Американские кинокритики назвали лучшие фильмы и сериалы 2020: список
В США состоялось ежегодное награждение Critics 'Choice Movie Awards. Какие ленты завоевали награды американских критиков – узнавайте в материале.
Источник:Critics' Choice Movie Awards
Объявление результатов голосования состоялось вечером 7 марта. Среди лучших фильмов 2020 были как кинотеатральные новинки, так и ленты и сериалы, которые представили на стримингових платформах. Это отнюдь не повлияло на выбор представители ассоциаций Broadcast Film Critics и Broadcast Television Journalists, ведь главным критерием является сюжет и профессионализм всей съемочной команды фильма.
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Интересно, что некоторые ленты были представлены сразу в нескольких категориях. Но сумели ли они одержать победу Critics 'Choice Movie Awards 2021 – узнавайте в материале.
Critics' Choice Awards 2021: список победителей
- Лучший фильм – "Земля кочевников"
- Лучший режиссер – Хлои Чжао ("Земля кочевников")
"Земля кочевников": смотрите трейлер
- Лучшая актриса – Кэри Маллиган, "Перспективная девушка"
- Лучший актер – Чедвик Боузман, "Ма Рейни: Мать блюза"
- Лучший фильм на иностранном языке – "Минар"
- Лучшая комедия – "Зависнуть в Палм-Спрингс"
- Лучшие визуальные эффекты – "Тенет"
- Лучший комедийный сериал – "Тед Лассо"
- Лучший драматический сериал – "Корона"
- Лучший минисериал – "Ферзевый гамбит"
- Лучшая мужская роль второго плана – Даниэль Калуя, "Иуда и Черный мессия"
- Лучшая женская роль второго плана – Мария Бакалова, "Борат 2"
- Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале – Джиллиан Андерсон, "Корона"
- Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале – Майкл К. Уильямс, "Страна Лавкрафта"
- Лучшая молодая актриса – Алан С. Ким, "Минари"
- Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Джош О'Коннор, "Корона"
- Лучшая актриса драматического сериала – Эмма Коррин, "Корона"
- Лучшая актриса минисериала – Аня Тейлор-Джой, "Ферзевый гамбит"
- Лучшая мужская роль в минисериале – Джон Бойега, "Маленькая топор"
- Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Джейсон Судейкис, "Тед Лассо"
- Лучшая женская роль в комедийном сериале – Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик"
- Лучший саундтрек – One Night in Miami, "Что скрывает ложь"
- Лучший сценарий – "Перспективная девушка"
- Лучший адаптированный сценарий – "Земля кочевников"
- Лучшие костюмы – "Ма Рейни: Мать блюза"
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