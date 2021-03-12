В Голливуде готовятся объявить худшие фильмы года. Все они попали в список номинантов Золотой малины-2021, что является позорным для всех представителей книоиндустрии.

Список номинантов Золотой малины 2021 объявили 12 марта, а уже имена победителей позорной премии Голливуда киноманы узнают 24 апреля. В шутливой форме список претендентов на награду объявили в ролике, который презентовали в сети.

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Интересно, что в список номинантов попали громкие проекты, о которых говорили все западные СМИ. В частности, фильмы "Ведьмы", "365 дней", "Дулитл" и "Чудо-женщина 1984". Не менее ошеломили киноманов и категории "Худший актер" и "Худшая актриса", ведь там в этом году оказались топовые кинозвезды.

Какие же ленты попали в позорный список Золотой малины – смотрите в материале.

Номинанты Золотой малины 2021: список

Худший фильм

"Дулитл"

"365 дней"

"Мьюзик"

"Абсолютное доказательство"

"Остров фантазий"

Худший режиссер

Чарльз Бэнд – серии "Барби и Кендра"

Барбара Бяловас и Томаш Мандес – "365 дней"

Стивен Гейган – "Дулитл"

Рон Говард – "Элегия о гиллбилли"

Сиа – "Мьюзик"

Худший актер

Роберт Дауни-младший ("Дулитл")

Майк Линделл ("Абсолютное доказательство ")

Микеле Морроне ("365 дней")

Адам Сэндлер ("Хелловинське хобби")

Дэвид Спейд ("Не та девушка")

Худшая актриса

Энн Хэтэуэй ("Последнее, чего он хотел" и "Ведьмы")

Кэти Холмс ("Кукла 2: Брамс" и "Секрет")

Кейт Хадсон ("Мьюзик")

Лорен Лапкус ("Не та девушка")

Анна-Мария Сиклуцка ("365 дней")

Худшая актриса второго плана

Гленн Клоуз ("Элегия о гиллбилли")

Люси Хейл ("Остров фантазий")

Мэгги Кью ("Остров фантазий")

Кристен Уиг ("Чудо-женщина 1984")

Зиглер ("Мьюзик")

Худший актер второго плана

Чеви Чейз ("Великолепный мистер Данди")

Руди Джулиани ("Борат 2")

Шайя ЛаБаф ("Сборщик долгов")

Арнольд Шварценеггер ("Тайна печати дракона")

Брюс Уиллис ("Брешь", "Приказано уничтожить" и "Дожить до утра")

Худший сценарий

"365 дней"

"Барби и Кендра"

"Дулитл"

"Остров фантазий"

"Элегия о гиллбилли"

Худший римейк или сиквел

"365 дней"

"Дулитл"

"Остров фантазий"

"Хелловинське хобби"

"Чудо-женщина 1984"