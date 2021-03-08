Из-за пандемии коронавируса все торжественные мероприятия перевели в виртуальный формат, однако это отнюдь не повод кинозвездам отказаться от эффектного выхода. Красные дорожки стремительно переместились в дома голливудских актрис, они охотно дефилировали и устроили стильную фотосессию во время вручения премий Critics' Choice Awards 2021.

Торжественная церемония Critics' Choice Awards 2021 отгремела в ночь на 8 марта. Это уже 26 год подряд американские кинокритики определяют лучшие фильмы и сериалы, которые отличились талантливой игрой актеров или же сценарию, монтажом, визуальными эффектами или сценарием. Победителей определяют в более чем 30 категориях, поэтому в виртуальной трансляции приняли участие десятки топовых актеров Голливуда.

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До выхода в прямой эфир кинозвезды готовились заранее, а потому предстали перед зрителями в кутюрных нарядах. Какие же актеры выглядели наиболее эффектно на церемонии Critics' Choice Awards 2021 – смотрите в материале.

Дейзи Эдгар Джонс

Звезда сериала "Нормальные люди" Дейзи Эдгар Джонс была номинирована на премию в категории "Лучшая актриса минисериала". И хотя девушка не сумела одержать победу, однако привлекла внимание фэшн-критиков благодаря своей эффектной минисукни от Oscar de la Renta.



Дейзи Эдгар Джонс / Фото Instagram / @daisyedgarjones

Аня Тейлор-Джой

В то же время лауреат премии Critics' Choice Awards 2021 Аня Тейлор-Джой примерила элегантное платье от Dior.



Аня Тейлор-Джой на церемонии Critics 'Choice Awards 2021 / Фото Instagram / @bypip

Галь Гадот

Беременная Галь Гадот также не пропустила церемонии вручения премий американских кинокритиков. К виртуальной церемонии она присоединилась в роскошном костюме от Prabal Gurung.



Гадот в костюме Prabal Gurung / Фото Instagram / @ elizabethstewart1

Мария Бакалова

Эффектно появилась в кадре и болгарский актриса Мария Бакалова, известная по роли в фильме "Борат 2". Девушка красовалась перед камерой в роскошном черном платье от Prada.



Актриса Мария Бакалова / Фото Instagram / @nickthompsonstudio

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Аманда Сейфред

А вот актриса Аманда Сейфред решила не надевать одно из роскошных платьев в гардеробе, предпочтя приталенные брюки и эффектную блузку, расшитюу камнями. Наряд она выбрала из коллекции Miu Miu.



Аманда Сейфред / Фото Instagram / @mingey

Эмма Коррин

Знаменитая британка Эмма Коррин, кажется, только в "Короне" готова примерить образ скромницы. На церемонию Critics' Choice Awards 2021 она пришла в мини-платье с необычным декором от бренда Schiaparelli .



Эмма Коррин в минисукни / Фото Instagram / @emmalouisecorrin

Джиллиан Андерсон

А вот ее коллега по сериалу "Корона" Джиллиан Андерсон выбрала более скромный наряд. Актриса красовалась перед камерой в стильном черном костюме.



Джиллиан Андерсон / Фото Vogue

Талия Райдер

Актриса Талия Райдер для трансляции Critics' Choice Awards 2021 выбрала ультракороткое платье с перьями, что является трендом этого сезона. В наряде от Saint Laurent модница выглядела великолепно.



Талия Райдер / Фото Julian Ungano

Фиби Дайневор

Приковала внимание зрителей премии и звезда сериала "Бриджертон ы " Фиби Дайневор. Актриса также красовалась в платье от Saint Laurent, которая подчеркнула ее стройную фигуру.



Фиби Дайневор - звезда "Бриджертон ы​ " / Фото Courtesy of LV

Ванесса Кирби

Ванесса Кирби, в отличие от своих коллег, добавила яркости церемонии Critics' Choice Awards 2021. Для кинособытия она выбрала кружевное красное платье от Saint Laurent.