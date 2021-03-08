Кутюрные платья и костюмы: какими нарядами запомнится церемония Critics Choice Awards 2021
Из-за пандемии коронавируса все торжественные мероприятия перевели в виртуальный формат, однако это отнюдь не повод кинозвездам отказаться от эффектного выхода. Красные дорожки стремительно переместились в дома голливудских актрис, они охотно дефилировали и устроили стильную фотосессию во время вручения премий Critics' Choice Awards 2021.
Источник:24 канал
Торжественная церемония Critics' Choice Awards 2021 отгремела в ночь на 8 марта. Это уже 26 год подряд американские кинокритики определяют лучшие фильмы и сериалы, которые отличились талантливой игрой актеров или же сценарию, монтажом, визуальными эффектами или сценарием. Победителей определяют в более чем 30 категориях, поэтому в виртуальной трансляции приняли участие десятки топовых актеров Голливуда.
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До выхода в прямой эфир кинозвезды готовились заранее, а потому предстали перед зрителями в кутюрных нарядах. Какие же актеры выглядели наиболее эффектно на церемонии Critics' Choice Awards 2021 – смотрите в материале.
Дейзи Эдгар Джонс
Звезда сериала "Нормальные люди" Дейзи Эдгар Джонс была номинирована на премию в категории "Лучшая актриса минисериала". И хотя девушка не сумела одержать победу, однако привлекла внимание фэшн-критиков благодаря своей эффектной минисукни от
Дейзи Эдгар Джонс / Фото Instagram / @daisyedgarjones
Аня Тейлор-Джой
В то же время лауреат премии Critics' Choice Awards 2021 Аня Тейлор-Джой примерила элегантное платье от
Аня Тейлор-Джой на церемонии Critics 'Choice Awards 2021 / Фото Instagram / @bypip
Галь Гадот
Беременная Галь Гадот также не пропустила церемонии вручения премий американских кинокритиков. К виртуальной церемонии она присоединилась в роскошном костюме от Prabal Gurung.
Гадот в костюме Prabal Gurung / Фото Instagram / @ elizabethstewart1
Мария Бакалова
Эффектно появилась в кадре и болгарский актриса Мария Бакалова, известная по роли в фильме "Борат 2". Девушка красовалась перед камерой в роскошном черном платье от Prada.
Актриса Мария Бакалова / Фото Instagram / @nickthompsonstudio
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Аманда Сейфред
А вот актриса Аманда Сейфред решила не надевать одно из роскошных платьев в гардеробе, предпочтя приталенные брюки и эффектную блузку, расшитюу камнями. Наряд она выбрала из коллекции Miu Miu.
Аманда Сейфред / Фото Instagram / @mingey
Эмма Коррин
Знаменитая британка Эмма Коррин, кажется, только в "Короне" готова примерить образ скромницы. На церемонию Critics' Choice Awards 2021 она пришла в мини-платье с необычным декором от бренда.
Эмма Коррин в минисукни / Фото Instagram / @emmalouisecorrin
Джиллиан Андерсон
А вот ее коллега по сериалу "Корона" Джиллиан Андерсон выбрала более скромный наряд. Актриса красовалась перед камерой в стильном черном костюме.
Джиллиан Андерсон / Фото Vogue
Талия Райдер
Актриса Талия Райдер для трансляции Critics' Choice Awards 2021 выбрала ультракороткое платье с перьями, что является трендом этого сезона. В наряде от
Талия Райдер / Фото Julian Ungano
Фиби Дайневор
Приковала внимание зрителей премии и звезда сериала "Бриджертоны" Фиби Дайневор. Актриса также красовалась в платье от Saint Laurent, которая подчеркнула ее стройную фигуру.
Фиби Дайневор - звезда "Бриджертоны" / Фото Courtesy of LV
Ванесса Кирби
Ванесса Кирби, в отличие от своих коллег, добавила яркости церемонии Critics' Choice Awards 2021. Для кинособытия она выбрала кружевное красное платье от Saint Laurent.
Непревзойденная Ванесса Кирби / Фото Zoe McConnell for Saint Laurent
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