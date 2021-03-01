Елегантність у стилі Голлівуду: найкращі образи премії Золотий глобус 2021
Церемонія нагородження Золотий глобус 2021 відбулась вночі з 28 лютого на 1 березня. Через пандемію захід перенесли у віртуальний формат. Та це не привід для зірок відмовлятись від ефектного виходу, тому в трансляції вони постали у розкішних вбраннях.
Джерело:24 канал
За час пандемії кінозірки вже встигли засумувати за виходами на червоні доріжки, а тому навіть їхня віртуальна поява у кадрі відзначається розкішшю. Золотий глобус 2021 не став винятком: голлівудські актриси засяяли в елегантних сукнях та костюмах, які вже активно обговорює весь світ.
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Як пройшов Золотий глобус 2021
Церемонія відбулась в ніч на 1 березня. Через пандемію захід перенесли на дату, відкладену для Оскара. Відтак всі селебрітіз давно були в очікуванні цього грандіозного вечора, а топові актори Голлівуду не пропустили віртуального заходу.
За традицією, головні зйомки шоу відбулись у готелі Beverly Hilton у Каліфорнії. У 2021 році також прикрасили другий зал у Нью-Йорку, що стало несподіванкою для всіх прихильників Золотого глобуса. Та в цьому був символізм: у час пандемії коронавірусу організатори премії таким чином об'єднали США від узбережжя Атлантичного океану до Тихого.
Цікаво й те, що зали церемонії не були порожніми. На зйомки шоу завітали актори, яких розсадили по 2 за окремі столики. Також було видно, що всі гості Золотого глобуса не знімали медичних масок.
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Найкращі вбрання Золотого глобуса 2021
- Тіна Фей та Емі Полер
Ведучими церемонії вже вчетверте стали комедійні актриси Тіна Фей та Емі Полер. Вони були першими, кого глядачі побачили в онлайн-трансляції. Для Золотого глобуса 2021 обидві красуні підготували чорні короткі сукні.
- Сальма Гаєк
А от Сальма Гаєк приберегла для цього вечора яскраву сукню від Alexander McQueen. Образ вона доповнила хвилястим волоссям, легким денним макіяжем та прикрасами.
- Ель Фаннінг
Водночас Ель Фаннінг приміряла атласну вечірню сукню від Gucci. Одна з найпопулярніших актрис Голлівуду додала витонченості своєму образу, зібравши волосся у зачіску.
- Аманда Сейфред
Ще одна білявка Голлівуду зуміла прикувати увагу публіки навіть дистанційно. Аманда Сейфред одягнула вечірнє плаття з оголеною спиною, яке обрала з колекції Oscar De La Renta.
- Айла Фішер
Рожеву сукню обрала Айла Фішер. Під час віртуального виходу актриса покрасувалась у виробі дизайнерського бренду Alex Perry.
- Реджина Кінг
По-справжньому засяяла у шоу Золотого глобуса Реджина Кінг. А все завдяки сукні Louis Vuitton, яка змусила весь світ обговорювати цей вихід актриси.
- Кейлі Куоко
Зірка серіалу "Стюардеса" Кейлі Куоко нагадувала глядачам наречену. І це не дивно, адже на трансляцію Золотого глобуса вона прийшла у світлій сукні Oscar De La Renta, розшитій бісером.
- Сара Полсон
Актриса Сара Полсон, яка зіграла медсестру Ретчед у новому серіалі Netflix, дистанційно приєдналась до трансляції Золотого глобуса 2021. Кінозірка приміряла темну сукню Prada, підкоривши мережу своїм елегантним виходом.
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- Лілі Коллінз
Всі очікували на появу актриси Лілі Коллінз. А все тому, що у серіалі "Емілі в Парижі" вона показала чудовий стиль. На віртуальній премії красуня також виправдала очікування публіки, поставши у приталеній сукні від Saint Laurent.
- Галь Гадот
"Диво-жінка" Галь Гадот також змусила весь світ затамувати подих. На сцену Золотого глобуса вона вийшла у білосніжній мінісукні, яка тільки підкреслила її струнку фігуру.
- Рене Зеллвегер
Красуня Рене Зеллвегер вирішила відмовитись від яскравих суконь, яких чимало в її гардеробі. Для Золотого глобуса вона підібрала чорне вечірнє вбрання від улюбленого Armani.
- Кетрін Зета-Джонс
Класиці надала перевагу і Кетрін Зета-Джонс, яка красувалась поряд з Майклом Дугласом у вбранні Dolce&Gabbana.
- Ніколь Кідман
Не менш елегантною у чорній сукні була Ніколь Кідман. Своє вбрання ця голлівудська модниця обрала у колекції Louis Vuitton.
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