Представители Американской киноакадемии усиленно готовятся к церемонии награждения Оскар-2021. 9 февраля объявили, какие ленты попали в шорт-лист премии.

Ежегодно десятки кинорежиссеров отправляют на рассмотрение Американской киноакадемии свои новые работы. В течение нескольких месяцев эксперты пересматривают все ленты и выбирают из них всего 15, которые и формируют шорт-лист премии. В этом году список лент, которые могут претендовать на Оскар, объявили 9 февраля 2021 года.

Стоит знать Оскар-2021: чего ожидать от одного из самых громких кинособытий года

Какие же фильмы вошли в шорт-лист Оскара-2021, узнавайте в материале.

Шорт-лист Оскара-2021: список

Лучший документальный фильм

"Все: Борьба за демократию" (All In: The Fight for Democracy)

"Молодые политики" (Boys State)

"Коллектив" (Collective)

Crip Camp

"Дик Джонсон мертв" (Dick Johnson Is Dead)

"Гунда" (Gunda)

MLK/FBI

"Агент кротов" (The Mole Agent)

"Мой учитель – осьминог" (My Octopus Teacher)

"Ноктюрн" (Notturno)

"Художник и вор" (The Painter and the Thief)

"76 дней" (76 Days)

"Время" (Time)

"Охотники за трюфелями" (The Truffle Hunters)

"Добро пожаловать в Чечню" (Welcome to Chechnya)

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Как пройдет 93-я церемония Оскара

Из-за панемии коронавируса церемонию Оскар решили перенести на весну. Киноакадемия уже назвала дату торжества – 25 апреля 2021 года. По традиции, мероприятие будут транслировать на американском телевидении и в сети, поэтому каждый сможет посмотреть видео Оскара-2021.

По данным Deadline, Стивен Содерберг спродюсирует церемонию, поэтому зрителям стоит ожидать видео в стиле зрелищного Голливуда. Мероприятие пройдет в Калифорнии в помещении Dolby Theater. А вот будет ли церемония виртуальной, или же пройдет со звездными зрителями – пока неизвестно.

Интересно, что сразу 2 украинские фильмы вошли в лонглист престижной кинонаграды. "Земля голубая, будто апельсин" и "Атлантида" фигурировали в различных номинациях – Лучший документальный полнометражный фильм и Лучший международный фильм.