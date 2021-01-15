В Великобритании уже готовятся к 74-ой церемонии премии BAFTA. Сейчас в сети опубликовали лонг-лист, в который вошел украинский фильм о Донбассе "Атлантида".

Лонг-лист опубликовали на официальном сайте британской премии BAFTA. Информацию также подтвердили представители Госкино, которые отметили, что "Атлантида" поборется за престижную кинопремию сразу в нескольких номинациях.

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В частности, фильм о Донбассе от Валентина Васяновича может посоревноваться в номинациях:

Лучший фильм

Лучший неанглоязычный фильм

Лучшая режиссерская работа

Лучший оригинальный сценарий

Лучший кастинг

Лучшая операторская работа

Лучший монтаж

Лучшая музыка к фильму

Лучший художник-постановщик

Лучшая мужская главная роль (Андрей Римарук)

Лучшая женская главная роль (Людмила Билека)

Лучшая мужская второстепенная роль (Василий Антоняк)

Пока лента вошла только в лонг-лист, а потому неизвестно, окажется ли "Атлантида" в списке номинантов премии. Победителей BAFTA объявят 11 апреля 2021 года во время торжественной церемонии. Через эпидемиологическую ситуацию мероприятие могут перевести в виртуальный формат, а участниками премии точно станут представители британской королевской семьи.

"Атлантида": коротко о фильме

Фильм "Атлантида" помогает отправиться в недалекое будущее – 2025 год. Тогда, по сюжету, война с Россией закончилась, а украинцы постепенно восстанавливают регион, который за годы боевых действий стал непригодным для жизни. В таких непростых условиях, когда вокруг бушует опустошение и разруха, встречаются два человека, которые становятся надеждой на то, что у Донбасса есть будущее.

Главные роли Валентин Васянович специально отдал не профессиональным актерам, а участникам войны. В кадре можно будет увидеть парамедика Людмилу Билеку и бывшего разведчика Андрея Рымарука.

Лента "Атлантида" уже имеет международные награды, среди которых – премия Венецианского кинофестиваля. Кроме этого, фильм Валентина Васяновича Украина выдвинула на рассмотрение Киноакадемии, поэтому проект может оказаться в списке номинантов Оскар.

"Атлантида": смотрите трейлер