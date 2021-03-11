Американская киноакадемия готовится к объявление номинантов Оскар-2021. И для этого они пригласили одну из самых популярных пар Голливуда – Приянку Чопра и Ника Джонаса.

Объявления номинантов Оскара-2021 запланирована на понедельник, 15 марта. В прямом эфире Приянка Чопра и Ник Джонас объявят кандидатов на золотую статуэтку в 23 категориях. Трансляция продлится 2 часа и будет распространена во всех социальных сетях Американской киноакадемии.

Интересно Украины на Оскаре: какие фильмы государство выдвигала на премию и за что получила дисквалификацию

По этому случаю Приянка Чопра и Ник Джонас записали ролик, в котором объявили, что будут ведущими на объявлении номинантов Оскара-2021. Актриса пошутила, что могла бы и сама это сделать, однако с мужем в прекрасном тандеме появится на этом виртуальном мероприятии.

Еще 10 февраля, Американская киноакадемия объявила шорт-лист премии в 9 номинациях. Украинские фильмы "Земля голубая, будто апельсин" и "Атлантида", к сожалению, не попали в этот список, поэтому не будут претендовать на престижную кинопремию.

Больше об этом Киноакадемия объявила шорт-лист Оскара-2021: попали украинские ленты в список

Оскар-2021: как пройдет церемония

Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы Голливуда. Так, церемонию Оскар решили перенести на 25 апреля 2021 года. А вот отложена зимняя дата не осталась без торжества: в последний день февраля в США провели объявления победителей Золотого глобуса.

Американская академия решила не пренебрегать карантинными правилами, а потому не стоит ожидать, что Оскар пройдет в привычном формате. Вероятно, церемония будет частично виртуальной, однако звездные гости все же посетят Dolby Theater, где ежегодно вручают золотые статуэтки. Пока организаторы не комментируют этих предположений, а потому неизвестно, в каком именно формате пройдет кинособытие.