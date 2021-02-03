Вручення нагород кінопремії "Золотий Глобус-2021" відбудеться зовсім скоро – 28 лютого. Відтак, 3 лютого Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA) оголосила номінантів.

Джерело: E! News

Онлайн-церемонію вручення нагород 28 лютого будуть проводити акторки Сара Джессіка Паркер і Тараджі Хенсон.

До теми Дві локації та карантинні правила: як пройде церемонія Золотий глобус

Список номінантів на кінопремію Золотий глобус-2021

Найкращий фільм в жанрі драма

"Батько" (The Father)

"Манк" (Mank)

"Земля кочівників" (Nomandland)

"Перспективна дівчина" (Promising Young Woman)

"Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7)

Найкращий фільм в жанрі мюзикл або комедія

"Борат 2" (Borat)

"Гамільтон" (Hamilton)

"Музика" (Music)

"Зависнути в Палм-Спрінгс" (Palm Springs)

"Випускний" (The Prom)

Найкращий режисер

Еміральд Феннел

Девід Фінчер

Реджина Кінг

Аарон Соркін

Хлоя Цжао

Найкращий актор в драматичному фільмі

Різ Ахмед

Чедвік Боузман

Ентоні Хопкінс

Гарі Олдман

Тахар Рахім

Найкраща акторка в драматичному фільмі

Віола Девіс

Андра Дей

Ванесса Кірбі

Кері Малліган

Френсіс Макдорманд

Найкращий актор в комедії або мюзиклі

Саша Барон Коен

Лін-Мануель Міранда

дев Патель

Джеймс Корден

Енді Семберг

Найкраща акторка в комедії або мюзиклі

Марія Бакалова

Кейт Хадсон

Мішель Пфайффер

Розамунд Пайк

Аня Тейлор-Джой

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