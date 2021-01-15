У Великій Британії вже готуються до 74-ої церемонії премії BAFTA. Наразі у мережі опублікували лонг-лист, в який увійшов український фільм про Донбас "Атлантида".

Лонг-лист опублікували на офіційному сайті британської премії BAFTA. Інформацію також підтвердили представники Держкіно, які наголосили, що "Атлантида" може позмагатися за престижну кінонагороду одразу в кількох номінаціях.

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Зокрема, фільм про Донбас від Валентина Васяновича може позмагатись у номінаціях:

Найкращий фільм

Найкращий неангломовний фільм

Найкраща режисерська робота

Найкращий оригінальний сценарій

Найкращий кастинг

Найкраща операторська робота

Найкращий монтаж

Найкраща музика до фільму

Найкращий художник-постановник

Найкраща чоловіча головна роль (Андрій Римарук)

Найкраща жіноча головна роль (Людмила Білека)

Найкраща чоловіча другорядна роль (Василь Антоняк)

Поки стрічка увійшла тільки до лонг-листа, а тому невідомо, чи опиниться "Атлантида" у списку номінантів премії. Переможців BAFTA оголосять 11 квітня 2021 року під час урочистої церемонії. Через епідеміологічну ситуацію захід можуть перевести у віртуальний формат, а учасниками премії точно стануть представники британської королівської родини.

"Атлантида": коротко про фільм

Фільм "Атлантида" допомагає вирушити у недалеке майбутнє – 2025 рік. Тоді, за сюжетом, війна з Росією завершилась, а українці поступово відбудовують регіон, який за роки бойових дій став непридатним для життя. У таких непростих умовах, коли навколо вирує спустошення та розруха, зустрічаються двоє людей, які стають надією на те, що у Донбасу є майбутнє.

Головні ролі Валентин Васянович спеціально віддав не професійним акторам, а учасникам війни. У кадрі можна буде побачити парамедика Людмилу Білеку та колишнього розвідника Андрія Римарука.

Стрічка "Атлантида" вже має міжнародні нагороди, серед яких – премія Венеційського кінофестивалю. Окрім цього, фільм Валентина Васяновича Україна висунула на розгляд Кіноакадемії, відтак проєкт може опинитись у списку номінантів Оскар.

"Атлантида": дивіться трейлер