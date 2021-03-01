Церемонія нагородження Золотий глобус 2021 відбулась вночі з 28 лютого на 1 березня. Через пандемію захід перенесли у віртуальний формат. Та це не привід для зірок відмовлятись від ефектного виходу, тому в трансляції вони постали у розкішних вбраннях.

За час пандемії кінозірки вже встигли засумувати за виходами на червоні доріжки, а тому навіть їхня віртуальна поява у кадрі відзначається розкішшю. Золотий глобус 2021 не став винятком: голлівудські актриси засяяли в елегантних сукнях та костюмах, які вже активно обговорює весь світ.

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Як пройшов Золотий глобус 2021

Церемонія відбулась в ніч на 1 березня. Через пандемію захід перенесли на дату, відкладену для Оскара. Відтак всі селебрітіз давно були в очікуванні цього грандіозного вечора, а топові актори Голлівуду не пропустили віртуального заходу.

За традицією, головні зйомки шоу відбулись у готелі Beverly Hilton у Каліфорнії. У 2021 році також прикрасили другий зал у Нью-Йорку, що стало несподіванкою для всіх прихильників Золотого глобуса. Та в цьому був символізм: у час пандемії коронавірусу організатори премії таким чином об'єднали США від узбережжя Атлантичного океану до Тихого.

Цікаво й те, що зали церемонії не були порожніми. На зйомки шоу завітали актори, яких розсадили по 2 за окремі столики. Також було видно, що всі гості Золотого глобуса не знімали медичних масок.

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Найкращі вбрання Золотого глобуса 2021

Тіна Фей та Емі Полер

Ведучими церемонії вже вчетверте стали комедійні актриси Тіна Фей та Емі Полер. Вони були першими, кого глядачі побачили в онлайн-трансляції. Для Золотого глобуса 2021 обидві красуні підготували чорні короткі сукні.

Сальма Гаєк

А от Сальма Гаєк приберегла для цього вечора яскраву сукню від Alexander McQueen. Образ вона доповнила хвилястим волоссям, легким денним макіяжем та прикрасами.

Ель Фаннінг

Водночас Ель Фаннінг приміряла атласну вечірню сукню від Gucci. Одна з найпопулярніших актрис Голлівуду додала витонченості своєму образу, зібравши волосся у зачіску.

Аманда Сейфред

Ще одна білявка Голлівуду зуміла прикувати увагу публіки навіть дистанційно. Аманда Сейфред одягнула вечірнє плаття з оголеною спиною, яке обрала з колекції Oscar De La Renta.

Айла Фішер

Рожеву сукню обрала Айла Фішер. Під час віртуального виходу актриса покрасувалась у виробі дизайнерського бренду Alex Perry.

Реджина Кінг

По-справжньому засяяла у шоу Золотого глобуса Реджина Кінг. А все завдяки сукні Louis Vuitton, яка змусила весь світ обговорювати цей вихід актриси.

Кейлі Куоко

Зірка серіалу "Стюардеса" Кейлі Куоко нагадувала глядачам наречену. І це не дивно, адже на трансляцію Золотого глобуса вона прийшла у світлій сукні Oscar De La Renta, розшитій бісером.

Сара Полсон

Актриса Сара Полсон, яка зіграла медсестру Ретчед у новому серіалі Netflix, дистанційно приєдналась до трансляції Золотого глобуса 2021. Кінозірка приміряла темну сукню Prada, підкоривши мережу своїм елегантним виходом.

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Лілі Коллінз

Всі очікували на появу актриси Лілі Коллінз. А все тому, що у серіалі "Емілі в Парижі" вона показала чудовий стиль. На віртуальній премії красуня також виправдала очікування публіки, поставши у приталеній сукні від Saint Laurent.

Галь Гадот

"Диво-жінка" Галь Гадот також змусила весь світ затамувати подих. На сцену Золотого глобуса вона вийшла у білосніжній мінісукні, яка тільки підкреслила її струнку фігуру.

Рене Зеллвегер

Красуня Рене Зеллвегер вирішила відмовитись від яскравих суконь, яких чимало в її гардеробі. Для Золотого глобуса вона підібрала чорне вечірнє вбрання від улюбленого Armani.

Кетрін Зета-Джонс

Класиці надала перевагу і Кетрін Зета-Джонс, яка красувалась поряд з Майклом Дугласом у вбранні Dolce&Gabbana.

Ніколь Кідман

Не менш елегантною у чорній сукні була Ніколь Кідман. Своє вбрання ця голлівудська модниця обрала у колекції Louis Vuitton.