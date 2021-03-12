Худшие фильмы года: какие ленты стали номинантами Золотой малины-2021
В Голливуде готовятся объявить худшие фильмы года. Все они попали в список номинантов Золотой малины-2021, что является позорным для всех представителей книоиндустрии.
Список номинантов Золотой малины 2021 объявили 12 марта, а уже имена победителей позорной премии Голливуда киноманы узнают 24 апреля. В шутливой форме список претендентов на награду объявили в ролике, который презентовали в сети.
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Интересно, что в список номинантов попали громкие проекты, о которых говорили все западные СМИ. В частности, фильмы "Ведьмы", "365 дней", "Дулитл" и "Чудо-женщина 1984". Не менее ошеломили киноманов и категории "Худший актер" и "Худшая актриса", ведь там в этом году оказались топовые кинозвезды.
Какие же ленты попали в позорный список Золотой малины – смотрите в материале.
Номинанты Золотой малины 2021: список
Худший фильм
- "Дулитл"
- "365 дней"
- "Мьюзик"
- "Абсолютное доказательство"
- "Остров фантазий"
Худший режиссер
- Чарльз Бэнд – серии "Барби и Кендра"
- Барбара Бяловас и Томаш Мандес – "365 дней"
- Стивен Гейган – "Дулитл"
- Рон Говард – "Элегия о гиллбилли"
- Сиа – "Мьюзик"
Худший актер
- Роберт Дауни-младший ("Дулитл")
- Майк Линделл ("Абсолютное доказательство ")
- Микеле Морроне ("365 дней")
- Адам Сэндлер ("Хелловинське хобби")
- Дэвид Спейд ("Не та девушка")
Худшая актриса
- Энн Хэтэуэй ("Последнее, чего он хотел" и "Ведьмы")
- Кэти Холмс ("Кукла 2: Брамс" и "Секрет")
- Кейт Хадсон ("Мьюзик")
- Лорен Лапкус ("Не та девушка")
- Анна-Мария Сиклуцка ("365 дней")
Худшая актриса второго плана
- Гленн Клоуз ("Элегия о гиллбилли")
- Люси Хейл ("Остров фантазий")
- Мэгги Кью ("Остров фантазий")
- Кристен Уиг ("Чудо-женщина 1984")
- Зиглер ("Мьюзик")
Худший актер второго плана
- Чеви Чейз ("Великолепный мистер Данди")
- Руди Джулиани ("Борат 2")
- Шайя ЛаБаф ("Сборщик долгов")
- Арнольд Шварценеггер ("Тайна печати дракона")
- Брюс Уиллис ("Брешь", "Приказано уничтожить" и "Дожить до утра")
Худший сценарий
- "365 дней"
- "Барби и Кендра"
- "Дулитл"
- "Остров фантазий"
- "Элегия о гиллбилли"
Худший римейк или сиквел
- "365 дней"
- "Дулитл"
- "Остров фантазий"
- "Хелловинське хобби"
- "Чудо-женщина 1984"
Объявления номинантов Золотой малины 2021: смотрите видео
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