Организаторы премии Золотой глобус усиленно готовятся к торжественной церемонии награждения лауреатов, которая пройдет 28 февраля 2021 года. Чего ждать от кинособытия и какие изменения уже ввели в Голливуде – узнавайте в материале.

Источник: Deadline

Пандемия коронавируса кардинально изменила планы Голливуда. Часть запланированных событий отменили, а другие церемонии прошли в виртуальном формате, чтобы не подвергать звездных гостей опасности инфицирования. Коснулись перемены и знаменитой премии Золотой глобус.

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Отмена торжественного ужина

Едва ли не впервые организаторы мероприятия отказались от традиционного ужина в отеле Beverly Hilton, который расположен в Калифорнии. Ранее все топовые актеры и кинодеятели Голливуда, среди которых были и номинанты премии, усаживались за роскошными столами, ожидая результатов Золотого глобуса, а уже после официальной части шли на вечеринку. В этот же раз собрание гостей отменили.



Церемония вручения Золотого глобуса / Фото Instagram / @goldenglobes

Ведущие Золотого глобуса 2021

Трансляцию церемонии будет вести американский телеканал NBC. Мероприятие состоится 28 февраля 2021 года и пройдет дистанционно. Интересно, что именно эту дату сначала выбрала американская киноакадемия, которая впоследствии перенесла Оскар на 25 апреля.

Вести шоу будет комедийная актриса Тина Фэй, которая проведет трансляцию из Rainbow Room в Нью-Йорке. Помогать ей будет звезда сериала "Парки и зоны отдыха" Эми Полер. Актриса будет вести церемонию из отеля Beverly Hilton.

High fives for everyone! Amy Poehler and Tina Fey are hosting the @goldenglobes 2021. #TCA20



A THREAD - pic.twitter.com/3g9nEK05lL — NBC Entertainment (@nbc) January 11, 2020

По данным издания, таким образом организаторы могут привлечь к трансляции больше гостей. Вероятно, Золотой глобус позаимствует опыт Эмми. Тогда на съемки пришли не только ведущие, но и актеры, которые поочередно появлялись в кадре и не делали скопления в кулуарах премии.

Сейчас представители Золотого глобуса не огласили список номинантов премии. Ожидается, что список претендентов на престижную кинонаграду презентуют 10 февраля.