глобус запозичить досвід Еммі. Тоді на зйомки прийшли не тільки ведучі, але й актори, які почергово з'являлись у кадрі та не робили скупчення у кулуарах премії.

Наразі представники Золотого глобуса не оголосили список номінантів премії. Очікується, що список претендентів на престижну кіновідзнаку презентують 10 лютого.