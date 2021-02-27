Актеры – обычные живые люди и, соответственно, с ними тоже случаются всевозможные курьезы. Но, к счастью или к сожалению, они не остаются незамеченными.

Несмотря на всю свою торжественность, церемония "Золотой глобус" – это собрание старых и новых голливудских друзей. Актеры, которые уже "прописались" на красной дорожке, чувствуют себя достаточно раскованно, объединяются в компании и шутят. Курьезы случаются со всеми, а в случае с актерами они часто становятся мемами.

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Замечательно, что звезды уже давно на это не обижаются. И понимают, что если подыграть, то очередная волна популярности превратится в удачный пиар-ход. Поэтому накануне Золотой глобус-2021 мы собрали курьезы из разных церемоний, которые запомнились нам больше всего.

Девушка с водой

Промоутерка Fiji Water Келлет Кутберт разносила воду на красной дорожке Золотой глобус-2019. Она появилась почти на каждом снимке со знаменитостями. И, чтобы прорекламировать бутылки с водой, девушка позировала и смотрела в камеру, как настоящая звезда.



Девушка с водой / Фото BIRD IN FLIGHT

Келлет моментально стала популярным мемом, поэтому даже выпустила ролик, где шутливо благодарит за победу в номинации "Лучшая поддержка на красной дорожке". Держа вместо статуэтки бутылку с водой, девушка сказала: "Хочу поблагодарить всех звезд, которые предоставили возможность с ними поработать. А особенно Ричард Мадден, Николь Кидман, Дакоту Фаннинг, Люка Эванса и Люси Бойнтон".

Брэд Питт пошутил о своей маме

На красную дорожку Золотой глобус-2020 Брэд Питт пришел не один. Во время речи после получения награды за съемки в фильме "Однажды в Голливуде" актер поблагодарил Квентина Тарантино, без которого кинолента не вышла бы в свет, и коллегу Леонардо Ди Каприо. Не удержался Питт и от шутки, которая вызвала смех в зале.

Я хотел пригласить на эту церемонию свою маму, но не смог. Ведь любую женщину, с которой я стою рядом, воспринимают, как мою любимую. И это было бы неудобно,

– пошутил Брэд Питт.

Речь Брэда Питта на Золотом глобусе-2020: смотреть видео

Рене Зеллвегер опоздала на награду, потому что была в туалете

На Золотом глобусе-2001 Хью Грант объявил Рене Зеллвегер победительницей в номинации "Лучшая женская роль в мюзикле или комедии". Актриса, которая присутствовала на церемонии, долго не выходила на сцену. Через несколько минут, когда Грант уже начал благодарить всех от имени актрисы, Рене выбежала на сцену и призналась, что была в туалете – пыталась оттереть помаду от зубов.

Курьез с Рене Зеллвегер на Золотом глобусе-2001: смотреть видео

Леонардо Ди Каприо против Леди Гаги

В 2016 году Леди Гага победила в номинации "Лучшая актриса в телесериале или телефильме". Награду она получила за роль графини Элизабет Джонсон в сериале "Американская история ужасов: отель". В тот момент, когда Гага шла к сцене, отличился Леонардо Ди Каприо. Он почему-то нервно смеялся, провожая ее взглядом.

Ведущий перепутал Райана Гослинга с Райаном Рельнодсом

В 2017 году во время объявления победителя ведущий перепутал Райана Гослинга с Райаном Рейнольдсом. Когда же эта ошибка была исправлена ​​и актер таки вышел получить награду за роль в фильме "Ла-Ла-Ленд", то саркастически отшутился.

Пожалуй, это первый раз, когда меня перепутали с Райаном Рейнольдсом. Что-то вышло из-под контроля. Райан, очевидно, произошла какая-то ошибка, но, если ты не против, я уже здесь,

– пошутил Гослинг.

Речь Райана Гослинга на Золотом глобусе-2017: смотреть видео

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Поцелуй Райана Рельнодса и Эндрю Гарфилда

И снова та же церемония 2017 года. Почти минута в минуту. Во время того, как Райан Гослинг шел к сцене, Райан Рельнодс начал целоваться с Эндрю Гарфилдом.

Поцелуй Рельнодса и Гарфилда на Золотом глобусе-2017: смотреть видео