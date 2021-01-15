Український фільм про Донбас потрапив у лонг-лист британської премії BAFTA
У Великій Британії вже готуються до 74-ої церемонії премії BAFTA. Наразі у мережі опублікували лонг-лист, в який увійшов український фільм про Донбас "Атлантида".
Лонг-лист опублікували на офіційному сайті британської премії BAFTA. Інформацію також підтвердили представники Держкіно, які наголосили, що "Атлантида" може позмагатися за престижну кінонагороду одразу в кількох номінаціях.
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Зокрема, фільм про Донбас від Валентина Васяновича може позмагатись у номінаціях:
- Найкращий фільм
- Найкращий неангломовний фільм
- Найкраща режисерська робота
- Найкращий оригінальний сценарій
- Найкращий кастинг
- Найкраща операторська робота
- Найкращий монтаж
- Найкраща музика до фільму
- Найкращий художник-постановник
- Найкраща чоловіча головна роль (Андрій Римарук)
- Найкраща жіноча головна роль (Людмила Білека)
- Найкраща чоловіча другорядна роль (Василь Антоняк)
Поки стрічка увійшла тільки до лонг-листа, а тому невідомо, чи опиниться "Атлантида" у списку номінантів премії. Переможців BAFTA оголосять 11 квітня 2021 року під час урочистої церемонії. Через епідеміологічну ситуацію захід можуть перевести у віртуальний формат, а учасниками премії точно стануть представники британської королівської родини.
"Атлантида": коротко про фільм
Фільм "Атлантида" допомагає вирушити у недалеке майбутнє – 2025 рік. Тоді, за сюжетом, війна з Росією завершилась, а українці поступово відбудовують регіон, який за роки бойових дій став непридатним для життя. У таких непростих умовах, коли навколо вирує спустошення та розруха, зустрічаються двоє людей, які стають надією на те, що у Донбасу є майбутнє.
Головні ролі Валентин Васянович спеціально віддав не професійним акторам, а учасникам війни. У кадрі можна буде побачити парамедика Людмилу Білеку та колишнього розвідника Андрія Римарука.
Стрічка "Атлантида" вже має міжнародні нагороди, серед яких – премія Венеційського кінофестивалю. Окрім цього, фільм Валентина Васяновича Україна висунула на розгляд Кіноакадемії, відтак проєкт може опинитись у списку номінантів Оскар.
"Атлантида": дивіться трейлер
Джерело: Kino 24
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