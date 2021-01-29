Одразу 2 українські повнометражні фільми увійшли у лонг-лист престижної премії Оскар. Відтак "Атлантида" і "Земля блакитна, ніби апельсин" можуть поборотись за золоту статуетку у 2021 році.

Джерело: фейсбук Держкіно

На сайті Американської кіноакадемії розмістили списки фільмів, які пройшли попередній відбір та можуть претендувати на нагороду. У лонг-лист потрапили 2 українські стрічки, про що з гордістю оголосили представники Держкіно.

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"Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила список повнометражних фільмів, що допущені до розгляду на 93-ий Оскар: у ньому 2 фільми, створені за підтримки Держкіно", – зазначили в офіційній заяві.

Чи гарантує це перемогу для України на Оскарі

Наразі це розширений список міжнародних стрічок, в яких експерти не побачили жодних порушень правил Оскара. Далі фільми з лонг-листа пройдуть черговий відбір: кінокритики оберуть із понад 100 робіт всього 15, які й сформують шорт-лист Оскара в кожній з номінацій. Тільки після цього 15 березня 2021 року оголосять номінантів престижної премії, а вже 25 квітня стануть відомі імена лауреатів.

Поки фільми "Атлантида" і "Земля блакитна, ніби апельсин" успішно продовжують змагатись за Оскар-2021. А от чи стане Україна вперше лауреатом престижної відзнаки – прогнозувати складно. Вітчизняні стрічки представлені у категоріях "Найкращий міжнародний фільм" і "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Що відомо про фільми, які претендують на Оскар від України

Обидві стрічки розповідають про Донбас. Здавалось би, одні і ті ж події режисери Валентин Васянович та Ірина Цілик подають зовсім по-різному.

"Атлантида": коротко про фільм

У фільмі "Атлантида" можна побачити недалеке майбутнє, коли Україна виборола перемогу у війні з Росією. Бойові дії закінчились, а от відбудова Донбасу, який більше не придатний для життя, тільки починається. На фоні розрухи та скалічених доль між двома головними героями зароджуються почуття. Це і стає символом того, що регіон матиме майбутнє.

Цікаво, що "Атлантида" претендує не тільки на Оскар. Стрічку відібрали і на розгляд експертів британської премії BAFTA. Раніше ж "Атлантида" Валентина Васяновича здобула відзнаку на Венеційському кінофестивалі.

"Атлантида": дивіться трейлер

"Земля блакитна, ніби апельсин": що відомо про фільм

Не меншим успіхом може похизуватись документальна стрічка "Земля блакитна, ніби апельсин". Дебютну повнометражну роботу Ірини Цілик вже оцінили на кінофестивалі Sundance в Каліфорнії. Тепер фільм має всі шанси здобути і Оскара.

Більше про фільм Ця історія може надихати, – Ірина Цілик про зйомки та успіх "Земля блакитна, ніби апельсин"

"Земля блакитна, ніби апельсин" розповідає про українську сім'ю, яка живе у прифронтовій Красногорівці. Ганна сама виховує 4 дітей та попри всі труднощі допомагає їм втілювати творчі задуми і не втрачати життєрадісності. Зокрема, спільним заняттям для мами і її нащадків є зйомка коротких роликів про війну.

"Земля блакитна, ніби апельсин": дивіться трейлер