Киноакадемия объявила шорт-лист Оскара-2021
Представители Американской киноакадемии усиленно готовятся к церемонии награждения Оскар-2021. 9 февраля объявили, какие ленты попали в шорт-лист премии.
Ежегодно десятки кинорежиссеров отправляют на рассмотрение Американской киноакадемии свои новые работы. В течение нескольких месяцев эксперты пересматривают все ленты и выбирают из них всего 15, которые и формируют шорт-лист премии. В этом году список лент, которые могут претендовать на Оскар, объявили 9 февраля 2021 года.
Стоит знать Оскар-2021: чего ожидать от одного из самых громких кинособытий года
Какие же фильмы вошли в шорт-лист Оскара-2021, узнавайте в материале.
Шорт-лист Оскара-2021: список
Лучший документальный фильм
- "Все: Борьба за демократию" (All In: The Fight for Democracy)
- "Молодые политики" (Boys State)
- "Коллектив" (Collective)
- Crip Camp
- "Дик Джонсон мертв" (Dick Johnson Is Dead)
- "Гунда" (Gunda)
- MLK/FBI
- "Агент кротов" (The Mole Agent)
- "Мой учитель – осьминог" (My Octopus Teacher)
- "Ноктюрн" (Notturno)
- "Художник и вор" (The Painter and the Thief)
- "76 дней" (76 Days)
- "Время" (Time)
- "Охотники за трюфелями" (The Truffle Hunters)
- "Добро пожаловать в Чечню" (Welcome to Chechnya)
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Как пройдет 93-я церемония Оскара
Из-за панемии коронавируса церемонию Оскар решили перенести на весну. Киноакадемия уже назвала дату торжества – 25 апреля 2021 года. По традиции, мероприятие будут транслировать на американском телевидении и в сети, поэтому каждый сможет посмотреть видео Оскара-2021.
По данным Deadline, Стивен Содерберг спродюсирует церемонию, поэтому зрителям стоит ожидать видео в стиле зрелищного Голливуда. Мероприятие пройдет в Калифорнии в помещении Dolby Theater. А вот будет ли церемония виртуальной, или же пройдет со звездными зрителями – пока неизвестно.
Интересно, что сразу 2 украинские фильмы вошли в лонглист престижной кинонаграды. "Земля голубая, будто апельсин" и "Атлантида" фигурировали в различных номинациях – Лучший документальный полнометражный фильм и Лучший международный фильм.
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