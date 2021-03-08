В США состоялось ежегодное награждение Critics 'Choice Movie Awards. Какие ленты завоевали награды американских критиков – узнавайте в материале.

Объявление результатов голосования состоялось вечером 7 марта. Среди лучших фильмов 2020 были как кинотеатральные новинки, так и ленты и сериалы, которые представили на стримингових платформах. Это отнюдь не повлияло на выбор представители ассоциаций Broadcast Film Critics и Broadcast Television Journalists, ведь главным критерием является сюжет и профессионализм всей съемочной команды фильма.

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Интересно, что некоторые ленты были представлены сразу в нескольких категориях. Но сумели ли они одержать победу Critics 'Choice Movie Awards 2021 – узнавайте в материале.

Critics' Choice Awards 2021: список победителей

Лучший фильм – "Земля кочевников"

Лучший режиссер – Хлои Чжао ("Земля кочевников")

"Земля кочевников": смотрите трейлер

Лучшая актриса – Кэри Маллиган, "Перспективная девушка"

Лучший актер – Чедвик Боузман, "Ма Рейни: Мать блюза"

Лучший фильм на иностранном языке – "Минар"

Лучшая комедия – "Зависнуть в Палм-Спрингс"

Лучшие визуальные эффекты – "Тенет"

Лучший комедийный сериал – "Тед Лассо"

Лучший драматический сериал – "Корона"

Лучший минисериал – "Ферзевый гамбит"

Лучшая мужская роль второго плана – Даниэль Калуя, "Иуда и Черный мессия"

Лучшая женская роль второго плана – Мария Бакалова, "Борат 2"

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале – Джиллиан Андерсон, "Корона"

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале – Майкл К. Уильямс, "Страна Лавкрафта"

Лучшая молодая актриса – Алан С. Ким, "Минари"

Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Джош О'Коннор, "Корона"

Лучшая актриса драматического сериала – Эмма Коррин, "Корона"