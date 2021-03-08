Через пандемію коронавірусу всі урочисті заходи перевели у віртуальний формат, однак це аж ніяк не привід кінозіркам відмовитись від ефектного виходу. Червоні доріжки стрімко перемістились у домівки голлівудських актрис, де вони залюбки дефілювали та влаштували стильну фотосесію в час вручення премій Critics' Choice Awards 2021.

Урочиста церемонія Critics Choice Awards 2021 відгриміла в ніч на 8 березня. Це вже 26 рік поспіль американські кінокритики визначають найкращі фільми та серіали, які відзначились талановитою грою акторів або ж сценарієм, монтажем, візуальними ефектами чи сценарієм. Переможців визначають у понад 30 категоріях, відтак у віртуальній трансляції взяли участь десятки топових акторів Голлівуду.

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До виходу у прямий ефір кінозірки готувались завчасно, а тому постали перед глядачами у кутюрних вбраннях. Які ж актори виглядали найбільш ефектно на церемонії Critics' Choice Awards 2021 – дивіться у матеріалі.

Дейзі Едгар-Джонс

Зірка серіалу "Нормальні люди" Дейзі Едгар-Джонс була номінована на премію у категорії "Найкраща актриса мінісеріалу". І хоч дівчина не зуміла вибороти перемогу, однак привернула увагу фешн-критиків завдяки своїй ефектній мінісукні від Oscar de la Renta.



Дейзі Едгар-Джонс / Фото Instagram / @daisyedgarjones

Аня Тейлор-Джой

Водночас лауреатка премії Critics' Choice Awards 2021 Аня Тейлор-Джой приміряла елегантну сукню від Dior.



Аня Тейлор-Джой на церемонії Critics' Choice Awards 2021 / Фото Instagram / @bypip

Галь Гадот

Вагітна Галь Гадот також не пропустила церемонії вручення премій американських кінокритиків. До віртуальної церемонії вона долучилась у розкішному костюмі від Prabal Gurung.



Галь Гадот у костюмі Prabal Gurung / Фото Instagram / @elizabethstewart1​

Марія Бакалова

Ефектно постала у кадрі і болгарська актриса Марія Бакалова, відома за роллю у фільмі "Борат 2". Дівчина красувалась перед камерою у розкішній чорній сукні від Prada.



Актриса Марія Бакалова / Фото Instagram / @nickthompsonstudio

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Аманда Сейфред

А от актриса Аманда Сейфред вирішила не одягати одну з розкішних суконь у своєму гардеробі, надавши перевагу приталеним штанам та ефектній блузі, розшитій камінням. Вбрання вона обрала з колекції Miu Miu.



Аманда Сейфред / Фото Instagram / @mingey

Емма Коррін

Знаменита британка Емма Коррін, здається, тільки в "Короні" готова приміряти образ скромниці. На церемонію Critics' Choice Awards 2021 вона прийшла у мінісукні з незвичним декором від бренду Schiaparelli.



Емма Коррін у мінісукні / Фото Instagram / @emmalouisecorrin

Джилліан Андерсон

А от її колега по серіалу "Корона" Джилліан Андерсон обрала більш скромне вбрання. Актриса красувалась перед камерою у стильному чорному костюмі.



Джилліан Андерсон / Фото Vogue

Талія Райдер

Актриса Талія Райдер для трансляції Critics' Choice Awards 2021 обрала ультракоротку сукню з пір'ям, що є трендом цього сезону. У вбранні від Saint Laurent модниця виглядала неперевершено.



Талія Райдер / Фото Julian Ungano

Фібі Дайневор

Прикувала увагу глядачів премії і зірка серіалу "Бріджертони" Фібі Дайневор. Актриса також красувалась у сукні від Saint Laurent, яка підкреслила її струнку фігуру.



Фібі Дайневор – зірка "Бріджертонів" / Фото Courtesy of LV

Ванесса Кірбі

Ванесса Кірбі, на відміну від своїх колег, додала яскравості церемонії Critics' Choice Awards 2021. Для кіноподії вона обрала мереживну червону сукню від Saint Laurent.



Неперевершена Ванесса Кірбі / Фото Zoe McConnell for Saint Laurent