Оголосили номінантів на премію Золотий глобус-2021
Вручення нагород кінопремії "Золотий Глобус-2021" відбудеться зовсім скоро – 28 лютого. Відтак, 3 лютого Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA) оголосила номінантів.
Джерело: E! News
Онлайн-церемонію вручення нагород 28 лютого будуть проводити акторки Сара Джессіка Паркер і Тараджі Хенсон.
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Список номінантів на кінопремію Золотий глобус-2021
Найкращий фільм в жанрі драма
- "Батько" (The Father)
- "Манк" (Mank)
- "Земля кочівників" (Nomandland)
- "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman)
- "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7)
Найкращий фільм в жанрі мюзикл або комедія
- "Борат 2" (Borat)
- "Гамільтон" (Hamilton)
- "Музика" (Music)
- "Зависнути в Палм-Спрінгс" (Palm Springs)
- "Випускний" (The Prom)
Найкращий режисер
- Еміральд Феннел
- Девід Фінчер
- Реджина Кінг
- Аарон Соркін
- Хлоя Цжао
Найкращий актор в драматичному фільмі
- Різ Ахмед
- Чедвік Боузман
- Ентоні Хопкінс
- Гарі Олдман
- Тахар Рахім
Найкраща акторка в драматичному фільмі
- Віола Девіс
- Андра Дей
- Ванесса Кірбі
- Кері Малліган
- Френсіс Макдорманд
Найкращий актор в комедії або мюзиклі
- Саша Барон Коен
- Лін-Мануель Міранда
- дев Патель
- Джеймс Корден
- Енді Семберг
Найкраща акторка в комедії або мюзиклі
- Марія Бакалова
- Кейт Хадсон
- Мішель Пфайффер
- Розамунд Пайк
- Аня Тейлор-Джой
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