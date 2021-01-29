Сразу 2 украинских полнометражных фильма вошли в лонг-лист престижной премии Оскар. Поэтому "Атлантида" и "Земля голубая, будто апельсин" могут побороться за золотую статуэтку в 2021 году.

Источник: фейсбук Госкино

На сайте Американской киноакадемии разместили списки фильмов, которые прошли предварительный отбор и могут претендовать на награду. В лонг-лист попали 2 украинские ленты, о чем с гордостью объявили представители Госкино.

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"Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список полнометражных фильмов, допущенных к рассмотрению на 93-й Оскар: в нем 2 фильма, созданные при поддержке Госкино", – отметили в официальном заявлении.

Гарантирует ли это победу на Оскаре

Сейчас это расширенный список международных лент, в которых эксперты не увидели никаких нарушений правил Оскара. Далее фильмы из лонг-листа пройдут очередной отбор: кинокритики выберут из более 100 работ всего 15, которые и сформируют шорт-лист Оскара в каждой из номинаций. Только после этого 15 марта 2021 года объявят номинантов престижной премии, а уже 25 апреля станут известны имена лауреатов.

Пока фильмы "Атлантида" и "Земля голубая, будто апельсин" успешно продолжают соревноваться за Оскар-2021. А вот станет ли Украина впервые лауреатом престижной награды – прогнозировать сложно. Отечественные ленты представлены в категориях "Лучший международный фильм" и "Лучший документальный полнометражный фильм".

Что известно о фильмах, претендующих на Оскар от Украины

Обе ленты рассказывают о Донбассе. Казалось бы, одни и те же события режиссеры Валентин Васянович и Ирина Цилик подают совершенно по-разному.

"Атлантида": коротко о фильме

В фильме "Атлантида" можно увидеть недалекое будущее, когда Украина одержала победу в войне с Россией. Боевые действия закончились, а вот восстановление Донбасса, который больше не пригоден для жизни, только начинается. На фоне разрухи и искалеченных судеб между двумя главными героями зарождаются чувства. Это и становится символом того, что регион будет иметь будущее.

Интересно, что "Атлантида" претендует не только на Оскар. Ленту отобрали и на рассмотрение экспертов британской премии BAFTA. Ранее же "Атлантида" Валентина Васяновича получила награду на Венецианском кинофестивале.

"Атлантида": смотрите трейлер

"Земля голубая, будто апельсин": что известно о фильме

Не меньшим успехом может похвастаться документальная лента "Земля голубая, будто апельсин". Дебютную полнометражную работу Ирины Цилик уже оценили на кинофестивале Sundance в Калифорнии. Теперь фильм имеет все шансы получить и Оскара.

Больше о фильме Эта история может вдохновлять, – Ирина Цилик о съемках и успехе "Земля голубая, будто апельсин"

"Земля голубая, будто апельсин" рассказывает об украинской семье, которая живет в прифронтовой Красногоровке. Анна сама воспитывает 4 детей и несмотря на все трудности помогает им воплощать творческие замыслы и не терять жизнерадостности. В частности, совместным занятием для мамы и ее отпрысков является съемка коротких роликов о войне.

"Земля голубая, будто апельсин": смотрите трейлер